Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 038Н Москва — Томск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 038Н Москва — Томск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Томск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
22:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
01:13
01:39
176 км.
2 ч. 48 мин.
Ковров 1
02:21
02:23
236 км.
3 ч. 56 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
04:30
04:42
398 км.
6 ч. 5 мин.
Шахунья
08:03
08:05
618 км.
9 ч. 38 мин.
Киров
Пассажирский
11:23
11:38
822 км.
12 ч. 58 мин.
Зуевка
13:05
13:06
910 км.
14 ч. 40 мин.
Глазов
14:25
14:27
1004 км.
16 ч. 0 мин.
Балезино
14:53
15:19
1030 км.
16 ч. 28 мин.
Верещагино
17:39
17:41
1127 км.
19 ч. 14 мин.
Пермь 2
19:25
19:51
1217 км.
21 ч. 0 мин.
Кунгур
21:13
21:15
1297 км.
22 ч. 48 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
01:03
01:31
1523 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Тюмень
06:05
06:25
1822 км.
1 д. 7 ч. 40 мин.
Заводоуковская
07:49
07:51
1915 км.
1 д. 9 ч. 24 мин.
Ишим
10:08
10:23
2103 км.
1 д. 11 ч. 43 мин.
Называевская
12:02
12:04
2233 км.
1 д. 13 ч. 37 мин.
Омск
Пассажирский
13:34
13:50
2379 км.
1 д. 15 ч. 9 мин.
Татарская
15:38
15:40
2545 км.
1 д. 17 ч. 13 мин.
Чаны
16:22
16:24
2596 км.
1 д. 17 ч. 57 мин.
Озеро-Карачинское
16:36
16:38
2608 км.
1 д. 18 ч. 11 мин.
Барабинск
18:00
18:30
2696 км.
1 д. 19 ч. 35 мин.
Обь
21:26
21:28
2976 км.
1 д. 23 ч. 1 мин.
Новосибирск
Главный
21:55
23:05
2987 км.
1 д. 23 ч. 30 мин.
Болотная
00:50
00:52
3105 км.
2 д. 2 ч. 25 мин.
Юрга 1
01:28
01:30
3133 км.
2 д. 3 ч. 3 мин.
Тайга
02:49
03:37
3195 км.
2 д. 4 ч. 24 мин.
Томск 1
05:02
05:17
3254 км.
2 д. 6 ч. 37 мин.
Томск 2
05:31
3259 км.
2 д. 7 ч. 6 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Спасибо за приятную поездку, нам все понравилось. Проводники были приветливыми женщинами, которые знают свое дело. Благодарю за хорошую работу!
Здравствуйте! Я давно не ездила на поездах, поэтому была приятно удивлена тем, какой сейчас стал уровень комфорта и чистоты внутри. Но доброжелательную атмосферу и уют по прежнему создают люди, которые работают в поезде, я в этом еще раз убедилась.
Была вкусная еда, чистые вагоны и туалеты. Мне все понравилось, советую всем.
Поезд оказался лучше, чем я ожидал. Спасибо за приятную поездку.
Ехала с мамой и ребенком 18.09.2021 – и мы ОЧЕНЬ довольны поездкой! Приветливая проводница, которая знает свое дело. Аккуратность и чистота вагонов, а также нормальный уровень кондиционирования сделали эту поездку просто незабываемой!!!
Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))