Поезд 096Н Москва — Барнаул

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:23

Москва

3 ч. 19 мин.

09:38

Барнаул

67

Маршрут следования поезда 096Н Москва — Барнаул на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Барнаул с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

16:23

0 км.

0 ч. 0 мин.

Муром 1

21:29

3 мин.

21:32

274 км.

5 ч. 6 мин.

Навашино

21:49

2 мин.

21:51

285 км.

5 ч. 26 мин.

Арзамас 2

23:10

2 мин.

23:12

390 км.

6 ч. 47 мин.

Перевозская

23:58

1 мин.

23:59

437 км.

7 ч. 35 мин.

Сергач

00:50

2 мин.

00:52

498 км.

8 ч. 27 мин.

Вурнары

02:11

2 мин.

02:13

589 км.

9 ч. 48 мин.

Канаш

02:46

13 мин.

02:59

622 км.

10 ч. 23 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

05:00

10 мин.

05:10

729 км.

12 ч. 37 мин.

Вятские Поляны

07:11

2 мин.

07:13

857 км.

14 ч. 48 мин.

Кизнер

07:55

2 мин.

07:57

887 км.

15 ч. 32 мин.

Можга

08:36

1 мин.

08:37

933 км.

16 ч. 13 мин.

Агрыз

09:26

15 мин.

09:41

983 км.

17 ч. 3 мин.

Сарапул

10:27

1 мин.

10:28

1030 км.

18 ч. 4 мин.

Камбарка

10:59

1 мин.

11:00

1064 км.

18 ч. 36 мин.

Амзя

11:11

1 мин.

11:12

1073 км.

18 ч. 48 мин.

Янаул

11:39

2 мин.

11:41

1106 км.

19 ч. 16 мин.

Куеда

12:15

1 мин.

12:16

1150 км.

19 ч. 52 мин.

Чернушка

12:44

1 мин.

12:45

1180 км.

20 ч. 21 мин.

Чад

13:45

1 мин.

13:46

1249 км.

21 ч. 22 мин.

Красноуфимск

14:29

19 мин.

14:48

1284 км.

22 ч. 6 мин.

Бисертский Завод

16:05

1 мин.

16:06

1368 км.

23 ч. 42 мин.

Дружинино

16:44

30 мин.

17:14

1396 км.

1 д. 0 ч. 21 мин.

Ревда

17:50

2 мин.

17:52

1420 км.

1 д. 1 ч. 27 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

18:35

38 мин.

19:13

1461 км.

1 д. 2 ч. 12 мин.

Богданович

21:16

2 мин.

21:18

1549 км.

1 д. 4 ч. 53 мин.

Еланский

21:43

2 мин.

21:45

1575 км.

1 д. 5 ч. 20 мин.

Камышлов

22:03

2 мин.

22:05

1589 км.

1 д. 5 ч. 40 мин.

Тюмень

00:38

26 мин.

01:04

1762 км.

1 д. 8 ч. 15 мин.

Омутинская

03:11

2 мин.

03:13

1913 км.

1 д. 10 ч. 48 мин.

Ишим

04:51

5 мин.

04:56

2033 км.

1 д. 12 ч. 28 мин.

Маслянская

05:38

2 мин.

05:40

2076 км.

1 д. 13 ч. 15 мин.

Называевская

07:06

2 мин.

07:08

2162 км.

1 д. 14 ч. 43 мин.

Любинская

08:13

2 мин.

08:15

2258 км.

1 д. 15 ч. 50 мин.

Омск
Пассажирский

09:08

60 мин.

10:08

2308 км.

1 д. 16 ч. 45 мин.

Калачинская

11:15

2 мин.

11:17

2384 км.

1 д. 18 ч. 52 мин.

Татарская

12:18

57 мин.

13:15

2473 км.

1 д. 19 ч. 55 мин.

Остановочный пункт 22км

13:39

1 мин.

13:40

2493 км.

1 д. 21 ч. 16 мин.

Табулга

14:01

3 мин.

