Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 012У Челябинск — Омск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Омск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Щучье
21:12
21:13
84 км.
1 ч. 12 мин.
Шумиха
21:38
21:40
119 км.
1 ч. 38 мин.
Мишкино
22:14
22:16
160 км.
2 ч. 14 мин.
Юргамыш
22:41
22:43
194 км.
2 ч. 41 мин.
Курган
23:30
23:41
249 км.
3 ч. 30 мин.
Варгаши
00:16
00:17
281 км.
4 ч. 16 мин.
Лебяжья-Сибирская
00:50
00:52
325 км.
4 ч. 50 мин.
Макушино
01:30
01:32
371 км.
5 ч. 30 мин.
Петухово
02:09
02:14
416 км.
6 ч. 9 мин.
Петропавловск
03:33
04:13
501 км.
7 ч. 33 мин.
Исилькуль
06:10
07:10
634 км.
10 ч. 10 мин.
Омск
Пассажирский
09:13
769 км.
13 ч. 13 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мусорка постоянно переполнена, сколько раз ни ездила – постоянно это было. Вы что, выбрасываете мусор раз в неделю? Один раз ехала в вагоне была жуткая грязь. Есть куда стремиться.
Учитывая невысокую стоимость самого билета, придраться особо не к чему. Проводники вполне обычные, ничего особенного. Один раз ехала с какой-то бабушкой, которая ела яйца с колбасой всю дорогу – не очень приятное ощущение. А так все норм.
В купе было грязно, какие-то крошки, салфетки и другая ерунда после предыдущих пассажиров. Не понимаю, так сложно убрать было? Двойку вам ставлю
Ехали на этом поезде 20.10.2020 – ничего плохого сказать не могу. Проводник была приятная женщина, разговорились с ней, очень заботливая.
Если не сильно придираться, то ехать можно. А если придраться, то было грязновато. Хотелось бы, чтобы уборка вагонов проводилась более тщательно.