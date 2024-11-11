Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 235Е Екатеринбург — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
16:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дружинино
17:59
18:49
66 км.
1 ч. 38 мин.
Красноуфимск
20:45
20:47
175 км.
4 ч. 24 мин.
Чад
21:37
21:39
210 км.
5 ч. 16 мин.
Чернушка
22:39
22:41
279 км.
6 ч. 18 мин.
Куеда
23:07
23:08
309 км.
6 ч. 46 мин.
Янаул
23:41
23:43
353 км.
7 ч. 20 мин.
Амзя
00:12
00:13
386 км.
7 ч. 51 мин.
Камбарка
00:24
00:25
395 км.
8 ч. 3 мин.
Сарапул
00:53
00:55
429 км.
8 ч. 32 мин.
Агрыз
01:43
02:58
476 км.
9 ч. 22 мин.
Ижевск
03:35
508 км.
11 ч. 14 мин.
