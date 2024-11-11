Маршрут следования и продажа билетов
15:06
1 д. 14 ч. 50 мин.
05:56
Маршрут следования поезда 179Е Екатеринбург — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
15:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первоуральск
15:50
15:55
38 км.
0 ч. 44 мин.
Пермь 2
22:00
22:42
296 км.
6 ч. 54 мин.
Балезино
02:57
03:27
483 км.
11 ч. 51 мин.
Глазов
04:06
04:08
509 км.
13 ч. 0 мин.
Яр
04:41
04:43
544 км.
13 ч. 35 мин.
Зуевка
05:47
05:49
603 км.
14 ч. 41 мин.
Киров
Пассажирский
07:34
07:49
691 км.
16 ч. 28 мин.
Котельнич 1
09:34
09:36
772 км.
18 ч. 28 мин.
Шарья
12:05
12:19
936 км.
20 ч. 59 мин.
Буй
15:30
15:44
1167 км.
1 д. 0 ч. 24 мин.
Вологда 1
18:20
18:40
1293 км.
1 д. 3 ч. 14 мин.
Кипелово
19:43
19:45
1335 км.
1 д. 4 ч. 37 мин.
Чебсара
20:07
20:09
1353 км.
1 д. 5 ч. 1 мин.
Череповец 1
21:04
21:19
1405 км.
1 д. 5 ч. 58 мин.
Бабаево
23:27
00:01
1520 км.
1 д. 8 ч. 21 мин.
Тихвин
02:40
02:42
1660 км.
1 д. 11 ч. 34 мин.
Волховстрой 1
03:58
04:00
1734 км.
1 д. 12 ч. 52 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
05:56
1837 км.
1 д. 14 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Екатеринбург → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Напрягали остановки по 15-20 минут, когда все пассажиры реально выходили и справлялись за 2-3 минуты. Потом поезд тупо стоял на месте и растягивал время.
Попался неплохой вагон, очень приятная проводница. Женина в возрасте, но бегала очень шустро. Чай вкусный, вопросов нет. По дороге сломался один из туалетов, поэтому во второй была иногда очередь. Но людей понять можно.
Всем привет. Ехал на этом поезде в октябре – поддувало из окна. Шторка почему-то заела и не задергивалась. Было некомфортно спать, приходилось частично подсовывать подушку, чтобы в шею не надуло.
Билеты стоят дорого, а банального комфортна обеспечить не могут. Почему у нас не работали розетки? проводница так и не смогла объяснить. А как ехать сутки, когда телефон разряжается и нужно его хоть где-то подзарядить???
Сам по себе поезд неплохой, но стоимость билетов (особенно в купе) – извините меня, просто дичь. С такими ценами не наездишься по стране. Очень хотелось бы чтобы руководство железной дороги пересмотрело свою ценовую политику, потому что бабушке на пенсии без каких-то подработок просто невозможно нормально ездить.