Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 011У Омск — Челябинск.
Маршрут следования поезда 011У Омск — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Омск — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Омск
Пассажирский
12:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исилькуль
14:13
15:13
135 км.
1 ч. 58 мин.
Петропавловск
16:54
17:34
268 км.
4 ч. 39 мин.
Петухово
18:47
18:52
353 км.
6 ч. 32 мин.
Макушино
19:30
19:32
398 км.
7 ч. 15 мин.
Лебяжья-Сибирская
20:07
20:09
444 км.
7 ч. 52 мин.
Варгаши
20:44
20:46
488 км.
8 ч. 29 мин.
Курган
21:22
21:39
520 км.
9 ч. 7 мин.
Юргамыш
22:29
22:31
575 км.
10 ч. 14 мин.
Мишкино
22:59
23:01
609 км.
10 ч. 44 мин.
Шумиха
23:37
23:39
650 км.
11 ч. 22 мин.
Челябинск-Главный
01:15
769 км.
13 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Омск → Челябинск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 4
Ехали в поезде, было холодно. Цену на билеты считаю завышенной. С такими «удобствами» нужно скидку делать 50%
Поставлю этому поезду 7 из 10. Потому что свои недочеты. Ехал из Петропавловска в Челябинск 14.09.2021
Оставлю отзыв о поездке. Мы ездили всей семьей к родителям мужа на неделю. Поездка прошла хорошо, ничего плохого сказать про поезд не могу. Проводник вежливая адекватная женщина в годах. Помогла и ответила на все вопросы подробно. Чай вкусный)))Не знаю что еще надо для хорошей поездки.
Давно не ездила на поездах, решила прокатиться. Была приятно удивлена, лет 12 назад поезда были хуже. В вагоне была чистота, да и сам вагон не старый. Впечатления остались положительные!