Маршрут следования и продажа билетов
21:15
1 д. 0 ч. 10 мин.
21:25
5
Маршрут следования поезда 507Я Котлас — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
21:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Киров
Пассажирский
05:32
06:17
342 км.
8 ч. 17 мин.
Балезино
10:14
10:42
549 км.
12 ч. 59 мин.
Пермь 2
14:40
15:00
736 км.
17 ч. 25 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
21:25
1029 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
