Маршрут следования и продажа билетов
15:30
5 ч. 11 мин.
20:41
Маршрут следования поезда 803Е Екатеринбург — Пермь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Пермь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Виз
15:36
15:37
2 км.
0 ч. 6 мин.
Первоуральск
16:10
16:12
37 км.
0 ч. 40 мин.
Кузино
16:50
16:52
72 км.
1 ч. 20 мин.
Сабик
17:09
17:10
90 км.
1 ч. 39 мин.
Шаля
17:43
17:45
121 км.
2 ч. 13 мин.
Кунгур
19:20
19:22
227 км.
3 ч. 50 мин.
Пермь 2
20:41
307 км.
5 ч. 11 мин.
