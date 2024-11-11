Маршрут следования и продажа билетов
17:28
15 ч. 17 мин.
08:45
Маршрут следования поезда 603Е Екатеринбург — Соликамск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Соликамск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
17:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верх-Нейвинск
18:40
18:42
52 км.
1 ч. 12 мин.
Невьянск
19:11
19:23
78 км.
1 ч. 43 мин.
Нижний Тагил
20:14
20:44
125 км.
2 ч. 46 мин.
Баранчинская
21:20
21:22
159 км.
3 ч. 52 мин.
Гороблагодатская
21:37
21:47
168 км.
4 ч. 9 мин.
Теплая Гора
23:00
23:03
215 км.
5 ч. 32 мин.
Бисер
23:21
23:23
226 км.
5 ч. 53 мин.
Лаки
23:34
23:36
232 км.
6 ч. 6 мин.
Пашия
00:09
00:15
261 км.
6 ч. 41 мин.
Всесвятская
00:40
01:02
276 км.
7 ч. 12 мин.
Скальный
01:13
01:19
281 км.
7 ч. 45 мин.
Чусовская
01:55
02:38
292 км.
8 ч. 27 мин.
Баская
03:27
03:37
323 км.
9 ч. 59 мин.
Губаха
Пассажирская
04:22
04:24
354 км.
10 ч. 54 мин.
Половинка-Чусовская
04:51
05:16
368 км.
11 ч. 23 мин.
Кизел
05:41
06:06
379 км.
12 ч. 13 мин.
Копи
06:35
06:37
390 км.
13 ч. 7 мин.
Всеволодо-Вильва
06:58
07:00
400 км.
13 ч. 30 мин.
Яйва
07:18
07:23
415 км.
13 ч. 50 мин.
Соликамск
08:45
460 км.
15 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Обычно, когда едешь в «купе» подальше от туалета и тамбура, весь дискомфорт, связанный с курением и «ароматами» отхожего места, практически не ощущаешь. Но мы забыли о русском менталитете, и жестоко поплатились. Все сутки до Соликамска я на нижней полке задыхалась.
Было такое ощущение, что едем мы не в вагоне, а в табакерке. Мои легкие просто разрывались от этого аромата табака. Что творилось на верхней полке моего молодого человека-астматика, я даже боюсь представить, но он стоически терпел и не жаловался.
Сам вагон не проветривался никак, кроме чуть-чуть открывающихся форточек в районе тамбура. Убирались проводники лишь раз, помыв пол на вторые сутки перед прибытием в Соликамск. Кондиционер не работал, хотя наш вагон был чуть новее, чем остальные вагоны всего состава. Топили нормально и мы не мерзли в дороге.
Где-то к нам подсела, большая шумная семья Карелов и началось… шум, гам, вопли, скаканье их ребенка по всем 5-ти полкам, ими занимаемым, а самое главное то, как они стелили постель – пыль стояла столбом. Вообще сколько бы я не путешествовала поездами, жителей Карелии мне почему-то всегда удавалось отличать безошибочно, лишь глядя на их поведение.
Матрасы на полках тощие, не удобные… мой еще оказался и с какими-то характерными вылинявшими подтеками. Одеяла также тощие и зимой под таким можно только околеть. С учетом того, что ехали обратно уже в первом «купе», сидеть нам приходилось на сквозняке.