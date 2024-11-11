Курган: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Курган. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Курган работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Курган на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
243С
Анапа
Новокузнецк
00:32
Курган
3 д. 15 ч. 57 мин.
01:47
Новокузнецк
083Ц
Караганды (Казахстан)
Москва
00:36
Курган
2 д. 15 ч. 50 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
097Э
Тында
Кисловодск
00:50
Курган
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
00:50
Курган
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
133С
Анапа
Томск
01:05
Курган
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
203С
Анапа
Томск
01:06
Курган
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
083Й
Москва
Караганды (Казахстан)
01:34
Курган
2 д. 16 ч. 3 мин.
22:08
Караганды (Пассажирская)
849Е
Финист
Курган
Екатеринбург
04:27
Курган
5 ч. 2 мин.
09:29
Екатеринбург (Пассажирский)
090У
Зауралье
Москва
Петропавловск
04:35
Курган
1 д. 13 ч. 50 мин.
09:10
Петропавловск
057С
Кисловодск
Иркутск
04:43
Курган
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
097С
Кисловодск
Тында
04:44
Курган
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
059С
Кисловодск
Новокузнецк
04:44
Курган
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
851У
Курган
Екатеринбург
04:45
Курган
5 ч. 22 мин.
10:07
Екатеринбург (Пассажирский)
136Е
Екатеринбург
Челябинск
04:47
Курган
12 ч. 7 мин.
08:35
Челябинск-Главный
133Н
Томск
Анапа
06:09
Курган
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
510У
Екатеринбург
Челябинск
06:35
Курган
9 ч. 27 мин.
10:07
Челябинск-Главный
205С
Анапа
Иркутск
06:44
Курган
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
235С
Анапа
Тында
06:44
Курган
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
201С
Анапа
Красноярск
06:44
Курган
3 д. 18 ч. 32 мин.
14:02
Красноярск (Пассажирский)
129С
Анапа
Красноярск
06:46
Курган
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
Красноярск (Пассажирский)
229С
Анапа
Северобайкальск
06:46
Курган
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
128Ы
Адлер
Красноярск
07:42
Курган
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
270С
Адлер
Чита
07:42
Курган
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
274С
Адлер
Северобайкальск
07:42
Курган
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
211Э
Анапа
Красноярск
07:42
Курган
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
252С
Адлер
Барнаул
07:50
Курган
3 д. 17 ч. 53 мин.
07:25
Барнаул
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
08:09
Курган
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
252Н
Барнаул
Адлер
08:54
Курган
3 д. 20 ч. 17 мин.
04:37
Адлер
241И
Иркутск
Адлер
09:20
Курган
4 д. 21 ч. 34 мин.
04:45
Адлер
269Ч
Чита
Адлер
09:20
Курган
5 д. 17 ч. 19 мин.
04:45
Адлер
315Ф
Ташкент (Узбекистан)
Казань
09:30
Курган
3 д. 4 ч. 29 мин.
06:14
Казань (Пассажирская)
113Ц
Алматы (Казахстан)
Казань
09:51
Курган
2 д. 13 ч. 0 мин.
06:55
Казань (Пассажирская)
143Ф
Ташкент (Узбекистан)
Казань
09:51
Курган
3 д. 0 ч. 25 мин.
06:55
Казань (Пассажирская)
249Н
Новокузнецк
Имеретинский Курорт (Адлер)
10:31
Курган
4 д. 5 ч. 6 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
203Н
Томск
Анапа
11:34
Курган
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
124В
Белгород
Новосибирск
12:13
Курган
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
243Н
Новокузнецк
Анапа
12:23
Курган
3 д. 18 ч. 43 мин.
03:50
Анапа
114Ц
Казань
Алматы (Казахстан)
14:07
Курган
3 д. 15 ч. 23 мин.
05:43
Алматы 2
144Ф
Казань
Ташкент (Узбекистан)
14:07
Курган
4 д. 0 ч. 42 мин.
15:02
Ташкент (Центральный)
084Й
Тольятти
Караганды (Казахстан)
14:27
Курган
1 д. 22 ч. 20 мин.
09:30
Караганды (Пассажирская)
273И
Северобайкальск
Адлер
14:32
Курган
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
127Ы
Красноярск
Адлер
14:32
Курган
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
211Ы
Красноярск
Анапа
14:32
Курган
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
269Ь
Чита
Адлер
14:32
Курган
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
213Е
Курган
Екатеринбург
16:00
Курган
6 ч. 31 мин.
22:31
Екатеринбург (Пассажирский)
205И
Иркутск
Анапа
17:56
Курган
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
235Э
Тында
Анапа
17:56
Курган
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
201Ы
Красноярск
Анапа
17:56
Курган
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
Анапа
129Ы
Красноярск
Анапа
18:09
Курган
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
Анапа
229И
Северобайкальск
Анапа
18:09
Курган
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
250Н
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
19:09
Курган
4 д. 5 ч. 2 мин.
22:48
Новокузнецк
089У
Зауралье
Петропавловск
Москва
19:17
Курган
1 д. 15 ч. 48 мин.
05:28
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
189У
Петропавловск
Екатеринбург
19:19
Курган
11 ч. 20 мин.
01:00
Екатеринбург (Пассажирский)
011У
Омск
Челябинск
21:39
Курган
13 ч. 0 мин.
01:15
Челябинск-Главный
011Й
Владивосток
Самара
21:39
Курган
6 д. 7 ч. 7 мин.
21:37
Самара
012Й
Самара
Владивосток
22:52
Курган
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
123Н
Новосибирск
Белгород
23:41
Курган
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
012У
Челябинск
Омск
23:41
Курган
13 ч. 13 мин.
09:13
Омск (Пассажирский)
136У
Челябинск
Екатеринбург
23:58
Курган
10 ч. 30 мин.
06:20
Екатеринбург (Пассажирский)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Курган включает 118 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала утром.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:40 по направлению к станции Екатеринбург;
  • последний поезд прибывает в 23:36 от станции Тында.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Курган.

Актуальное расписание поездов станции Курган, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
