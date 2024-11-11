04:45
12 ч. 0 мин.
16:45
22
Маршрут следования поезда 812Е Екатеринбург — Омск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Омск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
04:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первомайская
04:49
04:50
2 км.
0 ч. 4 мин.
Шарташ
04:53
04:54
3 км.
0 ч. 8 мин.
Богданович
06:07
06:09
88 км.
1 ч. 22 мин.
Еланский
06:30
06:32
114 км.
1 ч. 45 мин.
Камышлов
06:45
06:46
128 км.
2 ч. 0 мин.
Ощепково
07:19
07:21
164 км.
2 ч. 34 мин.
Талица
07:44
07:45
194 км.
2 ч. 59 мин.
Юшала
08:14
08:15
225 км.
3 ч. 29 мин.
Тугулым
08:29
08:31
242 км.
3 ч. 44 мин.
Тюмень
09:28
09:43
301 км.
4 ч. 43 мин.
Винзили
10:07
10:08
325 км.
5 ч. 22 мин.
Богандинская
10:16
10:17
336 км.
5 ч. 31 мин.
Ялуторовск
10:38
10:40
371 км.
5 ч. 53 мин.
Заводоуковская
10:56
10:57
392 км.
6 ч. 11 мин.
Омутинская
11:45
11:46
461 км.
7 ч. 0 мин.
Голышманово
12:12
12:13
505 км.
7 ч. 27 мин.
Ишим
13:08
13:11
581 км.
8 ч. 23 мин.
Маслянская
13:49
13:50
624 км.
9 ч. 4 мин.
Называевская
14:42
14:43
710 км.
9 ч. 57 мин.
Любинская
16:00
16:02
806 км.
11 ч. 15 мин.
Омск
Пассажирский
16:45
856 км.
12 ч. 0 мин.
