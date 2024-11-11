Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 090У Москва — Петропавловск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
19:20
1 д. 9 ч. 3 мин.
04:23
58
Маршрут следования поезда 090У Москва — Петропавловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Петропавловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
00:15
00:17
274 км.
4 ч. 55 мин.
Навашино
00:33
00:35
285 км.
5 ч. 13 мин.
Арзамас 2
01:52
01:54
390 км.
6 ч. 32 мин.
Сергач
03:26
03:28
494 км.
8 ч. 6 мин.
Шумерля
04:15
04:17
551 км.
8 ч. 55 мин.
Канаш
05:15
05:34
618 км.
9 ч. 55 мин.
Зеленый Дол
06:56
06:57
695 км.
11 ч. 36 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
07:48
07:55
727 км.
12 ч. 28 мин.
Вятские Поляны
10:11
10:13
855 км.
14 ч. 51 мин.
Кизнер
10:48
10:49
885 км.
15 ч. 28 мин.
Можга
11:29
11:30
931 км.
16 ч. 9 мин.
Агрыз
12:22
12:37
981 км.
17 ч. 2 мин.
Сарапул
13:24
13:26
1028 км.
18 ч. 4 мин.
Амзя
14:05
14:06
1071 км.
18 ч. 45 мин.
Янаул
14:34
14:37
1104 км.
19 ч. 14 мин.
Чернушка
15:37
15:38
1178 км.
20 ч. 17 мин.
Красноуфимск
17:17
17:32
1281 км.
21 ч. 57 мин.
Дружинино
19:25
19:53
1390 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Ревда
20:32
20:34
1414 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
21:25
22:18
1455 км.
1 д. 2 ч. 5 мин.
Каменск-Уральский
23:43
23:45
1548 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Катайск
00:30
00:32
1592 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Далматово
00:50
00:51
1613 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
Шадринск
01:29
01:34
1658 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Каргаполье
02:17
02:18
1703 км.
1 д. 6 ч. 57 мин.
Кособродск
03:01
03:03
1747 км.
1 д. 7 ч. 41 мин.
Курган
03:55
04:35
1786 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Варгаши
05:12
05:13
1818 км.
1 д. 9 ч. 52 мин.
Лебяжья-Сибирская
05:46
05:47
1862 км.
1 д. 10 ч. 26 мин.
Макушино
06:20
06:21
1908 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Петухово
06:56
07:56
1953 км.
1 д. 11 ч. 36 мин.
Петропавловск
09:10
2038 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Вот это поездка, я понимаю. На всем следовании поезда получил реальный комфорт от поездки. Отмечу работу нашей проводницы вагона. Не навязчивая, спокойная и всегда при деле. Не без недостатков, но они мелкие.
Поездка выдалась довольно приятной. Сколько ездил на поездах других компаний, никогда не видел такой вежливости работников. Обслуживание на четверочку, но всё же, не плохо. Всего два раза езжу на поездах данной компании, буду брать билеты еще раз!
Добрый день. Ехала на этом поезде, все очень понравилось. Повезло с соседями. Проводница была очень вежлива и внимательна. Кстати билет покупала я на этом же сайте.
Ехали на этом поезде 15.04.2021 в 3 вагоне. Немного было прохладно так как дуло с окна. Проводники хорошие. Внутри поезда чистота и порядок.
Хочу выразить свою благодарность проводнику Сергею, который помог нам затащить в поезд чемоданы и выдал дополнительное одеяло, когда ночью стало очень холодно! Мы ехали в 4 вагоне. Выпишите ему премию, если начальство это читает! Очень понравилась поездка..
Мне не понравилось, так как кондукторша нахамила. Человек совершенно не умет разговаривать с людьми!! Наглая женщина!
Было фигово, потому что на долгих стоянках не работает кондишн и в итоге преет все на чем сидишь. Двери в туалет пассажиры часто не до конца закрывают и они во время движения поезда постоянно стучат. Раз 20 за всю поездку приходилось идти самому и закрывать их. Поставьте доводчик!!!
Хороший был поезд, летом было душновато, билеты самые дешовые. Ходил по маршруту Москва, Курган, Петропавловск Каз. В 2022 году куда - то пропал. Или номер сменился, или маршрут. Кто знает ест ли он сейчас и какой маршрут если не трудно сообщите пожалуйста?