14:04

2514 км.

1 д. 21 ч. 38 мин.

Остановочный пункт 56км

14:17

1 мин.

14:18

2524 км.

1 д. 21 ч. 54 мин.

Чистоозерная

14:33

3 мин.

14:36

2539 км.

1 д. 22 ч. 10 мин.

Шипицыно

14:59

2 мин.

15:01

2565 км.

1 д. 22 ч. 36 мин.

Купино

15:29

3 мин.

15:32

2598 км.

1 д. 23 ч. 6 мин.

Баган

16:00

3 мин.

16:03

2636 км.

1 д. 23 ч. 37 мин.

Савкино

16:24

1 мин.

16:25

2662 км.

2 д. 0 ч. 1 мин.

Осолодино

16:43

2 мин.

16:45

2676 км.

2 д. 0 ч. 20 мин.

Карасук 1

16:57

30 мин.

17:27

2683 км.

2 д. 0 ч. 34 мин.

Бурла

18:14

3 мин.

18:17

2731 км.

2 д. 1 ч. 51 мин.

Славгород

19:00

15 мин.

19:15

2775 км.

2 д. 2 ч. 37 мин.

Табуны

19:41

2 мин.

19:43

2800 км.

2 д. 3 ч. 18 мин.

Кулунда

20:10

57 мин.

21:07

2824 км.

2 д. 3 ч. 47 мин.

Остановочный пункт 24км

21:35

1 мин.

21:36

2847 км.

2 д. 5 ч. 12 мин.

Остановочный пункт 51км

22:08

1 мин.

22:09

2873 км.

2 д. 5 ч. 45 мин.

Новоблаговещенка

22:34

5 мин.

22:39

2893 км.

2 д. 6 ч. 11 мин.

Леньки

23:15

2 мин.

23:17

2932 км.

2 д. 6 ч. 52 мин.

Гилевка

23:41

2 мин.

23:43

2956 км.

2 д. 7 ч. 18 мин.

Овечкино

00:07

6 мин.

00:13

2985 км.

2 д. 7 ч. 44 мин.

Корчино

00:37

2 мин.

00:39

3009 км.

2 д. 8 ч. 14 мин.

Подстепный

00:57

1 мин.

00:58

3028 км.

2 д. 8 ч. 34 мин.

Ребриха

01:20

10 мин.

01:30

3054 км.

2 д. 8 ч. 57 мин.

Барнаул

03:16

3158 км.

2 д. 10 ч. 53 мин.

Информация о поезде 096Н

Планируете поездку по маршруту Москва — Барнаул? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 096Н. Этот поезд отправляется со станции Москва в 16:23 и прибывает на конечную станцию Барнаул в 09:38. Стоимость мест

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 096Н

Количество остановок поезда:

67 станций

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Омск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Яна

    Дороговато на мой взгляд стоимость билетов в купе. Но поезд более-менее нормальный, я ездила и на куда более худших вариантах))))))))))))

  2. петя

    Отличный поезд, намного лучше 95-ого. Этот новый, чистый, комфортный. Понятное дело, что стоимость билетов тоже выше, но хочешь ехать с комфортом – плати. Других вариантов нет. Проводницы довольно общительные женщины.

  3. Ася Васильевна

    Спасибо за хорошую поездку, мне все очень понравилось. Особенно было приятно ехать в новом вагоне!! Кондиционер работал идеально. Было ни холодно, ни жарко. Супер одним словом!!!

  4. Кристина Марченко

    Обслуживание просто на 10 из 10!! Очень круто все сделано, поезд что самое главное Считай новый. А как вы понимаете – все новое всегда отличное. Видно что проводницы сами тащатся от того, что поезд новый.Рекомнедую не пожалеете. Он того стоит

  5. Алина

    Добрый день. Покупала билеты на этом сайте, взяла этот поезд купе и была очень довольна что не плацкарт. Комфорт идеальный!!!!

  6. Алексей Сергеевич

    Хороший поезд, подтверждаю

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
