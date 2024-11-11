Маршрут следования поезда 236Е Екатеринбург — Курган на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Курган с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
20:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
22:01
22:03
93 км.
1 ч. 35 мин.
Катайск
22:48
22:50
137 км.
2 ч. 22 мин.
Далматово
23:09
23:11
158 км.
2 ч. 43 мин.
Шадринск
23:46
01:29
203 км.
3 ч. 20 мин.
Каргаполье
02:12
02:13
248 км.
5 ч. 46 мин.
Кособродск
02:52
02:54
292 км.
6 ч. 26 мин.
Курган
03:40
331 км.
7 ч. 14 мин.
