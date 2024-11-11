19:50
10 ч. 30 мин.
06:20
Маршрут следования поезда 136У Челябинск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шумиха
21:20
21:22
119 км.
1 ч. 30 мин.
Курган
23:05
23:58
249 км.
3 ч. 15 мин.
Кособродск
00:50
00:52
288 км.
5 ч. 0 мин.
Каргаполье
01:40
01:42
332 км.
5 ч. 50 мин.
Шадринск
02:30
02:40
377 км.
6 ч. 40 мин.
Далматово
03:21
03:23
422 км.
7 ч. 31 мин.
Катайск
03:44
03:46
443 км.
7 ч. 54 мин.
Каменск-Уральский
04:40
04:42
487 км.
8 ч. 50 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
06:20
580 км.
10 ч. 30 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Челябинск → Екатеринбург Распечатать расписание поезда