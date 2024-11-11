Поезд 118Н Москва — Новокузнецк

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:23

Москва

2 д. 9 ч. 11 мин.

01:34

Новокузнецк

51

Маршрут следования поезда 118Н Москва — Новокузнецк на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Новокузнецк с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

16:23

0 км.

0 ч. 0 мин.

Муром 1

21:31

3 мин.

21:34

274 км.

5 ч. 8 мин.

Навашино

21:50

2 мин.

21:52

285 км.

5 ч. 27 мин.

Арзамас 2

23:10

2 мин.

23:12

390 км.

6 ч. 47 мин.

Перевозская

23:58

1 мин.

23:59

437 км.

7 ч. 35 мин.

Сергач

00:53

2 мин.

00:55

498 км.

8 ч. 30 мин.

Вурнары

02:11

2 мин.

02:13

589 км.

9 ч. 48 мин.

Канаш

02:47

15 мин.

03:02

622 км.

10 ч. 24 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

05:02

7 мин.

05:09

729 км.

12 ч. 39 мин.

Вятские Поляны

07:10

2 мин.

07:12

857 км.

14 ч. 47 мин.

Кизнер

07:55

2 мин.

07:57

887 км.

15 ч. 32 мин.

Можга

08:37

1 мин.

08:38

933 км.

16 ч. 14 мин.

Агрыз

09:27

15 мин.

09:42

983 км.

17 ч. 4 мин.

Сарапул

10:28

1 мин.

10:29

1030 км.

18 ч. 5 мин.

Камбарка

10:58

1 мин.

10:59

1064 км.

18 ч. 35 мин.

Амзя

11:10

1 мин.

11:11

1073 км.

18 ч. 47 мин.

Янаул

11:39

2 мин.

11:41

1106 км.

19 ч. 16 мин.

Куеда

12:15

1 мин.

12:16

1150 км.

19 ч. 52 мин.

Чернушка

12:44

1 мин.

12:45

1180 км.

20 ч. 21 мин.

Чад

13:44

1 мин.

13:45

1249 км.

21 ч. 21 мин.

Красноуфимск

14:28

19 мин.

14:47

1284 км.

22 ч. 5 мин.

Бисертский Завод

16:05

1 мин.

16:06

1368 км.

23 ч. 42 мин.

Дружинино

16:44

30 мин.

17:14

1396 км.

1 д. 0 ч. 21 мин.

Ревда

17:50

2 мин.

17:52

1420 км.

1 д. 1 ч. 27 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

18:35

38 мин.

19:13

1461 км.

1 д. 2 ч. 12 мин.

Богданович

21:16

2 мин.

21:18

1549 км.

1 д. 4 ч. 53 мин.

Еланский

21:43

2 мин.

21:45

1575 км.

1 д. 5 ч. 20 мин.

Камышлов

22:03

2 мин.

22:05

1589 км.

1 д. 5 ч. 40 мин.

Тюмень

00:38

26 мин.

01:04

1762 км.

1 д. 8 ч. 15 мин.

Омутинская

03:15

2 мин.

03:17

1913 км.

1 д. 10 ч. 52 мин.

Ишим

04:53

5 мин.

04:58

2033 км.

1 д. 12 ч. 30 мин.

Маслянская

05:40

2 мин.

05:42

2076 км.

1 д. 13 ч. 17 мин.

Называевская

07:06

2 мин.

07:08

2162 км.

1 д. 14 ч. 43 мин.

Любинская

08:13

2 мин.

08:15

2258 км.

1 д. 15 ч. 50 мин.

Омск
Пассажирский

08:56

16 мин.

09:12

2308 км.

1 д. 16 ч. 33 мин.

Татарская

11:01

2 мин.

11:03

2474 км.

1 д. 18 ч. 38 мин.

Чаны

11:36

2 мин.

11:38

2525 км.

1 д. 19 ч. 13 мин.

Озеро-Карачинское

11:50

5 мин.

11:55

2537 км.

1 д. 19 ч. 27 мин.

Барабинск

12:50

23 мин.

13:13

2625 км.

1 д. 20 ч. 27 мин.

Чулымская

14:51

2 мин.

14:53

2793 км.

1 д. 22 ч. 28 мин.

Обь

16:13

2 мин.

16:15

2905 км.

1 д. 23 ч. 50 мин.

Новосибирск
Главный

16:39

62 мин.

17:41

2916 км.

2 д. 0 ч. 16 мин.

Инская

18:11

2 мин.

18:13

2932 км.

2 д. 1 ч. 48 мин.

Тогучин

20:01

5 мин.

20:06

3018 км.

2 д. 3 ч. 38 мин.

Промышленная

21:35

2 мин.

21:37

3104 км.

2 д. 5 ч. 12 мин.

Егозово

22:08

2 мин.

22:10

3141 км.

2 д. 5 ч. 45 мин.

Белово

22:51

8 мин.

22:59

3175 км.

2 д. 6 ч. 28 мин.

Трудармейская

23:54

2 мин.

23:56

3207 км.

2 д. 7 ч. 31 мин.

Киселевск

00:20

3 мин.

00:23

3227 км.

2 д. 7 ч. 57 мин.

Прокопьевск

00:45

10 мин.

00:55

3240 км.

2 д. 8 ч. 22 мин.

Новокузнецк

01:34

3270 км.

2 д. 9 ч. 11 мин.

Информация о поезде 118Н

Планируете поездку по маршруту Москва — Новокузнецк? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 118Н. Этот поезд отправляется со станции Москва в 16:23 и прибывает на конечную станцию Новокузнецк в 01:34. Вся дорога занимает 2 д. 9 ч. 11 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 45 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2812 руб.
  • стоимость купейного места – 7078 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 118Н Москва - Новокузнецк: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

51 станция

Самая длинная остановка:

62 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2812 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Анна Мирончик

    Не довольна поездкой и спасибо что это можно здесь высказать! Во-первых проводник где-то постоянно ходила. Чтобы ее выловить нужно было постараться! Во-вторых пассажиры в поезде в открытую распивали водку, а проводница подошла и только пальчиком погрозила. Ощущение было что в пивнухе еду.

    Ответить
  2. Геннадий

    Ехал уже третий раз на этом поезде. Каждый раз были разные проводницы и я понял что львиная доля конечного впечатления от поездки зависит именно от того, кто тебя обслуживает!

    Ответить
  3. Ирен

    Ехала в плацкарте, на купе денег не хватило. Да и то! Плацкарт могли бы сделать и еще дешевле, мы же простые люди, а не алигархи какие.

    Ответить
  4. Виталий

    Ухоженный приятный поезд, персонал приличный и приветливый. Сами вагоны тоже хорошо оборудованы всем необходимым. Санузлы чистые.

    Ответить
  5. Кристина Мирская

    Добрый вечер! Ехала с ребенком – приятного мало. Почему нельзя сделать на верхних полках специальных держателей, чтобы ребенок не свалился вниз, когда поезд трясется? Это же элементарно сделать – 2-3 крючка и выезжающую простынку. Дети же хотят все ехать высоко.

    Ответить
  6. Маша Д.

    Увлекательное путешествие длинною чуть менее двух суток. Под конец спина заболела.

    Ответить
