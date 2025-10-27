17:48
15 ч. 8 мин.
08:56
21
Маршрут следования поезда 357Е Екатеринбург — Соликамск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Соликамск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
17:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верх-Нейвинск
19:24
19:29
52 км.
1 ч. 36 мин.
Невьянск
19:59
20:04
78 км.
2 ч. 11 мин.
Нижний Тагил
21:10
21:36
125 км.
3 ч. 22 мин.
Баранчинская
22:13
22:15
159 км.
4 ч. 25 мин.
Гороблагодатская
22:30
22:32
168 км.
4 ч. 42 мин.
Теплая Гора
23:49
23:54
215 км.
6 ч. 1 мин.
Бисер
00:13
00:15
226 км.
6 ч. 25 мин.
Лаки
00:26
00:28
232 км.
6 ч. 38 мин.
Пашия
01:01
01:09
261 км.
7 ч. 13 мин.
Всесвятская
01:34
02:01
276 км.
7 ч. 46 мин.
Скальный
02:12
02:14
281 км.
8 ч. 24 мин.
Чусовская
02:45
03:15
292 км.
8 ч. 57 мин.
Баская
04:06
04:12
323 км.
10 ч. 18 мин.
Губаха
Пассажирская
04:57
04:59
354 км.
11 ч. 9 мин.
Половинка-Чусовская
05:25
05:50
368 км.
11 ч. 37 мин.
Кизел
06:13
06:38
379 км.
12 ч. 25 мин.
Копи
07:06
07:08
390 км.
13 ч. 18 мин.
Всеволодо-Вильва
07:26
07:28
400 км.
13 ч. 38 мин.
Яйва
07:43
07:48
415 км.
13 ч. 55 мин.
Соликамск
08:56
460 км.
15 ч. 8 мин.
