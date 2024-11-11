Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 127Е Екатеринбург — Приобье.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 127Е Екатеринбург — Приобье на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Приобье с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
15:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нижний Тагил
17:57
18:02
122 км.
2 ч. 4 мин.
Верхотурье
20:19
20:21
238 км.
4 ч. 26 мин.
Серов
21:52
22:35
317 км.
5 ч. 59 мин.
Ивдель 1
00:45
00:48
435 км.
8 ч. 52 мин.
Першино
01:02
01:03
440 км.
9 ч. 9 мин.
Оус
01:57
01:59
500 км.
10 ч. 4 мин.
Пелым
02:31
02:33
529 км.
10 ч. 38 мин.
Атымья
02:51
02:53
545 км.
10 ч. 58 мин.
Разъезд 135км
03:19
03:21
568 км.
11 ч. 26 мин.
Алябьево
03:35
03:38
578 км.
11 ч. 42 мин.
Геологическая
04:08
04:11
605 км.
12 ч. 15 мин.
Верхнекондинская
04:28
04:58
619 км.
12 ч. 35 мин.
Нюрих
05:19
05:20
634 км.
13 ч. 26 мин.
Конда
05:39
05:41
647 км.
13 ч. 46 мин.
Коммунистическая
06:19
06:21
678 км.
14 ч. 26 мин.
Пантынг
06:59
07:00
703 км.
15 ч. 6 мин.
Вонъеган
07:16
07:18
715 км.
15 ч. 23 мин.
Нягань
08:08
08:18
746 км.
16 ч. 15 мин.
Приобье
09:15
791 км.
17 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Покупала билет через этот же сайт, все прошло хорошо. Проводница попалась очень приветливая женщина)))) Анекдоты рассказывала. Поездка прошла замечательно.
Ехал в новом вагоне!!! Очень хорошие вагоны. Приятно и комфортно в таких ездить, хотя бы понимаешь, за что платишь. А то в старых ветер по вагону гуляет, ты сидишь замерзжий, все свистит и пердит.
Всем добрый вечер. Я ехала с дочкой до Ижевска. Вагон попался отличный. Проводница обслуживала очень хорошо. Единственным моментом, который напрягал были какие-то работяги, которые подсели по дороге. Они играли в карты, были подвыпившие. Даже не реагировали на замечания.
Приятный поезд и хорошая проводница. Мне все понравилось. Кофе в вагоне вкусный.
Проводница была не в духе. Было видно что очень уставшая и не первый день едет на поезде. Была одна на несколько вагонов. Я уже ее сильно не дергала, потому что было видно что одна искра и она взорвется.
Посадил отца, по приезду тот рассказал что все прошло отлично. Добавлю что я сам ездил на этом поезде буквально месяцев 6 назад. Тоже поездка удалась.