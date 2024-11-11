Маршрут следования поезда 291Е Екатеринбург — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дружинино
20:58
21:28
66 км.
1 ч. 28 мин.
Красноуфимск
23:42
23:57
175 км.
4 ч. 12 мин.
Янаул
03:20
03:25
352 км.
7 ч. 50 мин.
Сарапул
04:35
04:40
425 км.
9 ч. 5 мин.
Агрыз
05:35
05:50
472 км.
10 ч. 5 мин.
Вятские Поляны
08:29
08:31
598 км.
12 ч. 59 мин.
Казань
Пассажирская
10:50
727 км.
15 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка по итогу оказалась для меня не такой радужной как казалась в самом начале. В целом ничего плохого не было но вот довольно сильно дуло из окна. И я заболела, после поездки 2 недели с температурой была думала воспааление.
Понравилась работа проводницы. Если что-то непонятно и нужно уточнить – она всегда поможет и подскажет что куда. Поезд ухоженный.
Я брала купе. В купе было чисто и уютно. В самом вагоне тоже была чистота. Туалет не вонял и выглядел даже презентабельно. Давно я не видела таких туалетов. 2 нижних места в купе выполнены в виде диванов. Очень удобно было ехать.
Понравилось что на верхних полках были специальные ограничители. Уже не упадешь!! Как же такого не хватает во всех других поездах, особенно старого образца. Едешь и постоянно смотришь чтобы ребенок не свалился.
Удобные верхние полки и приветливый персонал. Главное было не жарко, когда я ехала. Так как не было других вариантов взяла верхнюю полку. Там обычно душно. Но в этот раз было просто идеально.