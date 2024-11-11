Маршрут следования поезда 337Е Екатеринбург — Приобье на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Приобье с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
14:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верх-Нейвинск
15:55
15:57
52 км.
1 ч. 7 мин.
Невьянск
16:23
16:25
78 км.
1 ч. 35 мин.
Нижний Тагил
17:12
17:29
125 км.
2 ч. 24 мин.
Гороблагодатская
18:29
18:31
168 км.
3 ч. 41 мин.
Верхняя
18:52
18:54
181 км.
4 ч. 4 мин.
Выя
19:21
19:23
206 км.
4 ч. 33 мин.
Верхотурье
20:12
20:14
260 км.
5 ч. 24 мин.
Ляля
20:34
20:36
279 км.
5 ч. 46 мин.
Лобва
20:54
20:56
294 км.
6 ч. 6 мин.
Серов
21:46
22:28
340 км.
6 ч. 58 мин.
Ивдель 1
00:35
00:40
458 км.
9 ч. 47 мин.
Першино
00:53
00:55
463 км.
10 ч. 5 мин.
Оус
01:50
01:52
523 км.
11 ч. 2 мин.
Пелым
02:23
02:25
552 км.
11 ч. 35 мин.
Атымья
02:43
02:45
568 км.
11 ч. 55 мин.
Разъезд 135км
03:11
03:13
591 км.
12 ч. 23 мин.
Алябьево
03:27
03:30
601 км.
12 ч. 39 мин.
Геологическая
04:00
04:10
628 км.
13 ч. 12 мин.
Верхнекондинская
04:27
04:57
642 км.
13 ч. 39 мин.
Конда
05:37
05:39
670 км.
14 ч. 49 мин.
Коммунистическая
06:17
06:20
701 км.
15 ч. 29 мин.
Вонъеган
07:14
07:16
739 км.
16 ч. 26 мин.
Нягань
07:59
08:09
770 км.
17 ч. 11 мин.
Приобье
08:58
815 км.
18 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Из окон дует, так что промораживает. Влажная уборка делалась в прошлом веке. Проводницы на своей волне ходят. Постельное белье выдали хорошее. Вопросов нет. В вагонах местами сделан небольшой косметический ремонт.
В вагоне была женщина в инвалидной коляске. Наши поезда вообще не предназначены для инвалидов! Без посторонней помощи она нормально неможет ничего сделать. Позор властям.
Спасибо за поездку. Нас с мамой все устраивало. Особенно понравилось чистое белье, которое даже пахло кондицонером. Сразу было видно что только из химчистки.
Комфорт и удивительно приветливые проводницы. Я была поражена, давно такого в поездах не видела. Только в ТОПововго уровня, а тут считай обычный поезд и такое.
Плюс за чистоту, плюс за персонал, минус за билет и неудобные полки. Мой рост не позволяет мне как ни крутись нормально улечься.