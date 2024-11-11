17:55
2 д. 13 ч. 0 мин.
06:55
Маршрут следования поезда 113Ц Алматы (Казахстан) — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Алматы (Казахстан) — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Алматы 2
17:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Алматы 1
18:16
18:41
7 км.
0 ч. 21 мин.
Чемолган
19:11
19:21
33 км.
1 ч. 16 мин.
Отар
21:10
21:38
148 км.
3 ч. 15 мин.
Бел
22:25
22:26
194 км.
4 ч. 30 мин.
Алайгыр
22:47
22:48
216 км.
4 ч. 52 мин.
Шокпар
22:59
23:01
222 км.
5 ч. 4 мин.
Коктобе
23:37
23:38
255 км.
5 ч. 42 мин.
Берлик 1
23:58
00:02
275 км.
6 ч. 3 мин.
Шу
00:17
00:57
283 км.
6 ч. 22 мин.
Берлик 1
01:10
01:11
291 км.
7 ч. 15 мин.
Хантау
02:09
02:11
353 км.
8 ч. 14 мин.
Карасай
03:03
03:04
418 км.
9 ч. 8 мин.
Шыганак
03:40
03:45
451 км.
9 ч. 45 мин.
Мынарал
04:28
04:29
496 км.
10 ч. 33 мин.
Жастар
04:46
04:48
515 км.
10 ч. 51 мин.
Кашкантениз
05:13
05:15
542 км.
11 ч. 18 мин.
Коктас
05:42
05:43
570 км.
11 ч. 47 мин.
Сары-Шаган
05:55
06:09
580 км.
12 ч. 0 мин.
Науалы
06:40
07:01
617 км.
12 ч. 45 мин.
Акжолтай
07:22
07:23
639 км.
13 ч. 27 мин.
Каражингил
07:43
07:44
662 км.
13 ч. 48 мин.
Мойынты
08:18
08:20
702 км.
14 ч. 23 мин.
Акшагыл
09:09
09:10
774 км.
15 ч. 14 мин.
Акадыр
10:10
10:25
825 км.
16 ч. 15 мин.
Жарык
11:33
11:35
891 км.
17 ч. 38 мин.
Карамурын
12:15
12:16
936 км.
18 ч. 20 мин.
Карабас
12:56
12:57
972 км.
19 ч. 1 мин.
Караганды
Пассажирская
13:21
13:41
1000 км.
19 ч. 26 мин.
Караганды
Сортировочная
14:12
14:26
1021 км.
20 ч. 17 мин.
Мырза
15:00
15:01
1049 км.
21 ч. 5 мин.
Актасты
15:53
15:54
1088 км.
21 ч. 58 мин.
Анар
16:40
16:42
1120 км.
22 ч. 45 мин.
Бабатай
17:25
17:26
1164 км.
23 ч. 30 мин.
Астана Нурлы Жол
18:19
19:07
1210 км.
1 д. 0 ч. 24 мин.
Шортанды
20:31
20:32
1273 км.
1 д. 2 ч. 36 мин.
Ак-Куль
21:06
21:08
1307 км.
1 д. 3 ч. 11 мин.
Макинка
22:13
22:14
1384 км.
1 д. 4 ч. 18 мин.
Курорт-Боровое
22:48
23:00
1419 км.
1 д. 4 ч. 53 мин.
Кокшетау 1
00:06
00:26
1484 км.
1 д. 6 ч. 11 мин.
Жаман-Ащи
00:55
00:56
1501 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Азат
01:14
01:15
1515 км.
1 д. 7 ч. 19 мин.
Приречная
01:31
01:44
1532 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Тайынша
02:02
02:05
1548 км.
1 д. 8 ч. 7 мин.
Киялы
02:41
02:43
1586 км.
1 д. 8 ч. 46 мин.
Смирново
03:14
03:17
1625 км.
1 д. 9 ч. 19 мин.
Петропавловск
02:00
03:43
1666 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Петухово
05:02
07:02
1751 км.
1 д. 11 ч. 7 мин.
Макушино
07:39
07:41
1796 км.
1 д. 13 ч. 44 мин.
Лебяжья-Сибирская
08:19
08:21
1842 км.
1 д. 14 ч. 24 мин.
Курган
09:24
09:51
1918 км.
1 д. 15 ч. 29 мин.
Каргаполье
11:08
11:09
2002 км.
1 д. 17 ч. 13 мин.
Шадринск
11:50
11:52
2047 км.
1 д. 17 ч. 55 мин.
Далматово
12:29
12:31
2092 км.
1 д. 18 ч. 34 мин.
Катайск
12:50
12:52
2113 км.
1 д. 18 ч. 55 мин.
Каменск-Уральский
13:40
13:42
2157 км.
1 д. 19 ч. 45 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
15:15
16:42
2250 км.
1 д. 21 ч. 20 мин.
Дружинино
18:09
18:39
2316 км.
2 д. 0 ч. 14 мин.
Красноуфимск
20:28
20:30
2425 км.
2 д. 2 ч. 33 мин.
Чернушка
22:18
22:19
2528 км.
2 д. 4 ч. 23 мин.
Янаул
23:15
23:17
2602 км.
2 д. 5 ч. 20 мин.
Сарапул
00:15
00:16
2675 км.
2 д. 6 ч. 20 мин.
Агрыз
01:00
01:15
2722 км.
2 д. 7 ч. 5 мин.
Казань
Пассажирская
06:55
2977 км.
2 д. 13 ч. 0 мин.
