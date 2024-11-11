Маршрут следования поезда 343Е Екатеринбург — Приобье на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Приобье с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
19:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верх-Нейвинск
20:14
20:19
52 км.
1 ч. 4 мин.
Невьянск
20:47
21:02
78 км.
1 ч. 37 мин.
Нижний Тагил
21:47
22:09
125 км.
2 ч. 37 мин.
Баранчинская
22:44
22:46
159 км.
3 ч. 34 мин.
Гороблагодатская
23:01
23:03
168 км.
3 ч. 51 мин.
Верхняя
23:25
23:27
181 км.
4 ч. 15 мин.
Выя
23:54
00:14
206 км.
4 ч. 44 мин.
Верхотурье
01:18
01:29
260 км.
6 ч. 8 мин.
Ляля
01:51
02:08
279 км.
6 ч. 41 мин.
Лобва
02:26
02:28
294 км.
7 ч. 16 мин.
Серов
03:20
04:05
340 км.
8 ч. 10 мин.
Андриановичи
04:53
04:55
376 км.
9 ч. 43 мин.
Марсяты
05:15
05:17
390 км.
10 ч. 5 мин.
Уралзолото
05:27
05:28
397 км.
10 ч. 17 мин.
Сама
05:43
05:45
408 км.
10 ч. 33 мин.
Лангур
06:12
06:14
430 км.
11 ч. 2 мин.
Ивдель 1
06:41
07:04
457 км.
11 ч. 31 мин.
Першино
07:16
07:18
462 км.
12 ч. 6 мин.
Оус
08:14
08:16
522 км.
13 ч. 4 мин.
Пелым
08:51
08:53
551 км.
13 ч. 41 мин.
Атымья
09:11
09:13
567 км.
14 ч. 1 мин.
Разъезд 135км
09:38
09:40
590 км.
14 ч. 28 мин.
Алябьево
09:55
10:00
600 км.
14 ч. 45 мин.
Геологическая
10:31
10:36
627 км.
15 ч. 21 мин.
Верхнекондинская
10:54
11:32
641 км.
15 ч. 44 мин.
Конда
12:07
12:09
669 км.
16 ч. 57 мин.
Коммунистическая
12:47
12:49
700 км.
17 ч. 37 мин.
Вонъеган
13:49
13:54
738 км.
18 ч. 39 мин.
Нягань
14:36
15:10
769 км.
19 ч. 26 мин.
Приобье
16:00
814 км.
20 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Жуткой слой пыли на сидениях. Такое ощущение что не протирали влажной тряпкой несколько лет ничего. Отношение к пассажирам тоже спорное. Видно что проводница ничего не хотела делать сама, через силу всё.
Очень приятно видеть, что наконец-то пришла в поезда онлайн оплата. А также поставили адекватную кофе машину, которая делает нормальный кофе.
Данный поезд для меня подходит идеально по времени и всем остальным параметрам. Не знаю даже с чего начать. Наверное с проводниц и уровня комфорта, который они делают для всех людей, которые в нем едут. Милейшие женины.
Хорошо – проводница не лезла с лотерейками, в вагоне чисто, работают розетки. Плохо – не совсем нормальное белье, грязноватый туалет. Ехать или нет – решать каждому самому. У меня не было выбора
Из биотуалетов воняло какой-то химией так что было невозможно ехать. Все купе задыхалось. Вы за такие еще и такие деньги берете!!! Никакого сервиса всё не для людей.