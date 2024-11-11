01:30
1 д. 7 ч. 29 мин.
08:59
15
Маршрут следования поезда 214М Москва — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
01:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
04:55
05:19
176 км.
3 ч. 25 мин.
Ковров 1
06:06
06:08
236 км.
4 ч. 36 мин.
Вязники
06:50
06:52
292 км.
5 ч. 20 мин.
Ильино
07:35
07:37
338 км.
6 ч. 5 мин.
Дзержинск
08:13
08:18
371 км.
6 ч. 43 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:55
09:08
403 км.
7 ч. 25 мин.
Сухобезводное
10:42
10:44
501 км.
9 ч. 12 мин.
Урень
11:43
11:45
572 км.
10 ч. 13 мин.
Шахунья
12:33
12:35
626 км.
11 ч. 3 мин.
Котельнич 1
14:24
14:26
750 км.
12 ч. 54 мин.
Киров
Пассажирский
16:20
16:35
831 км.
14 ч. 50 мин.
Балезино
21:49
22:34
1038 км.
20 ч. 19 мин.
Пермь 2
02:59
03:30
1225 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
08:59
1518 км.
1 д. 7 ч. 29 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Чистый новый вагон. Приятная в общении проводница. За туалетом видно что следили хорошо, убирали, потому что не было ни неприятных запахов, ни грязи.
Как по мне, так сидения в вагоне очень неудобные. Не знаю, ехал и под конец поездки думал, что моя поясница просто отвалится.
Поездка прошла хорошо. Впечатления только положительные. Ничего супер сверх не было, но приятно. Чистота и комфорт. Хорошее постельное белье, без дырок, выглаженное и считай что новое. В вагоне был биотуалет. Бумага и полотенца всегда были на месте.
Ночью сильно дует из кона. Из-за того что дует – собирается конденсат который потом сказывается вниз. Получилось так, что он капал мне на одежду, что заметила я только утром. Также были неполадки с биотуалетом. Их было 2 в вагоне, но то один то другой не работал. Постоянно путались и ходили туда-сюда.
Добрый день. Если обобщить всю поездку – то в целом прошло не плохо. Не могу сказать ничего очень плохого о персонале поезда или о самом вагоне. Температура на протяжении поездки была довольно комфортной и приятной.