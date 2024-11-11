Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 050Е Екатеринбург — Сургут. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:12
14 ч. 37 мин.
05:49
Маршрут следования поезда 050Е Екатеринбург — Сургут на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Сургут с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
15:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богданович
16:42
16:44
88 км.
1 ч. 30 мин.
Талица
18:08
18:10
195 км.
2 ч. 56 мин.
Тюмень
19:49
20:17
302 км.
4 ч. 37 мин.
Тобольск
23:27
23:30
510 км.
8 ч. 15 мин.
Демьянка
01:49
01:51
679 км.
10 ч. 37 мин.
Пыть-Ях
04:35
04:43
886 км.
13 ч. 23 мин.
Сургут
05:49
951 км.
14 ч. 37 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Екатеринбург → Сургут Распечатать расписание поезда