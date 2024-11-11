Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 118Н Москва — Новокузнецк.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
16:23
2 д. 9 ч. 11 мин.
01:34
51
Маршрут следования поезда 118Н Москва — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
21:31
21:34
274 км.
5 ч. 8 мин.
Навашино
21:50
21:52
285 км.
5 ч. 27 мин.
Арзамас 2
23:10
23:12
390 км.
6 ч. 47 мин.
Перевозская
23:58
23:59
437 км.
7 ч. 35 мин.
Сергач
00:53
00:55
498 км.
8 ч. 30 мин.
Вурнары
02:11
02:13
589 км.
9 ч. 48 мин.
Канаш
02:47
03:02
622 км.
10 ч. 24 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
05:02
05:09
729 км.
12 ч. 39 мин.
Вятские Поляны
07:10
07:12
857 км.
14 ч. 47 мин.
Кизнер
07:55
07:57
887 км.
15 ч. 32 мин.
Можга
08:37
08:38
933 км.
16 ч. 14 мин.
Агрыз
09:27
09:42
983 км.
17 ч. 4 мин.
Сарапул
10:28
10:29
1030 км.
18 ч. 5 мин.
Камбарка
10:58
10:59
1064 км.
18 ч. 35 мин.
Амзя
11:10
11:11
1073 км.
18 ч. 47 мин.
Янаул
11:39
11:41
1106 км.
19 ч. 16 мин.
Куеда
12:15
12:16
1150 км.
19 ч. 52 мин.
Чернушка
12:44
12:45
1180 км.
20 ч. 21 мин.
Чад
13:44
13:45
1249 км.
21 ч. 21 мин.
Красноуфимск
14:28
14:47
1284 км.
22 ч. 5 мин.
Бисертский Завод
16:05
16:06
1368 км.
23 ч. 42 мин.
Дружинино
16:44
17:14
1396 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Ревда
17:50
17:52
1420 км.
1 д. 1 ч. 27 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:35
19:13
1461 км.
1 д. 2 ч. 12 мин.
Богданович
21:16
21:18
1549 км.
1 д. 4 ч. 53 мин.
Еланский
21:43
21:45
1575 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Камышлов
22:03
22:05
1589 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Тюмень
00:38
01:04
1762 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Омутинская
03:15
03:17
1913 км.
1 д. 10 ч. 52 мин.
Ишим
04:53
04:58
2033 км.
1 д. 12 ч. 30 мин.
Маслянская
05:40
05:42
2076 км.
1 д. 13 ч. 17 мин.
Называевская
07:06
07:08
2162 км.
1 д. 14 ч. 43 мин.
Любинская
08:13
08:15
2258 км.
1 д. 15 ч. 50 мин.
Омск
Пассажирский
08:56
09:12
2308 км.
1 д. 16 ч. 33 мин.
Татарская
11:01
11:03
2474 км.
1 д. 18 ч. 38 мин.
Чаны
11:36
11:38
2525 км.
1 д. 19 ч. 13 мин.
Озеро-Карачинское
11:50
11:55
2537 км.
1 д. 19 ч. 27 мин.
Барабинск
12:50
13:13
2625 км.
1 д. 20 ч. 27 мин.
Чулымская
14:51
14:53
2793 км.
1 д. 22 ч. 28 мин.
Обь
16:13
16:15
2905 км.
1 д. 23 ч. 50 мин.
Новосибирск
Главный
16:39
17:41
2916 км.
2 д. 0 ч. 16 мин.
Инская
18:11
18:13
2932 км.
2 д. 1 ч. 48 мин.
Тогучин
20:01
20:06
3018 км.
2 д. 3 ч. 38 мин.
Промышленная
21:35
21:37
3104 км.
2 д. 5 ч. 12 мин.
Егозово
22:08
22:10
3141 км.
2 д. 5 ч. 45 мин.
Белово
22:51
22:59
3175 км.
2 д. 6 ч. 28 мин.
Трудармейская
23:54
23:56
3207 км.
2 д. 7 ч. 31 мин.
Киселевск
00:20
00:23
3227 км.
2 д. 7 ч. 57 мин.
Прокопьевск
00:45
00:55
3240 км.
2 д. 8 ч. 22 мин.
Новокузнецк
01:34
3270 км.
2 д. 9 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Не довольна поездкой и спасибо что это можно здесь высказать! Во-первых проводник где-то постоянно ходила. Чтобы ее выловить нужно было постараться! Во-вторых пассажиры в поезде в открытую распивали водку, а проводница подошла и только пальчиком погрозила. Ощущение было что в пивнухе еду.
Ехал уже третий раз на этом поезде. Каждый раз были разные проводницы и я понял что львиная доля конечного впечатления от поездки зависит именно от того, кто тебя обслуживает!
Ехала в плацкарте, на купе денег не хватило. Да и то! Плацкарт могли бы сделать и еще дешевле, мы же простые люди, а не алигархи какие.
Ухоженный приятный поезд, персонал приличный и приветливый. Сами вагоны тоже хорошо оборудованы всем необходимым. Санузлы чистые.
Добрый вечер! Ехала с ребенком – приятного мало. Почему нельзя сделать на верхних полках специальных держателей, чтобы ребенок не свалился вниз, когда поезд трясется? Это же элементарно сделать – 2-3 крючка и выезжающую простынку. Дети же хотят все ехать высоко.
Увлекательное путешествие длинною чуть менее двух суток. Под конец спина заболела.