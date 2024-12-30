Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 573С Махачкала — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Махачкала — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Махачкала
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кизилюрт
18:13
18:43
57 км.
1 ч. 13 мин.
Куруш
19:13
19:18
76 км.
2 ч. 13 мин.
Кизляр
20:17
20:24
129 км.
3 ч. 17 мин.
Кочубей
21:18
21:20
189 км.
4 ч. 18 мин.
Артезиан
22:26
22:56
252 км.
5 ч. 26 мин.
Улан-Холл
23:46
23:48
308 км.
6 ч. 46 мин.
Астрахань
02:39
03:29
446 км.
9 ч. 39 мин.
Ашулук
05:32
05:34
563 км.
12 ч. 32 мин.
Харабалинская
05:53
05:55
577 км.
12 ч. 53 мин.
Верхний Баскунчак
07:21
07:40
676 км.
14 ч. 21 мин.
Эльтон
09:02
09:04
776 км.
16 ч. 2 мин.
Палласовка
10:33
10:37
878 км.
17 ч. 33 мин.
Гмелинская
11:16
11:18
914 км.
18 ч. 16 мин.
Красный Кут
12:38
12:40
978 км.
19 ч. 38 мин.
Урбах
13:23
13:25
1009 км.
20 ч. 23 мин.
Анисовка
14:33
14:34
1074 км.
21 ч. 33 мин.
Саратов 1
Пассажирский
15:22
16:10
1089 км.
22 ч. 22 мин.
Сенная
18:26
18:28
1184 км.
1 д. 1 ч. 26 мин.
Кулатка
19:33
19:35
1259 км.
1 д. 2 ч. 33 мин.
Возрождение
19:58
20:00
1285 км.
1 д. 2 ч. 58 мин.
Сызрань Город
21:11
21:18
1337 км.
1 д. 4 ч. 11 мин.
Чапаевск
23:53
23:55
1421 км.
1 д. 6 ч. 53 мин.
Самара
00:39
01:20
1457 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Новоотрадная
02:58
03:00
1540 км.
1 д. 9 ч. 58 мин.
Бугуруслан
04:13
04:15
1616 км.
1 д. 11 ч. 13 мин.
Абдулино
05:30
05:32
1697 км.
1 д. 12 ч. 30 мин.
Аксаково
06:21
06:23
1746 км.
1 д. 13 ч. 21 мин.
Раевка
07:31
07:33
1797 км.
1 д. 14 ч. 31 мин.
Давлеканово
07:51
07:53
1815 км.
1 д. 14 ч. 51 мин.
Уфа
10:04
10:46
1899 км.
1 д. 17 ч. 4 мин.
Аша
12:44
12:46
1987 км.
1 д. 19 ч. 44 мин.
Кропачево
13:55
14:30
2032 км.
1 д. 20 ч. 55 мин.
Усть-Катав
14:57
14:59
2047 км.
1 д. 21 ч. 57 мин.
Вязовая
15:15
15:17
2058 км.
1 д. 22 ч. 15 мин.
Сулея
16:04
16:06
2100 км.
1 д. 23 ч. 4 мин.
Бердяуш
16:30
16:32
2116 км.
1 д. 23 ч. 30 мин.
Златоуст
17:31
18:10
2152 км.
2 д. 0 ч. 31 мин.
Миасс 1
19:17
19:19
2184 км.
2 д. 2 ч. 17 мин.
Челябинск-Главный
20:55
21:57
2266 км.
2 д. 3 ч. 55 мин.
Аргаяш
22:57
22:59
2317 км.
2 д. 5 ч. 57 мин.
Кыштым
23:37
23:59
2350 км.
2 д. 6 ч. 37 мин.
Верхний Уфалей
01:00
01:16
2392 км.
2 д. 8 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:09
04:36
2483 км.
2 д. 10 ч. 9 мин.
Богданович
06:31
06:33
2571 км.
2 д. 13 ч. 31 мин.
Тюмень
09:59
2785 км.
2 д. 16 ч. 59 мин.
