Поезд 090У Москва — Петропавловск (Зауралье)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:20

Москва

1 д. 9 ч. 3 мин.

04:23

Петропавловск

58

Купить билеты

Маршрут следования поезда 090У Москва — Петропавловск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Петропавловск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

19:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Муром 1

00:15

2 мин.

00:17

274 км.

4 ч. 55 мин.

Навашино

00:33

2 мин.

00:35

285 км.

5 ч. 13 мин.

Арзамас 2

01:52

2 мин.

01:54

390 км.

6 ч. 32 мин.

Сергач

03:26

2 мин.

03:28

494 км.

8 ч. 6 мин.

Шумерля

04:15

2 мин.

04:17

551 км.

8 ч. 55 мин.

Канаш

05:15

19 мин.

05:34

618 км.

9 ч. 55 мин.

Зеленый Дол

06:56

1 мин.

06:57

695 км.

11 ч. 36 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

07:48

7 мин.

07:55

727 км.

12 ч. 28 мин.

Вятские Поляны

10:11

2 мин.

10:13

855 км.

14 ч. 51 мин.

Кизнер

10:48

1 мин.

10:49

885 км.

15 ч. 28 мин.

Можга

11:29

1 мин.

11:30

931 км.

16 ч. 9 мин.

Агрыз

12:22

15 мин.

12:37

981 км.

17 ч. 2 мин.

Сарапул

13:24

2 мин.

13:26

1028 км.

18 ч. 4 мин.

Амзя

14:05

1 мин.

14:06

1071 км.

18 ч. 45 мин.

Янаул

14:34

3 мин.

14:37

1104 км.

19 ч. 14 мин.

Чернушка

15:37

1 мин.

15:38

1178 км.

20 ч. 17 мин.

Красноуфимск

17:17

15 мин.

17:32

1281 км.

21 ч. 57 мин.

Дружинино

19:25

28 мин.

19:53

1390 км.

1 д. 0 ч. 5 мин.

Ревда

20:32

2 мин.

20:34

1414 км.

1 д. 1 ч. 12 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

21:25

53 мин.

22:18

1455 км.

1 д. 2 ч. 5 мин.

Каменск-Уральский

23:43

2 мин.

23:45

1548 км.

1 д. 4 ч. 23 мин.

Катайск

00:30

2 мин.

00:32

1592 км.

1 д. 5 ч. 10 мин.

Далматово

00:50

1 мин.

00:51

1613 км.

1 д. 5 ч. 30 мин.

Шадринск

01:29

5 мин.

01:34

1658 км.

1 д. 6 ч. 9 мин.

Каргаполье

02:17

1 мин.

02:18

1703 км.

1 д. 6 ч. 57 мин.

Кособродск

03:01

2 мин.

03:03

1747 км.

1 д. 7 ч. 41 мин.

Курган

03:55

40 мин.

04:35

1786 км.

1 д. 8 ч. 35 мин.

Варгаши

05:12

1 мин.

05:13

1818 км.

1 д. 9 ч. 52 мин.

Лебяжья-Сибирская

05:46

1 мин.

05:47

1862 км.

1 д. 10 ч. 26 мин.

Макушино

06:20

1 мин.

06:21

1908 км.

1 д. 11 ч. 0 мин.

Петухово

06:56

60 мин.

07:56

1953 км.

1 д. 11 ч. 36 мин.

Петропавловск

09:10

2038 км.

1 д. 13 ч. 50 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Петропавловск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Москва и Петропавловск

Информация о поезде 090У

Планируете поездку по маршруту Москва — Петропавловск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 090У. Этот поезд отправляется со станции Москва в 19:20 и прибывает на конечную станцию Петропавловск в 04:23. Вся дорога занимает 1 д. 9 ч. 3 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 30 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 090У

Количество остановок поезда:

58 станций

Самая длинная остановка:

100 мин. – станция Екатеринбург (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Николай

    Вот это поездка, я понимаю. На всем следовании поезда получил реальный комфорт от поездки. Отмечу работу нашей проводницы вагона. Не навязчивая, спокойная и всегда при деле. Не без недостатков, но они мелкие.

    Ответить
  2. Генадий

    Поездка выдалась довольно приятной. Сколько ездил на поездах других компаний, никогда не видел такой вежливости работников. Обслуживание на четверочку, но всё же, не плохо. Всего два раза езжу на поездах данной компании, буду брать билеты еще раз!

    Ответить
  3. Василиса

    Добрый день. Ехала на этом поезде, все очень понравилось. Повезло с соседями. Проводница была очень вежлива и внимательна. Кстати билет покупала я на этом же сайте.

    Ответить
  4. Антон

    Ехали на этом поезде 15.04.2021 в 3 вагоне. Немного было прохладно так как дуло с окна. Проводники хорошие. Внутри поезда чистота и порядок.

    Ответить
  5. Алина

    Хочу выразить свою благодарность проводнику Сергею, который помог нам затащить в поезд чемоданы и выдал дополнительное одеяло, когда ночью стало очень холодно! Мы ехали в 4 вагоне. Выпишите ему премию, если начальство это читает! Очень понравилась поездка..

    Ответить
  6. Галина Семеновна

    Мне не понравилось, так как кондукторша нахамила. Человек совершенно не умет разговаривать с людьми!! Наглая женщина!

    Ответить
  7. Павел Олегович

    Было фигово, потому что на долгих стоянках не работает кондишн и в итоге преет все на чем сидишь. Двери в туалет пассажиры часто не до конца закрывают и они во время движения поезда постоянно стучат. Раз 20 за всю поездку приходилось идти самому и закрывать их. Поставьте доводчик!!!

    Ответить
  8. Пассаж

    Хороший был поезд, летом было душновато, билеты самые дешовые. Ходил по маршруту Москва, Курган, Петропавловск Каз. В 2022 году куда - то пропал. Или номер сменился, или маршрут. Кто знает ест ли он сейчас и какой маршрут если не трудно сообщите пожалуйста?

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 090У:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн