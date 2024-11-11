Маршрут следования поезда 551Е Екатеринбург — Приобье на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Приобье с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
17:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верх-Нейвинск
18:34
18:36
52 км.
1 ч. 11 мин.
Невьянск
19:08
19:33
78 км.
1 ч. 45 мин.
Нижний Тагил
20:15
21:25
125 км.
2 ч. 52 мин.
Баранчинская
22:02
22:04
159 км.
4 ч. 39 мин.
Гороблагодатская
22:19
22:21
168 км.
4 ч. 56 мин.
Верхняя
22:42
22:44
181 км.
5 ч. 19 мин.
Выя
23:12
23:14
206 км.
5 ч. 49 мин.
Верхотурье
00:11
00:31
260 км.
6 ч. 48 мин.
Ляля
00:51
01:06
279 км.
7 ч. 28 мин.
Лобва
01:26
01:28
294 км.
8 ч. 3 мин.
Серов
02:35
03:20
340 км.
9 ч. 12 мин.
Андриановичи
04:12
04:14
376 км.
10 ч. 49 мин.
Марсяты
04:35
04:37
390 км.
11 ч. 12 мин.
Уралзолото
04:48
04:49
397 км.
11 ч. 25 мин.
Сама
05:04
05:06
408 км.
11 ч. 41 мин.
Лангур
05:35
05:51
430 км.
12 ч. 12 мин.
Ивдель 1
06:20
06:44
457 км.
12 ч. 57 мин.
Першино
06:58
07:00
462 км.
13 ч. 35 мин.
Оус
07:57
08:02
522 км.
14 ч. 34 мин.
Пелым
08:35
08:40
551 км.
15 ч. 12 мин.
Атымья
08:59
09:04
567 км.
15 ч. 36 мин.
Разъезд 135км
09:31
09:36
590 км.
16 ч. 8 мин.
Алябьево
09:51
10:01
600 км.
16 ч. 28 мин.
Геологическая
10:33
10:43
627 км.
17 ч. 10 мин.
Верхнекондинская
11:02
11:54
641 км.
17 ч. 39 мин.
Конда
12:31
12:37
669 км.
19 ч. 8 мин.
Коммунистическая
13:15
13:22
700 км.
19 ч. 52 мин.
Вонъеган
14:12
14:14
738 км.
20 ч. 49 мин.
Нягань
14:56
15:11
769 км.
21 ч. 33 мин.
Приобье
16:03
814 км.
22 ч. 40 мин.
