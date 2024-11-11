Маршрут следования и продажа билетов
10:51
20 ч. 36 мин.
07:27
17
Маршрут следования поезда 543Е Екатеринбург — Приобье на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Приобье с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
10:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нижний Тагил
12:58
13:15
122 км.
2 ч. 7 мин.
Гороблагодатская
14:13
14:15
165 км.
3 ч. 22 мин.
Серов
17:58
18:45
320 км.
7 ч. 7 мин.
Ивдель 1
21:44
21:54
438 км.
10 ч. 53 мин.
Першино
22:07
22:26
443 км.
11 ч. 16 мин.
Оус
23:21
23:24
503 км.
12 ч. 30 мин.
Пелым
23:54
23:57
532 км.
13 ч. 3 мин.
Атымья
00:15
00:18
548 км.
13 ч. 24 мин.
Разъезд 135км
00:41
00:46
571 км.
13 ч. 50 мин.
Алябьево
01:01
01:08
581 км.
14 ч. 10 мин.
Геологическая
01:38
01:53
608 км.
14 ч. 47 мин.
Верхнекондинская
02:10
03:10
622 км.
15 ч. 19 мин.
Коммунистическая
04:19
04:25
681 км.
17 ч. 28 мин.
Вонъеган
05:16
05:21
719 км.
18 ч. 25 мин.
Нягань
06:03
06:20
750 км.
19 ч. 12 мин.
Приобье
07:27
795 км.
20 ч. 36 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд. Жаль конечно что не было биотуалетов и приходилось терпеть когда проедем санитарные зоны. Проводник отличный.
Ехал из ЕКБ в Пелым, поездка прошла хорошо. Проводница очень вежливая и внимательная. В вагоне чисто. Можно попросить сделать кофе.
Привет. Ехала с дочкой. Могу сказать что поезд на 8 из 10. Постельное белье отличного качества. Полки широкие, можно нормально лечь. Дискомфортно было только из-за того что дуло из окна.
Сильно храпел сосед, не дал нормально выспаться))))) Но это не относится к поезду и персоналу. С этим вопросов не было. Билеты, кстати, покупал у вас же на этом сайте.
Хорошо но жаль нет вагона ресторана чтобы можно было нормально перекусить в дороге. Все что продается это сладости какие-то, никакой нормальной еды.