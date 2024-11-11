Поезд 352Й Уфа — Приобье

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

01:06

Уфа

1 д. 14 ч. 49 мин.

15:55

Приобье

44

Маршрут следования поезда 352Й Уфа — Приобье на карте со всеми остановками

Расписание поезда Уфа — Приобье с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Уфа

01:06

0 км.

0 ч. 0 мин.

Аша

03:03

2 мин.

03:05

88 км.

1 ч. 57 мин.

Кропачево

04:13

17 мин.

04:30

133 км.

3 ч. 7 мин.

Усть-Катав

04:55

2 мин.

04:57

148 км.

3 ч. 49 мин.

Вязовая

05:13

2 мин.

05:15

159 км.

4 ч. 7 мин.

Сулея

05:56

2 мин.

05:58

201 км.

4 ч. 50 мин.

Бердяуш

06:23

2 мин.

06:25

217 км.

5 ч. 17 мин.

Златоуст

07:23

2 мин.

07:25

253 км.

6 ч. 17 мин.

Миасс 1

08:31

2 мин.

08:33

285 км.

7 ч. 25 мин.

Челябинск-Главный

10:18

43 мин.

11:01

367 км.

9 ч. 12 мин.

Аргаяш

12:11

1 мин.

12:12

418 км.

11 ч. 5 мин.

Кыштым

13:15

10 мин.

13:25

451 км.

12 ч. 9 мин.

Верхний Уфалей

14:29

20 мин.

14:49

493 км.

13 ч. 23 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

18:26

64 мин.

19:30

584 км.

17 ч. 20 мин.

Верх-Нейвинск

20:39

2 мин.

20:41

636 км.

19 ч. 33 мин.

Невьянск

21:06

15 мин.

21:21

662 км.

20 ч. 0 мин.

Нижний Тагил

22:04

22 мин.

22:26

709 км.

20 ч. 58 мин.

Баранчинская

23:04

2 мин.

23:06

743 км.

21 ч. 58 мин.

Гороблагодатская

23:21

2 мин.

23:23

752 км.

22 ч. 15 мин.

Верхняя

23:44

2 мин.

23:46

765 км.

22 ч. 38 мин.

Выя

00:13

2 мин.

00:15

790 км.

23 ч. 7 мин.

Верхотурье

01:16

16 мин.

01:32

844 км.

1 д. 0 ч. 10 мин.

Ляля

01:52

18 мин.

02:10

863 км.

1 д. 0 ч. 46 мин.

Лобва

02:28

4 мин.

02:32

878 км.

1 д. 1 ч. 22 мин.

Серов

03:27

43 мин.

04:10

924 км.

1 д. 2 ч. 21 мин.

Андриановичи

05:00

2 мин.

05:02

960 км.

1 д. 3 ч. 54 мин.

Марсяты

05:21

2 мин.

05:23

974 км.

1 д. 4 ч. 15 мин.

Уралзолото

05:34

1 мин.

05:35

981 км.

1 д. 4 ч. 28 мин.

Сама

05:50

2 мин.

05:52

992 км.

1 д. 4 ч. 44 мин.

Лангур

06:19

2 мин.

06:21

1014 км.

1 д. 5 ч. 13 мин.

Ивдель 1

06:48

23 мин.

07:11

1041 км.

1 д. 5 ч. 42 мин.

Першино

07:24

2 мин.

07:26

1046 км.

1 д. 6 ч. 18 мин.

Оус

08:21

2 мин.

08:23

1106 км.

1 д. 7 ч. 15 мин.

Пелым

08:59

2 мин.

09:01

1135 км.

1 д. 7 ч. 53 мин.

Атымья

09:19

2 мин.

09:21

1151 км.

1 д. 8 ч. 13 мин.

Разъезд 135км

09:47

2 мин.

09:49

1174 км.

1 д. 8 ч. 41 мин.

Алябьево

10:03

5 мин.

10:08

1184 км.

1 д. 8 ч. 57 мин.

Геологическая

10:38

5 мин.

10:43

1211 км.

1 д. 9 ч. 32 мин.

Верхнекондинская

11:00

30 мин.

11:30

1225 км.

1 д. 9 ч. 54 мин.

Конда

12:05

2 мин.

12:07

1253 км.

1 д. 10 ч. 59 мин.

Коммунистическая

12:45

5 мин.

12:50

1284 км.

1 д. 11 ч. 39 мин.

Вонъеган

13:38

12 мин.

13:50

1322 км.

1 д. 12 ч. 32 мин.

Нягань

14:32

33 мин.

15:05

1353 км.

1 д. 13 ч. 26 мин.

Приобье

15:55

1398 км.

1 д. 14 ч. 49 мин.

Информация о поезде 352Й

Планируете поездку по маршруту Уфа — Приобье? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 352Й. Этот поезд отправляется со станции Уфа в 01:06 и прибывает на конечную станцию Приобье в 15:55. Вся дорога занимает 1 д. 14 ч. 49 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 11 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 352Й

Количество остановок поезда:

44 станции

Самая длинная остановка:

64 мин. – станция Екатеринбург (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Ольга Ярославовна

    Ехала в 11 вагоне. Само состояние вагон вполне преемлемое. Понравилось отношение проводницы. Очень приятная женщина. Можно поставить смело 8 из 10.

  2. Митяй

    Впервые ездил в этом направлении, поездка получилась не такой как я себе представлял. И в первую очередь здесь следствие поведения проводниц. Они крайне негостеприимно отвечали на вопросы и видно было что эта работа им поперек горла стоит. Спрашивается – зачем вообще этим всем заниматься? Найди себе другую работу!!!

  3. Евгения Федорчук

    Хамка а не проводница! Я ей замечание сделала что в вагоне куча песка и пора бы наверное подмести, так она еще и огрызается, что даст мне веник, чтобы я подметала!!!! Совсем уже страх потеряли на своей этой железной дороге!!!!!!!!!

  4. Сергей Валентинович

    Не сказал бы что вагоны очень хорошего качества. Но ехать можно, тем более за такие деньги! Проводницы обычные, в туалетах как обычно грязно и немного попахивает не тем, чем хотелось бы. В общем, всё как всегда)))

  5. Елена Романовна

    Благодарю Ольгу нашу проводницу 7 вагона. Я ехала с дочкой. Ольга принесла ей игрушек, чтобы во время дороги было чем заняться. Настоящая профессионалка своего дела, быстро нашла общий язык с ребенком.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
