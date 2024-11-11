Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 096Н Москва — Барнаул.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 096Н Москва — Барнаул на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Барнаул с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
21:29
21:32
274 км.
5 ч. 6 мин.
Навашино
21:49
21:51
285 км.
5 ч. 26 мин.
Арзамас 2
23:10
23:12
390 км.
6 ч. 47 мин.
Перевозская
23:58
23:59
437 км.
7 ч. 35 мин.
Сергач
00:50
00:52
498 км.
8 ч. 27 мин.
Вурнары
02:11
02:13
589 км.
9 ч. 48 мин.
Канаш
02:46
02:59
622 км.
10 ч. 23 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
05:00
05:10
729 км.
12 ч. 37 мин.
Вятские Поляны
07:11
07:13
857 км.
14 ч. 48 мин.
Кизнер
07:55
07:57
887 км.
15 ч. 32 мин.
Можга
08:36
08:37
933 км.
16 ч. 13 мин.
Агрыз
09:26
09:41
983 км.
17 ч. 3 мин.
Сарапул
10:27
10:28
1030 км.
18 ч. 4 мин.
Камбарка
10:59
11:00
1064 км.
18 ч. 36 мин.
Амзя
11:11
11:12
1073 км.
18 ч. 48 мин.
Янаул
11:39
11:41
1106 км.
19 ч. 16 мин.
Куеда
12:15
12:16
1150 км.
19 ч. 52 мин.
Чернушка
12:44
12:45
1180 км.
20 ч. 21 мин.
Чад
13:45
13:46
1249 км.
21 ч. 22 мин.
Красноуфимск
14:29
14:48
1284 км.
22 ч. 6 мин.
Бисертский Завод
16:05
16:06
1368 км.
23 ч. 42 мин.
Дружинино
16:44
17:14
1396 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Ревда
17:50
17:52
1420 км.
1 д. 1 ч. 27 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:35
19:13
1461 км.
1 д. 2 ч. 12 мин.
Богданович
21:16
21:18
1549 км.
1 д. 4 ч. 53 мин.
Еланский
21:43
21:45
1575 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Камышлов
22:03
22:05
1589 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Тюмень
00:38
01:04
1762 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Омутинская
03:11
03:13
1913 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Ишим
04:51
04:56
2033 км.
1 д. 12 ч. 28 мин.
Маслянская
05:38
05:40
2076 км.
1 д. 13 ч. 15 мин.
Называевская
07:06
07:08
2162 км.
1 д. 14 ч. 43 мин.
Любинская
08:13
08:15
2258 км.
1 д. 15 ч. 50 мин.
Омск
Пассажирский
09:08
10:08
2308 км.
1 д. 16 ч. 45 мин.
Калачинская
11:15
11:17
2384 км.
1 д. 18 ч. 52 мин.
Татарская
12:18
13:15
2473 км.
1 д. 19 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 22км
13:39
13:40
2493 км.
1 д. 21 ч. 16 мин.
Табулга
14:01
14:04
2514 км.
1 д. 21 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 56км
14:17
14:18
2524 км.
1 д. 21 ч. 54 мин.
Чистоозерная
14:33
14:36
2539 км.
1 д. 22 ч. 10 мин.
Шипицыно
14:59
15:01
2565 км.
1 д. 22 ч. 36 мин.
Купино
15:29
15:32
2598 км.
1 д. 23 ч. 6 мин.
Баган
16:00
16:03
2636 км.
1 д. 23 ч. 37 мин.
Савкино
16:24
16:25
2662 км.
2 д. 0 ч. 1 мин.
Осолодино
16:43
16:45
2676 км.
2 д. 0 ч. 20 мин.
Карасук 1
16:57
17:27
2683 км.
2 д. 0 ч. 34 мин.
Бурла
18:14
18:17
2731 км.
2 д. 1 ч. 51 мин.
Славгород
19:00
19:15
2775 км.
2 д. 2 ч. 37 мин.
Табуны
19:41
19:43
2800 км.
2 д. 3 ч. 18 мин.
Кулунда
20:10
21:07
2824 км.
2 д. 3 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 24км
21:35
21:36
2847 км.
2 д. 5 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 51км
22:08
22:09
2873 км.
2 д. 5 ч. 45 мин.
Новоблаговещенка
22:34
22:39
2893 км.
2 д. 6 ч. 11 мин.
Леньки
23:15
23:17
2932 км.
2 д. 6 ч. 52 мин.
Гилевка
23:41
23:43
2956 км.
2 д. 7 ч. 18 мин.
Овечкино
00:07
00:13
2985 км.
2 д. 7 ч. 44 мин.
Корчино
00:37
00:39
3009 км.
2 д. 8 ч. 14 мин.
Подстепный
00:57
00:58
3028 км.
2 д. 8 ч. 34 мин.
Ребриха
01:20
01:30
3054 км.
2 д. 8 ч. 57 мин.
Барнаул
03:16
3158 км.
2 д. 10 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Дороговато на мой взгляд стоимость билетов в купе. Но поезд более-менее нормальный, я ездила и на куда более худших вариантах))))))))))))
Отличный поезд, намного лучше 95-ого. Этот новый, чистый, комфортный. Понятное дело, что стоимость билетов тоже выше, но хочешь ехать с комфортом – плати. Других вариантов нет. Проводницы довольно общительные женщины.
Спасибо за хорошую поездку, мне все очень понравилось. Особенно было приятно ехать в новом вагоне!! Кондиционер работал идеально. Было ни холодно, ни жарко. Супер одним словом!!!
Обслуживание просто на 10 из 10!! Очень круто все сделано, поезд что самое главное Считай новый. А как вы понимаете – все новое всегда отличное. Видно что проводницы сами тащатся от того, что поезд новый.Рекомнедую не пожалеете. Он того стоит
Добрый день. Покупала билеты на этом сайте, взяла этот поезд купе и была очень довольна что не плацкарт. Комфорт идеальный!!!!
Хороший поезд, подтверждаю