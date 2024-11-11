Поезд 113Ц Алматы (Казахстан) — Казань

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:55

Алматы (Казахстан)

2 д. 13 ч. 0 мин.

06:55

Казань

64

Маршрут следования поезда 113Ц Алматы (Казахстан) — Казань на карте со всеми остановками

Расписание поезда Алматы (Казахстан) — Казань с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Алматы 2

17:55

0 км.

0 ч. 0 мин.

Алматы 1

18:16

25 мин.

18:41

7 км.

0 ч. 21 мин.

Чемолган

19:11

10 мин.

19:21

33 км.

1 ч. 16 мин.

Отар

21:10

28 мин.

21:38

148 км.

3 ч. 15 мин.

Бел

22:25

1 мин.

22:26

194 км.

4 ч. 30 мин.

Алайгыр

22:47

1 мин.

22:48

216 км.

4 ч. 52 мин.

Шокпар

22:59

2 мин.

23:01

222 км.

5 ч. 4 мин.

Коктобе

23:37

1 мин.

23:38

255 км.

5 ч. 42 мин.

Берлик 1

23:58

4 мин.

00:02

275 км.

6 ч. 3 мин.

Шу

00:17

40 мин.

00:57

283 км.

6 ч. 22 мин.

Берлик 1

01:10

1 мин.

01:11

291 км.

7 ч. 15 мин.

Хантау

02:09

2 мин.

02:11

353 км.

8 ч. 14 мин.

Карасай

03:03

1 мин.

03:04

418 км.

9 ч. 8 мин.

Шыганак

03:40

5 мин.

03:45

451 км.

9 ч. 45 мин.

Мынарал

04:28

1 мин.

04:29

496 км.

10 ч. 33 мин.

Жастар

04:46

2 мин.

04:48

515 км.

10 ч. 51 мин.

Кашкантениз

05:13

2 мин.

05:15

542 км.

11 ч. 18 мин.

Коктас

05:42

1 мин.

05:43

570 км.

11 ч. 47 мин.

Сары-Шаган

05:55

14 мин.

06:09

580 км.

12 ч. 0 мин.

Науалы

06:40

21 мин.

07:01

617 км.

12 ч. 45 мин.

Акжолтай

07:22

1 мин.

07:23

639 км.

13 ч. 27 мин.

Каражингил

07:43

1 мин.

07:44

662 км.

13 ч. 48 мин.

Мойынты

08:18

2 мин.

08:20

702 км.

14 ч. 23 мин.

Акшагыл

09:09

1 мин.

09:10

774 км.

15 ч. 14 мин.

Акадыр

10:10

15 мин.

10:25

825 км.

16 ч. 15 мин.

Жарык

11:33

2 мин.

11:35

891 км.

17 ч. 38 мин.

Карамурын

12:15

1 мин.

12:16

936 км.

18 ч. 20 мин.

Карабас

12:56

1 мин.

12:57

972 км.

19 ч. 1 мин.

Караганды
Пассажирская

13:21

20 мин.

13:41

1000 км.

19 ч. 26 мин.

Караганды
Сортировочная

14:12

14 мин.

14:26

1021 км.

20 ч. 17 мин.

Мырза

15:00

1 мин.

15:01

1049 км.

21 ч. 5 мин.

Актасты

15:53

1 мин.

15:54

1088 км.

21 ч. 58 мин.

Анар

16:40

2 мин.

16:42

1120 км.

22 ч. 45 мин.

Бабатай

17:25

1 мин.

17:26

1164 км.

23 ч. 30 мин.

Астана Нурлы Жол

18:19

48 мин.

19:07

1210 км.

1 д. 0 ч. 24 мин.

Шортанды

20:31

1 мин.

20:32

1273 км.

1 д. 2 ч. 36 мин.

Ак-Куль

21:06

2 мин.

21:08

1307 км.

1 д. 3 ч. 11 мин.

Макинка

22:13

1 мин.

22:14

1384 км.

1 д. 4 ч. 18 мин.

Курорт-Боровое

22:48

12 мин.

23:00

1419 км.

1 д. 4 ч. 53 мин.

Кокшетау 1

00:06

20 мин.

00:26

1484 км.

1 д. 6 ч. 11 мин.

Жаман-Ащи

00:55

1 мин.

00:56

1501 км.

1 д. 7 ч. 0 мин.

Азат

01:14

1 мин.

01:15

1515 км.

1 д. 7 ч. 19 мин.

Приречная

01:31

13 мин.

01:44

1532 км.

1 д. 7 ч. 36 мин.

Тайынша

02:02

3 мин.

02:05

1548 км.

1 д. 8 ч. 7 мин.

Киялы

02:41

2 мин.

02:43

1586 км.

1 д. 8 ч. 46 мин.

Смирново

03:14

3 мин.

03:17

1625 км.

1 д. 9 ч. 19 мин.

Петропавловск

02:00

103 мин.

03:43

1666 км.

1 д. 8 ч. 5 мин.

Петухово

05:02

120 мин.

07:02

1751 км.

1 д. 11 ч. 7 мин.

Макушино

07:39

2 мин.

07:41

1796 км.

1 д. 13 ч. 44 мин.

Лебяжья-Сибирская

08:19

2 мин.

08:21

1842 км.

1 д. 14 ч. 24 мин.

Курган

09:24

27 мин.

09:51

1918 км.

1 д. 15 ч. 29 мин.

Каргаполье

11:08

1 мин.

11:09

2002 км.

1 д. 17 ч. 13 мин.

Шадринск

11:50

2 мин.

11:52

2047 км.

1 д. 17 ч. 55 мин.

Далматово

12:29

2 мин.

12:31

2092 км.

1 д. 18 ч. 34 мин.

Катайск

12:50

2 мин.

12:52

2113 км.

1 д. 18 ч. 55 мин.

Каменск-Уральский

13:40

2 мин.

13:42

2157 км.

1 д. 19 ч. 45 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

15:15

87 мин.

16:42

2250 км.

1 д. 21 ч. 20 мин.

Дружинино

18:09

30 мин.

18:39

2316 км.

2 д. 0 ч. 14 мин.

Красноуфимск

20:28

2 мин.

20:30

2425 км.

2 д. 2 ч. 33 мин.

Чернушка

22:18

1 мин.

22:19

2528 км.

2 д. 4 ч. 23 мин.

Янаул

23:15

2 мин.

23:17

2602 км.

2 д. 5 ч. 20 мин.

Сарапул

00:15

1 мин.

00:16

2675 км.

2 д. 6 ч. 20 мин.

Агрыз

01:00

15 мин.

01:15

2722 км.

2 д. 7 ч. 5 мин.

Казань
Пассажирская

06:55

2977 км.

2 д. 13 ч. 0 мин.

Информация о поезде 113Ц

Планируете поездку по маршруту Алматы (Казахстан) — Казань? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 113Ц. Этот поезд отправляется со станции Алматы в 17:55 и прибывает на конечную станцию Казань в 06:55. Вся дорога занимает 2 д. 13 ч. 0 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 13 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 113Ц

Количество остановок поезда:

64 станции

Самая длинная остановка:

120 мин. – станция Петухово

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Оставить отзыв о поезде 113Ц:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
