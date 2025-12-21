Поезд 315Ф Ташкент (Узбекистан) — Казань

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

01:45

Ташкент (Узбекистан)

3 д. 4 ч. 29 мин.

06:14

Казань

74

Маршрут следования поезда 315Ф Ташкент (Узбекистан) — Казань на карте со всеми остановками

Расписание поезда Ташкент (Узбекистан) — Казань с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Ташкент
Центральный

01:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Сарыагаш

04:05

120 мин.

06:05

22 км.

2 ч. 20 мин.

Арыс 1

08:16

20 мин.

08:36

131 км.

6 ч. 31 мин.

Шымкент

09:59

26 мин.

10:25

199 км.

8 ч. 14 мин.

Манкент

11:00

4 мин.

11:04

221 км.

9 ч. 15 мин.

Тюлькубас

12:14

37 мин.

12:51

259 км.

10 ч. 29 мин.

Боранды

13:58

26 мин.

14:24

301 км.

12 ч. 13 мин.

Тараз

15:38

20 мин.

15:58

357 км.

13 ч. 53 мин.

Луговая

17:38

40 мин.

18:18

468 км.

15 ч. 53 мин.

Шу

19:53

65 мин.

20:58

577 км.

18 ч. 8 мин.

Берлик 1

21:14

39 мин.

21:53

585 км.

19 ч. 29 мин.

Жидели

22:20

1 мин.

22:21

618 км.

20 ч. 35 мин.

Хантау

22:45

1 мин.

22:46

647 км.

21 ч. 0 мин.

Кияхты

23:18

1 мин.

23:19

685 км.

21 ч. 33 мин.

Карасай

23:41

2 мин.

23:43

712 км.

21 ч. 56 мин.

Бурылбайтал

23:59

3 мин.

00:02

716 км.

22 ч. 14 мин.

Шыганак

00:25

13 мин.

00:38

745 км.

22 ч. 40 мин.

Мынарал

01:19

3 мин.

01:22

790 км.

23 ч. 34 мин.

Жастар

01:43

2 мин.

01:45

809 км.

23 ч. 58 мин.

Кашкантениз

02:12

2 мин.

02:14

836 км.

1 д. 0 ч. 27 мин.

Коктас

02:40

2 мин.

02:42

864 км.

1 д. 0 ч. 55 мин.

Сары-Шаган

02:54

20 мин.

03:14

874 км.

1 д. 1 ч. 9 мин.

Науалы

03:45

2 мин.

03:47

911 км.

1 д. 2 ч. 0 мин.

Акжолтай

04:06

7 мин.

04:13

933 км.

1 д. 2 ч. 21 мин.

Каражингил

04:33

26 мин.

04:59

956 км.

1 д. 2 ч. 48 мин.

Шешенкара

05:17

4 мин.

05:21

976 км.

1 д. 3 ч. 32 мин.

Мойынты

05:40

23 мин.

06:03

996 км.

1 д. 3 ч. 55 мин.

Киик

06:37

2 мин.

06:39

1043 км.

1 д. 4 ч. 52 мин.

Акшагыл

06:55

2 мин.

06:57

1076 км.

1 д. 5 ч. 10 мин.

Акадыр

07:51

15 мин.

08:06

1127 км.

1 д. 6 ч. 6 мин.

Жарык

09:03

2 мин.

09:05

1193 км.

1 д. 7 ч. 18 мин.

Дария

09:27

1 мин.

09:28

1219 км.

1 д. 7 ч. 42 мин.

Карамурын

09:49

1 мин.

09:50

1238 км.

1 д. 8 ч. 4 мин.

Калагир

10:03

3 мин.

10:06

1250 км.

1 д. 8 ч. 18 мин.

Карабас

10:31

3 мин.

10:34

1273 км.

1 д. 8 ч. 46 мин.

Караганды
Пассажирская

10:58

23 мин.

11:21

1301 км.

1 д. 9 ч. 13 мин.

Караганды
Сортировочная

11:46

15 мин.

12:01

1322 км.

1 д. 10 ч. 1 мин.

Нура

12:25

2 мин.

12:27

1342 км.

1 д. 10 ч. 40 мин.

Мырза

12:38

2 мин.

12:40

1350 км.

1 д. 10 ч. 53 мин.

Шокай

13:02

2 мин.

