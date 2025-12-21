01:45
3 д. 4 ч. 29 мин.
06:14
74
Маршрут следования поезда 315Ф Ташкент (Узбекистан) — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ташкент (Узбекистан) — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ташкент
Центральный
01:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сарыагаш
04:05
06:05
22 км.
2 ч. 20 мин.
Арыс 1
08:16
08:36
131 км.
6 ч. 31 мин.
Шымкент
09:59
10:25
199 км.
8 ч. 14 мин.
Манкент
11:00
11:04
221 км.
9 ч. 15 мин.
Тюлькубас
12:14
12:51
259 км.
10 ч. 29 мин.
Боранды
13:58
14:24
301 км.
12 ч. 13 мин.
Тараз
15:38
15:58
357 км.
13 ч. 53 мин.
Луговая
17:38
18:18
468 км.
15 ч. 53 мин.
Шу
19:53
20:58
577 км.
18 ч. 8 мин.
Берлик 1
21:14
21:53
585 км.
19 ч. 29 мин.
Жидели
22:20
22:21
618 км.
20 ч. 35 мин.
Хантау
22:45
22:46
647 км.
21 ч. 0 мин.
Кияхты
23:18
23:19
685 км.
21 ч. 33 мин.
Карасай
23:41
23:43
712 км.
21 ч. 56 мин.
Бурылбайтал
23:59
00:02
716 км.
22 ч. 14 мин.
Шыганак
00:25
00:38
745 км.
22 ч. 40 мин.
Мынарал
01:19
01:22
790 км.
23 ч. 34 мин.
Жастар
01:43
01:45
809 км.
23 ч. 58 мин.
Кашкантениз
02:12
02:14
836 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Коктас
02:40
02:42
864 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Сары-Шаган
02:54
03:14
874 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Науалы
03:45
03:47
911 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Акжолтай
04:06
04:13
933 км.
1 д. 2 ч. 21 мин.
Каражингил
04:33
04:59
956 км.
1 д. 2 ч. 48 мин.
Шешенкара
05:17
05:21
976 км.
1 д. 3 ч. 32 мин.
Мойынты
05:40
06:03
996 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Киик
06:37
06:39
1043 км.
1 д. 4 ч. 52 мин.
Акшагыл
06:55
06:57
1076 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Акадыр
07:51
08:06
1127 км.
1 д. 6 ч. 6 мин.
Жарык
09:03
09:05
1193 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Дария
09:27
09:28
1219 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Карамурын
09:49
09:50
1238 км.
1 д. 8 ч. 4 мин.
Калагир
10:03
10:06
1250 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Карабас
10:31
10:34
1273 км.
1 д. 8 ч. 46 мин.
Караганды
Пассажирская
10:58
11:21
1301 км.
1 д. 9 ч. 13 мин.
Караганды
Сортировочная
11:46
12:01
1322 км.
1 д. 10 ч. 1 мин.
Нура
12:25
12:27
1342 км.
1 д. 10 ч. 40 мин.
Мырза
12:38
12:40
1350 км.
1 д. 10 ч. 53 мин.
Шокай
13:02
13:04
1372 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Актасты
13:27
13:29
1394 км.
1 д. 11 ч. 42 мин.
Сарыбел
13:47
13:49
1409 км.
1 д. 12 ч. 2 мин.
Анар
14:03
14:04
1426 км.
1 д. 12 ч. 18 мин.
Аршалы
14:26
14:29
1452 км.
1 д. 12 ч. 41 мин.
Бабатай
14:44
14:55
1469 км.
1 д. 12 ч. 59 мин.
Нур-Султан 1
15:37
16:05
1515 км.
1 д. 13 ч. 52 мин.
Шортанды
17:08
17:12
1578 км.
1 д. 15 ч. 23 мин.
Ак-Куль
17:44
17:55
1612 км.
1 д. 15 ч. 59 мин.
Макинка
18:53
18:55
1689 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Курорт-Боровое
19:28
19:50
1724 км.
1 д. 17 ч. 43 мин.
Кокшетау 1
20:53
21:25
1789 км.
1 д. 19 ч. 8 мин.
Чаглинка
21:45
21:55
1799 км.
1 д. 20 ч. 0 мин.
Жаман-Ащи
22:08
22:16
1806 км.
1 д. 20 ч. 23 мин.
Азат
22:33
22:49
1820 км.
1 д. 20 ч. 48 мин.
Приречная
23:07
23:14
1837 км.
1 д. 21 ч. 22 мин.
Тайынша
23:32
23:36
1853 км.
1 д. 21 ч. 47 мин.
Киялы
00:08
00:11
1891 км.
1 д. 22 ч. 23 мин.
Смирново
00:41
00:44
1930 км.
1 д. 22 ч. 56 мин.
Петропавловск
01:42
03:09
1971 км.
1 д. 23 ч. 57 мин.
Петухово
04:20
06:20
2056 км.
2 д. 2 ч. 35 мин.
Макушино
07:00
07:02
2101 км.
2 д. 5 ч. 15 мин.
Лебяжья-Сибирская
07:37
07:39
2147 км.
2 д. 5 ч. 52 мин.
Курган
08:49
09:30
2223 км.
2 д. 7 ч. 4 мин.
Каргаполье
11:00
11:01
2307 км.
2 д. 9 ч. 15 мин.
Шадринск
11:46
11:48
2352 км.
2 д. 10 ч. 1 мин.
Далматово
12:36
12:38
2397 км.
2 д. 10 ч. 51 мин.
Катайск
12:56
12:58
2418 км.
2 д. 11 ч. 11 мин.
Каменск-Уральский
13:45
14:10
2462 км.
2 д. 12 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
16:04
16:42
2555 км.
2 д. 14 ч. 19 мин.
Дружинино
18:11
18:48
2621 км.
2 д. 16 ч. 26 мин.
Красноуфимск
20:46
20:48
2730 км.
2 д. 19 ч. 1 мин.
Янаул
23:28
23:30
2907 км.
2 д. 21 ч. 43 мин.
Агрыз
01:17
01:32
3028 км.
2 д. 23 ч. 32 мин.
Казань
Пассажирская
06:14
3283 км.
3 д. 4 ч. 29 мин.
