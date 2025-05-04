Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 373Ж Астрахань — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астрахань — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
03:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ашулук
05:32
05:34
117 км.
1 ч. 55 мин.
Харабалинская
05:53
05:55
131 км.
2 ч. 16 мин.
Верхний Баскунчак
07:21
07:40
230 км.
3 ч. 44 мин.
Эльтон
09:02
09:04
330 км.
5 ч. 25 мин.
Палласовка
10:35
10:37
432 км.
6 ч. 58 мин.
Гмелинская
11:16
11:18
468 км.
7 ч. 39 мин.
Красный Кут
12:37
12:40
532 км.
9 ч. 0 мин.
Урбах
13:25
13:27
563 км.
9 ч. 48 мин.
Анисовка
14:36
14:37
628 км.
10 ч. 59 мин.
Саратов 1
Пассажирский
15:22
16:10
643 км.
11 ч. 45 мин.
Сенная
18:26
18:28
738 км.
14 ч. 49 мин.
Кулатка
19:33
19:35
813 км.
15 ч. 56 мин.
Возрождение
19:58
20:00
839 км.
16 ч. 21 мин.
Сызрань Город
21:11
21:18
891 км.
17 ч. 34 мин.
Чапаевск
23:51
23:53
975 км.
20 ч. 14 мин.
Самара
00:39
01:20
1011 км.
21 ч. 2 мин.
Новоотрадная
02:58
03:00
1094 км.
23 ч. 21 мин.
Бугуруслан
04:13
04:15
1170 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Абдулино
05:30
05:32
1251 км.
1 д. 1 ч. 53 мин.
Аксаково
06:21
06:23
1300 км.
1 д. 2 ч. 44 мин.
Раевка
07:31
07:33
1351 км.
1 д. 3 ч. 54 мин.
Давлеканово
07:53
07:55
1369 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Уфа
10:04
10:46
1453 км.
1 д. 6 ч. 27 мин.
Аша
12:44
12:46
1541 км.
1 д. 9 ч. 7 мин.
Кропачево
13:55
14:30
1586 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Усть-Катав
14:58
15:00
1601 км.
1 д. 11 ч. 21 мин.
Вязовая
15:15
15:17
1612 км.
1 д. 11 ч. 38 мин.
Сулея
16:04
16:06
1654 км.
1 д. 12 ч. 27 мин.
Бердяуш
16:30
16:32
1670 км.
1 д. 12 ч. 53 мин.
Златоуст
17:31
18:08
1706 км.
1 д. 13 ч. 54 мин.
Миасс 1
19:16
19:18
1738 км.
1 д. 15 ч. 39 мин.
Челябинск-Главный
20:55
21:40
1820 км.
1 д. 17 ч. 18 мин.
Аргаяш
22:46
22:48
1871 км.
1 д. 19 ч. 9 мин.
Кыштым
23:29
23:59
1904 км.
1 д. 19 ч. 52 мин.
Верхний Уфалей
01:00
01:17
1946 км.
1 д. 21 ч. 23 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:12
04:14
2037 км.
1 д. 23 ч. 35 мин.
Богданович
05:38
05:40
2125 км.
2 д. 2 ч. 1 мин.
Еланский
06:03
06:05
2151 км.
2 д. 2 ч. 26 мин.
Камышлов
06:21
06:23
2165 км.
2 д. 2 ч. 44 мин.
Талица
07:13
07:15
2231 км.
2 д. 3 ч. 36 мин.
Тугулым
07:53
07:55
2279 км.
2 д. 4 ч. 16 мин.
Тюмень
08:45
2338 км.
2 д. 5 ч. 8 мин.
