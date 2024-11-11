Маршрут следования и продажа билетов
04:45
5 ч. 22 мин.
10:07
11
Маршрут следования поезда 851У Курган — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курган — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курган
04:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кособродск
05:28
05:29
39 км.
0 ч. 43 мин.
Каргаполье
06:05
06:06
83 км.
1 ч. 20 мин.
Шадринск
06:43
06:47
128 км.
1 ч. 58 мин.
Далматово
07:23
07:24
173 км.
2 ч. 38 мин.
Катайск
07:41
07:42
194 км.
2 ч. 56 мин.
Колчедан
08:06
08:07
220 км.
3 ч. 21 мин.
Каменск-Уральский
08:26
08:28
238 км.
3 ч. 41 мин.
Кольцово
09:36
09:39
315 км.
4 ч. 51 мин.
Шарташ
09:58
09:59
328 км.
5 ч. 13 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:07
332 км.
5 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо большое персоналу за хорошее настроение и приятную поездку!!! Поезд отличный! Никаких проблем в поездке не было! Отзывчивый и доброжелательный персонал.
Люблю покупать билеты через интернет. Никуда ходить не нужно – сел и купил. Про поезд. Ездил на нем уже не впервой. Каких-то больших проблем не замечено. Поезд приезжает вовремя и отправляется тоже.
Если мерять исключительно по старым меркам – то не спорю, поезд нормальный. НО! Может быть пора бы уже в этом направлении ласточку пустить??? А то как-то всё равно очень долго ехать.
Ехал в 8 вагоне. Было реально холодно. Задубел. Если не считать этого неприятного момента, то в остальном все в порядке. Поезд сойдет. Для сельской местности.
В поезде было душно. Выбирайте вагоны подороже, там хотя бы нормальные лавочки. Не то, что в общих вагонах. Контингент конечно так себе едет. Пьяных много.