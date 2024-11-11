Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 352Й Уфа — Приобье. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 352Й Уфа — Приобье на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Приобье с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
01:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аша
03:03
03:05
88 км.
1 ч. 57 мин.
Кропачево
04:13
04:30
133 км.
3 ч. 7 мин.
Усть-Катав
04:55
04:57
148 км.
3 ч. 49 мин.
Вязовая
05:13
05:15
159 км.
4 ч. 7 мин.
Сулея
05:56
05:58
201 км.
4 ч. 50 мин.
Бердяуш
06:23
06:25
217 км.
5 ч. 17 мин.
Златоуст
07:23
07:25
253 км.
6 ч. 17 мин.
Миасс 1
08:31
08:33
285 км.
7 ч. 25 мин.
Челябинск-Главный
10:18
11:01
367 км.
9 ч. 12 мин.
Аргаяш
12:11
12:12
418 км.
11 ч. 5 мин.
Кыштым
13:15
13:25
451 км.
12 ч. 9 мин.
Верхний Уфалей
14:29
14:49
493 км.
13 ч. 23 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:26
19:30
584 км.
17 ч. 20 мин.
Верх-Нейвинск
20:39
20:41
636 км.
19 ч. 33 мин.
Невьянск
21:06
21:21
662 км.
20 ч. 0 мин.
Нижний Тагил
22:04
22:26
709 км.
20 ч. 58 мин.
Баранчинская
23:04
23:06
743 км.
21 ч. 58 мин.
Гороблагодатская
23:21
23:23
752 км.
22 ч. 15 мин.
Верхняя
23:44
23:46
765 км.
22 ч. 38 мин.
Выя
00:13
00:15
790 км.
23 ч. 7 мин.
Верхотурье
01:16
01:32
844 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Ляля
01:52
02:10
863 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Лобва
02:28
02:32
878 км.
1 д. 1 ч. 22 мин.
Серов
03:27
04:10
924 км.
1 д. 2 ч. 21 мин.
Андриановичи
05:00
05:02
960 км.
1 д. 3 ч. 54 мин.
Марсяты
05:21
05:23
974 км.
1 д. 4 ч. 15 мин.
Уралзолото
05:34
05:35
981 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Сама
05:50
05:52
992 км.
1 д. 4 ч. 44 мин.
Лангур
06:19
06:21
1014 км.
1 д. 5 ч. 13 мин.
Ивдель 1
06:48
07:11
1041 км.
1 д. 5 ч. 42 мин.
Першино
07:24
07:26
1046 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Оус
08:21
08:23
1106 км.
1 д. 7 ч. 15 мин.
Пелым
08:59
09:01
1135 км.
1 д. 7 ч. 53 мин.
Атымья
09:19
09:21
1151 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Разъезд 135км
09:47
09:49
1174 км.
1 д. 8 ч. 41 мин.
Алябьево
10:03
10:08
1184 км.
1 д. 8 ч. 57 мин.
Геологическая
10:38
10:43
1211 км.
1 д. 9 ч. 32 мин.
Верхнекондинская
11:00
11:30
1225 км.
1 д. 9 ч. 54 мин.
Конда
12:05
12:07
1253 км.
1 д. 10 ч. 59 мин.
Коммунистическая
12:45
12:50
1284 км.
1 д. 11 ч. 39 мин.
Вонъеган
13:38
13:50
1322 км.
1 д. 12 ч. 32 мин.
Нягань
14:32
15:05
1353 км.
1 д. 13 ч. 26 мин.
Приобье
15:55
1398 км.
1 д. 14 ч. 49 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Уфа → Приобье Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в 11 вагоне. Само состояние вагон вполне преемлемое. Понравилось отношение проводницы. Очень приятная женщина. Можно поставить смело 8 из 10.
Впервые ездил в этом направлении, поездка получилась не такой как я себе представлял. И в первую очередь здесь следствие поведения проводниц. Они крайне негостеприимно отвечали на вопросы и видно было что эта работа им поперек горла стоит. Спрашивается – зачем вообще этим всем заниматься? Найди себе другую работу!!!
Хамка а не проводница! Я ей замечание сделала что в вагоне куча песка и пора бы наверное подмести, так она еще и огрызается, что даст мне веник, чтобы я подметала!!!! Совсем уже страх потеряли на своей этой железной дороге!!!!!!!!!
Не сказал бы что вагоны очень хорошего качества. Но ехать можно, тем более за такие деньги! Проводницы обычные, в туалетах как обычно грязно и немного попахивает не тем, чем хотелось бы. В общем, всё как всегда)))
Благодарю Ольгу нашу проводницу 7 вагона. Я ехала с дочкой. Ольга принесла ей игрушек, чтобы во время дороги было чем заняться. Настоящая профессионалка своего дела, быстро нашла общий язык с ребенком.