Поезд 114Ц Казань — Алматы (Казахстан)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:20

Казань

3 д. 15 ч. 23 мин.

05:43

Алматы (Казахстан)

62

Маршрут следования поезда 114Ц Казань — Алматы (Казахстан) на карте со всеми остановками

Расписание поезда Казань — Алматы (Казахстан) с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Казань
Пассажирская

14:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Агрыз

19:30

15 мин.

19:45

255 км.

5 ч. 10 мин.

Сарапул

20:32

2 мин.

20:34

302 км.

6 ч. 12 мин.

Янаул

21:34

2 мин.

21:36

375 км.

7 ч. 14 мин.

Чернушка

22:33

1 мин.

22:34

449 км.

8 ч. 13 мин.

Красноуфимск

00:17

2 мин.

00:19

552 км.

9 ч. 57 мин.

Дружинино

02:44

30 мин.

03:14

661 км.

12 ч. 24 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

04:57

52 мин.

05:49

727 км.

14 ч. 37 мин.

Каменск-Уральский

08:50

28 мин.

09:18

820 км.

18 ч. 30 мин.

Катайск

10:20

2 мин.

10:22

864 км.

20 ч. 0 мин.

Далматово

10:42

2 мин.

10:44

885 км.

20 ч. 22 мин.

Шадринск

11:18

5 мин.

11:23

930 км.

20 ч. 58 мин.

Каргаполье

12:04

1 мин.

12:05

975 км.

21 ч. 44 мин.

Курган

13:27

40 мин.

14:07

1059 км.

23 ч. 7 мин.

Лебяжья-Сибирская

15:26

2 мин.

15:28

1135 км.

1 д. 1 ч. 6 мин.

Макушино

16:10

1 мин.

16:11

1181 км.

1 д. 1 ч. 50 мин.

Петухово

16:52

100 мин.

18:32

1226 км.

1 д. 2 ч. 32 мин.

Петропавловск

19:39

80 мин.

20:59

1311 км.

1 д. 5 ч. 19 мин.

Смирново

20:41

3 мин.

20:44

1352 км.

2 д. 6 ч. 21 мин.

Киялы

21:17

2 мин.

21:19

1391 км.

2 д. 6 ч. 57 мин.

Тайынша

21:54

3 мин.

21:57

1429 км.

2 д. 7 ч. 34 мин.

Приречная

22:15

2 мин.

22:17

1445 км.

2 д. 7 ч. 55 мин.

Азат

22:34

3 мин.

22:37

1462 км.

2 д. 8 ч. 14 мин.

Жаман-Ащи

22:55

2 мин.

22:57

1476 км.

2 д. 8 ч. 35 мин.

Кокшетау 1

23:26

20 мин.

23:46

1493 км.

2 д. 9 ч. 6 мин.

Курорт-Боровое

00:50

15 мин.

01:05

1558 км.

2 д. 10 ч. 30 мин.

Макинка

01:44

2 мин.

01:46

1593 км.

2 д. 11 ч. 24 мин.

Ак-Куль

02:56

2 мин.

02:58

1670 км.

2 д. 12 ч. 36 мин.

Шортанды

03:29

2 мин.

03:31

1704 км.

2 д. 13 ч. 9 мин.

Астана Нурлы Жол

04:56

30 мин.

05:26

1767 км.

2 д. 14 ч. 36 мин.

Бабатай

06:11

1 мин.

06:12

1813 км.

2 д. 15 ч. 51 мин.

Анар

06:52

2 мин.

06:54

1857 км.

2 д. 16 ч. 32 мин.

Актасты

07:29

1 мин.

07:30

1889 км.

2 д. 17 ч. 9 мин.

Мырза

08:19

2 мин.

08:21

1928 км.

2 д. 17 ч. 59 мин.

Караганды
Сортировочная

08:51

13 мин.

09:04

1956 км.

2 д. 18 ч. 31 мин.

Караганды
Пассажирская

09:31

21 мин.

09:52

1977 км.

2 д. 19 ч. 11 мин.

Карабас

10:17

5 мин.

10:22

2005 км.

2 д. 19 ч. 57 мин.

Карамурын

11:02

1 мин.

11:03

2041 км.

2 д. 20 ч. 42 мин.

Жарык

11:48

2 мин.

11:50

2086 км.

2 д. 21 ч. 28 мин.

Акадыр

12:50

15 мин.

13:05

2152 км.

2 д. 22 ч. 30 мин.

Акшагыл

14:07

2 мин.

14:09

2203 км.

2 д. 23 ч. 47 мин.

Мойынты

14:57

1 мин.

14:58

2275 км.

3 д. 0 ч. 37 мин.

Каражингил

15:30

3 мин.

15:33

2315 км.

3 д. 1 ч. 10 мин.

Науалы

16:12

2 мин.

16:14

2361 км.

3 д. 1 ч. 52 мин.

Сары-Шаган

16:46

15 мин.

17:01

2398 км.

3 д. 2 ч. 26 мин.

Коктас

17:16

2 мин.

17:18

2408 км.

3 д. 2 ч. 56 мин.

Жастар

18:09

2 мин.

18:11

2460 км.

3 д. 3 ч. 49 мин.

Мынарал

18:29

2 мин.

18:31

2479 км.

3 д. 4 ч. 9 мин.

Шыганак

19:11

11 мин.

19:22

2524 км.

3 д. 4 ч. 51 мин.

Карасай

20:06

2 мин.

20:08

2557 км.

3 д. 5 ч. 46 мин.

Хантау

21:07

2 мин.

21:09

2622 км.

3 д. 6 ч. 47 мин.

Берлик 1

22:00

2 мин.

22:02

2684 км.

3 д. 7 ч. 40 мин.

Шу

22:17

45 мин.

23:02

2692 км.

3 д. 7 ч. 57 мин.

Берлик 1

23:16

2 мин.

23:18

2700 км.

3 д. 8 ч. 56 мин.

Коктобе

23:39

11 мин.

23:50

2720 км.

3 д. 9 ч. 19 мин.

Шокпар

00:32

3 мин.

00:35

2753 км.

3 д. 10 ч. 12 мин.

Алайгыр

00:47

3 мин.

00:50

2759 км.

3 д. 10 ч. 27 мин.

Бел

01:15

3 мин.

01:18

2781 км.

3 д. 10 ч. 55 мин.

Отар

02:05

15 мин.

02:20

2827 км.

3 д. 11 ч. 45 мин.

Чемолган

04:16

5 мин.

04:21

2942 км.

3 д. 13 ч. 56 мин.

Алматы 1

04:55

26 мин.

05:21

2968 км.

3 д. 14 ч. 35 мин.

Алматы 2

05:43

2975 км.

3 д. 15 ч. 23 мин.

Информация о поезде 114Ц

Планируете поездку по маршруту Казань — Алматы (Казахстан)? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 114Ц. Этот поезд отправляется со станции Казань в 14:20 и прибывает на конечную станцию Алматы в 05:43. Вся дорога занимает 3 д. 15 ч. 23 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 13 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 114Ц

Количество остановок поезда:

62 станции

Самая длинная остановка:

100 мин. – станция Петухово

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
