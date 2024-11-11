Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 089У Петропавловск — Москва.
Маршрут следования поезда 089У Петропавловск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петропавловск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петропавловск
13:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петухово
14:50
15:50
85 км.
1 ч. 10 мин.
Макушино
16:26
16:27
130 км.
2 ч. 46 мин.
Лебяжья-Сибирская
17:02
17:03
176 км.
3 ч. 22 мин.
Варгаши
17:38
17:39
220 км.
3 ч. 58 мин.
Курган
18:50
19:17
252 км.
5 ч. 10 мин.
Кособродск
19:59
20:00
291 км.
6 ч. 19 мин.
Каргаполье
20:40
20:41
335 км.
7 ч. 0 мин.
Шадринск
21:23
21:28
380 км.
7 ч. 43 мин.
Далматово
22:15
22:16
425 км.
8 ч. 35 мин.
Катайск
22:34
22:36
446 км.
8 ч. 54 мин.
Каменск-Уральский
23:21
23:23
490 км.
9 ч. 41 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:57
01:48
583 км.
11 ч. 17 мин.
Ревда
02:40
02:42
624 км.
13 ч. 0 мин.
Дружинино
03:28
03:56
648 км.
13 ч. 48 мин.
Красноуфимск
05:47
05:49
757 км.
16 ч. 7 мин.
Чад
06:50
06:51
792 км.
17 ч. 10 мин.
Чернушка
07:52
07:54
861 км.
18 ч. 12 мин.
Янаул
08:51
08:55
935 км.
19 ч. 11 мин.
Сарапул
10:13
10:15
1008 км.
20 ч. 33 мин.
Агрыз
11:10
11:25
1055 км.
21 ч. 30 мин.
Можга
12:17
12:20
1105 км.
22 ч. 37 мин.
Кизнер
13:05
13:08
1151 км.
23 ч. 25 мин.
Вятские Поляны
13:48
13:50
1181 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:10
16:18
1309 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Канаш
18:50
19:05
1416 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Шумерля
20:09
20:11
1483 км.
1 д. 6 ч. 29 мин.
Пильна
20:38
20:40
1514 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Сергач
21:06
21:10
1540 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Бобыльская
22:29
22:31
1620 км.
1 д. 8 ч. 49 мин.
Арзамас 2
22:56
22:58
1645 км.
1 д. 9 ч. 16 мин.
Муром 1
00:44
00:46
1761 км.
1 д. 11 ч. 4 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:28
2035 км.
1 д. 15 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехал на поезде Зауралье 05.02.2021. Очень старые вагоны, из окон дует и сифонит так, что продрог до стука в зубах. Обогрев при этом есть, но нагревать не успевает из-за щелей в вагоне. Опять же – потому что он старый.
На мой взгляд цена не соответствует качеству. Качество сервиса и сами вагоны просто отвратительные. Туалет имел неприятный стойкий запах какой-то падали. Вообще разочарована
Добрый день. Если сильно не придираться к мелочам – я остался всем доволен. Поезд приехал с опозданием на 18 минут.
На остановках нечем дышать так как обдув перестает работать. Кондишн херачит только держись. По дороге – холодно. На остановках душно. Бесит когда только трогается поезд – все сразу же начинают открывать свои пакеты с едой и есть. И обязательно какая-нибудь бабка достанет вареные яйца и курицу и начнет вонять на весь салон вагона. Фу
Розетки были, но не работали. Проводница была, но не часто. И какая-то угрюмая бродила по вагону.
Спасибо за поездку))))))))))))) Все супер!