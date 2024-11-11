Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 552Е Приобье — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приобье — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приобье
05:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нягань
06:20
06:25
45 км.
0 ч. 55 мин.
Коммунистическая
08:11
08:14
114 км.
2 ч. 46 мин.
Конда
08:51
08:53
145 км.
3 ч. 26 мин.
Верхнекондинская
09:29
09:59
173 км.
4 ч. 4 мин.
Геологическая
10:17
10:21
187 км.
4 ч. 52 мин.
Алябьево
10:50
10:53
214 км.
5 ч. 25 мин.
Разъезд 135км
11:06
11:08
224 км.
5 ч. 41 мин.
Атымья
11:34
11:36
247 км.
6 ч. 9 мин.
Пелым
11:54
11:56
263 км.
6 ч. 29 мин.
Оус
12:29
12:34
292 км.
7 ч. 4 мин.
Ивдель 1
13:39
13:44
357 км.
8 ч. 14 мин.
Лангур
14:15
14:17
384 км.
8 ч. 50 мин.
Серов-Сортировочный
15:46
16:10
471 км.
10 ч. 21 мин.
Серов
16:30
18:00
476 км.
11 ч. 5 мин.
Нижний Тагил
22:52
23:10
666 км.
17 ч. 27 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
01:48
03:20
788 км.
20 ч. 23 мин.
Каменск-Уральский
04:55
04:57
881 км.
23 ч. 30 мин.
Челябинск-Главный
08:00
1027 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