13:04

1372 км.

1 д. 11 ч. 17 мин.

Актасты

13:27

2 мин.

13:29

1394 км.

1 д. 11 ч. 42 мин.

Сарыбел

13:47

2 мин.

13:49

1409 км.

1 д. 12 ч. 2 мин.

Анар

14:03

1 мин.

14:04

1426 км.

1 д. 12 ч. 18 мин.

Аршалы

14:26

3 мин.

14:29

1452 км.

1 д. 12 ч. 41 мин.

Бабатай

14:44

11 мин.

14:55

1469 км.

1 д. 12 ч. 59 мин.

Нур-Султан 1

15:37

28 мин.

16:05

1515 км.

1 д. 13 ч. 52 мин.

Шортанды

17:08

4 мин.

17:12

1578 км.

1 д. 15 ч. 23 мин.

Ак-Куль

17:44

11 мин.

17:55

1612 км.

1 д. 15 ч. 59 мин.

Макинка

18:53

2 мин.

18:55

1689 км.

1 д. 17 ч. 8 мин.

Курорт-Боровое

19:28

22 мин.

19:50

1724 км.

1 д. 17 ч. 43 мин.

Кокшетау 1

20:53

32 мин.

21:25

1789 км.

1 д. 19 ч. 8 мин.

Чаглинка

21:45

10 мин.

21:55

1799 км.

1 д. 20 ч. 0 мин.

Жаман-Ащи

22:08

8 мин.

22:16

1806 км.

1 д. 20 ч. 23 мин.

Азат

22:33

16 мин.

22:49

1820 км.

1 д. 20 ч. 48 мин.

Приречная

23:07

7 мин.

23:14

1837 км.

1 д. 21 ч. 22 мин.

Тайынша

23:32

4 мин.

23:36

1853 км.

1 д. 21 ч. 47 мин.

Киялы

00:08

3 мин.

00:11

1891 км.

1 д. 22 ч. 23 мин.

Смирново

00:41

3 мин.

00:44

1930 км.

1 д. 22 ч. 56 мин.

Петропавловск

01:42

87 мин.

03:09

1971 км.

1 д. 23 ч. 57 мин.

Петухово

04:20

120 мин.

06:20

2056 км.

2 д. 2 ч. 35 мин.

Макушино

07:00

2 мин.

07:02

2101 км.

2 д. 5 ч. 15 мин.

Лебяжья-Сибирская

07:37

2 мин.

07:39

2147 км.

2 д. 5 ч. 52 мин.

Курган

08:49

41 мин.

09:30

2223 км.

2 д. 7 ч. 4 мин.

Каргаполье

11:00

1 мин.

11:01

2307 км.

2 д. 9 ч. 15 мин.

Шадринск

11:46

2 мин.

11:48

2352 км.

2 д. 10 ч. 1 мин.

Далматово

12:36

2 мин.

12:38

2397 км.

2 д. 10 ч. 51 мин.

Катайск

12:56

2 мин.

12:58

2418 км.

2 д. 11 ч. 11 мин.

Каменск-Уральский

13:45

25 мин.

14:10

2462 км.

2 д. 12 ч. 0 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

16:04

38 мин.

16:42

2555 км.

2 д. 14 ч. 19 мин.

Дружинино

18:11

37 мин.

18:48

2621 км.

2 д. 16 ч. 26 мин.

Красноуфимск

20:46

2 мин.

20:48

2730 км.

2 д. 19 ч. 1 мин.

Янаул

23:28

2 мин.

23:30

2907 км.

2 д. 21 ч. 43 мин.

Агрыз

01:17

15 мин.

01:32

3028 км.

2 д. 23 ч. 32 мин.

Казань
Пассажирская

06:14

3283 км.

3 д. 4 ч. 29 мин.

Информация о поезде 315Ф

Планируете поездку по маршруту Ташкент (Узбекистан) — Казань? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 315Ф. Этот поезд отправляется со станции Ташкент в 01:45 и прибывает на конечную станцию Казань в 06:14. Вся дорога занимает 3 д. 4 ч. 29 мин., а суммарное время стоянок составляет - 18 ч. 49 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2518 руб.
  • стоимость купейного места – 4006 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 315Ф

Количество остановок поезда:

74 станции

Самая длинная остановка:

120 мин. – станция Петухово

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2518 руб.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
