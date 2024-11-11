Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 084Й Тольятти — Караганды (Казахстан).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
11:10
1 д. 22 ч. 20 мин.
09:30
33
Маршрут следования поезда 084Й Тольятти — Караганды (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тольятти — Караганды (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тольятти
11:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жигулевское Море
11:49
11:51
18 км.
0 ч. 39 мин.
Сызрань 1
13:45
14:13
95 км.
2 ч. 35 мин.
Самара
16:08
16:43
204 км.
4 ч. 58 мин.
Абдулино
20:19
20:31
443 км.
9 ч. 9 мин.
Аксаково
21:25
21:27
492 км.
10 ч. 15 мин.
Уфа
01:01
01:37
633 км.
13 ч. 51 мин.
Аша
03:22
03:24
721 км.
16 ч. 12 мин.
Кропачево
04:25
04:40
766 км.
17 ч. 15 мин.
Сулея
06:03
06:05
824 км.
18 ч. 53 мин.
Бердяуш
06:33
06:35
840 км.
19 ч. 23 мин.
Златоуст
07:33
07:35
876 км.
20 ч. 23 мин.
Миасс 1
08:42
08:44
908 км.
21 ч. 32 мин.
Челябинск-Главный
10:10
11:00
990 км.
23 ч. 0 мин.
Шумиха
12:33
12:34
1109 км.
1 д. 1 ч. 23 мин.
Курган
14:12
14:27
1239 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Макушино
16:02
16:04
1361 км.
1 д. 4 ч. 52 мин.
Петухово
16:40
17:40
1406 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
Смирново
21:13
21:20
1522 км.
1 д. 10 ч. 3 мин.
Тайынша
22:24
22:40
1599 км.
1 д. 11 ч. 14 мин.
Кокшетау 1
23:48
00:13
1663 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Курорт-Боровое
01:15
01:30
1728 км.
1 д. 14 ч. 5 мин.
Макинка
02:06
02:09
1763 км.
1 д. 14 ч. 56 мин.
Ак-Куль
03:14
03:17
1840 км.
1 д. 16 ч. 4 мин.
Шортанды
03:48
03:51
1874 км.
1 д. 16 ч. 38 мин.
Нур-Султан 1
05:02
05:39
1937 км.
1 д. 17 ч. 52 мин.
Аршалы
06:37
06:38
2000 км.
1 д. 19 ч. 27 мин.
Анар
07:00
07:09
2026 км.
1 д. 19 ч. 50 мин.
Сарыбел
07:24
07:25
2043 км.
1 д. 20 ч. 14 мин.
Мырза
08:22
08:23
2097 км.
1 д. 21 ч. 12 мин.
Нура
08:33
08:41
2105 км.
1 д. 21 ч. 23 мин.
Караганды
Сортировочная
09:04
09:07
2125 км.
1 д. 21 ч. 54 мин.
Караганды
Пассажирская
09:30
2146 км.
1 д. 22 ч. 20 мин.
