Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 849Е Курган — Екатеринбург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 849Е Курган — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курган — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курган
04:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 352км
04:39
04:40
4 км.
0 ч. 12 мин.
Кособродск
05:09
05:10
39 км.
0 ч. 42 мин.
Каргаполье
05:45
05:46
83 км.
1 ч. 18 мин.
Шадринск
06:21
06:24
128 км.
1 ч. 54 мин.
Далматово
06:51
06:52
173 км.
2 ч. 24 мин.
Катайск
07:06
07:08
194 км.
2 ч. 39 мин.
Водолазово
07:26
07:27
214 км.
2 ч. 59 мин.
Колчедан
07:37
07:38
220 км.
3 ч. 10 мин.
Каменск-Уральский
07:57
08:00
238 км.
3 ч. 30 мин.
Арамиль
08:50
08:52
305 км.
4 ч. 23 мин.
Кольцово
09:02
09:04
314 км.
4 ч. 35 мин.
Шарташ
09:19
09:20
327 км.
4 ч. 52 мин.
Первомайская
09:23
09:24
328 км.
4 ч. 56 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
09:29
330 км.
5 ч. 2 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Курган → Екатеринбург Распечатать расписание поезда