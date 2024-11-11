Поезд 076Э Москва — Нерюнгри (Таврия)

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 076Э Москва — Нерюнгри. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:10

Москва

5 д. 4 ч. 9 мин.

17:19

Нерюнгри

86

Купить билеты

Маршрут следования поезда 076Э Москва — Нерюнгри на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Нерюнгри с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

13:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Муром 1

17:47

3 мин.

17:50

274 км.

4 ч. 37 мин.

Арзамас 2

19:38

3 мин.

19:41

390 км.

6 ч. 28 мин.

Сергач

21:30

2 мин.

21:32

494 км.

8 ч. 20 мин.

Пильна

22:01

2 мин.

22:03

520 км.

8 ч. 51 мин.

Вурнары

22:53

2 мин.

22:55

584 км.

9 ч. 43 мин.

Канаш

23:28

15 мин.

23:43

617 км.

10 ч. 18 мин.

Казань
Пассажирская

01:56

8 мин.

02:04

723 км.

12 ч. 46 мин.

Вятские Поляны

04:27

2 мин.

04:29

852 км.

15 ч. 17 мин.

Можга

05:54

1 мин.

05:55

927 км.

16 ч. 44 мин.

Агрыз

06:47

15 мин.

07:02

977 км.

17 ч. 37 мин.

Сарапул

07:57

2 мин.

07:59

1024 км.

18 ч. 47 мин.

Янаул

09:15

2 мин.

09:17

1097 км.

20 ч. 5 мин.

Чернушка

10:15

1 мин.

10:16

1171 км.

21 ч. 5 мин.

Красноуфимск

11:55

2 мин.

11:57

1274 км.

22 ч. 45 мин.

Дружинино

13:55

50 мин.

14:45

1383 км.

1 д. 0 ч. 45 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

16:22

35 мин.

16:57

1449 км.

1 д. 3 ч. 12 мин.

Тюмень

22:04

20 мин.

22:24

1748 км.

1 д. 8 ч. 54 мин.

Ишим

02:11

15 мин.

02:26

2017 км.

1 д. 13 ч. 1 мин.

Омск
Пассажирский

05:38

42 мин.

06:20

2293 км.

1 д. 16 ч. 28 мин.

Татарская

08:31

2 мин.

08:33

2459 км.

1 д. 19 ч. 21 мин.

Озеро-Карачинское

09:17

4 мин.

09:21

2522 км.

1 д. 20 ч. 7 мин.

Барабинск

10:22

30 мин.

10:52

2610 км.

1 д. 21 ч. 12 мин.

Чулымская

12:33

2 мин.

12:35

2778 км.

1 д. 23 ч. 23 мин.

Новосибирск
Главный

14:06

51 мин.

14:57

2900 км.

2 д. 0 ч. 56 мин.

Юрга 1

17:24

2 мин.

17:26

3044 км.

2 д. 4 ч. 14 мин.

Тайга

18:34

3 мин.

18:37

3106 км.

2 д. 5 ч. 24 мин.

Мариинск

20:40

26 мин.

21:06

3238 км.

2 д. 7 ч. 30 мин.

Боготол

22:59

2 мин.

23:01

3348 км.

2 д. 9 ч. 49 мин.

Ачинск 1

23:52

2 мин.

23:54

3409 км.

2 д. 10 ч. 42 мин.

Красноярск
Пассажирский

02:38

45 мин.

03:23

3555 км.

2 д. 13 ч. 28 мин.

Уяр

05:31

1 мин.

05:32

3651 км.

2 д. 16 ч. 21 мин.

Заозерная

06:06

1 мин.

06:07

3679 км.

2 д. 16 ч. 56 мин.

Канск-Енисейский

07:21

2 мин.

07:23

3746 км.

2 д. 18 ч. 11 мин.

Иланская

08:01

16 мин.

08:17

3769 км.

2 д. 18 ч. 51 мин.

Решоты

09:24

1 мин.

09:25

3839 км.

2 д. 20 ч. 14 мин.

Тайшет

10:24

40 мин.

11:04

3893 км.

2 д. 21 ч. 14 мин.

Чуна

13:04

2 мин.

13:06

3996 км.

2 д. 23 ч. 54 мин.

Вихоревка

15:06

24 мин.

15:30

4091 км.

3 д. 1 ч. 56 мин.

Анзеби

15:57

3 мин.

16:00

4110 км.

3 д. 2 ч. 47 мин.

Падунские Пороги

16:36

3 мин.

16:39

4133 км.

3 д. 3 ч. 26 мин.

Гидростроитель

16:58

2 мин.

17:00

4144 км.

3 д. 3 ч. 48 мин.

Видим

18:53

1 мин.

18:54

4220 км.

3 д. 5 ч. 43 мин.

Коршуниха-Ангарская

20:21

13 мин.

20:34

4285 км.

3 д. 7 ч. 11 мин.

Ручей

22:17

1 мин.

22:18

4350 км.

3 д. 9 ч. 7 мин.

Янталь

22:31

1 мин.

22:32

4359 км.

3 д. 9 ч. 21 мин.

Лена

23:19

40 мин.

23:59

4392 км.

3 д. 10 ч. 9 мин.

Звездная

01:10

2 мин.

01:12

4438 км.

3 д. 12 ч. 0 мин.

Ния

01:53

2 мин.

01:55

4465 км.

3 д. 12 ч. 43 мин.

Небель

02:30

2 мин.

02:32

4490 км.

3 д. 13 ч. 20 мин.

Киренга

03:13

5 мин.

03:18

4522 км.

3 д. 14 ч. 3 мин.

Улькан

04:00

2 мин.

04:02

4558 км.

3 д. 14 ч. 50 мин.

Кунерма

05:17

7 мин.

05:24

4601 км.

3 д. 16 ч. 7 мин.

Северобайкальск

06:45

65 мин.

07:50

4658 км.

3 д. 17 ч. 35 мин.

Нижнеангарск

08:22

2 мин.

08:24

4683 км.

3 д. 19 ч. 12 мин.

Кичера

08:59

2 мин.

09:01

4716 км.

3 д. 19 ч. 49 мин.

Ангоя

09:46

2 мин.

09:48

4766 км.

3 д. 20 ч. 36 мин.

Новый Уоян

10:43

13 мин.

10:56

4819 км.

3 д. 21 ч. 33 мин.

Кюхельбекерская

12:04

2 мин.

12:06

4886 км.

3 д. 22 ч. 54 мин.

Окусикан

13:15

10 мин.

13:25

4932 км.

4 д. 0 ч. 5 мин.

Таксимо

14:52

50 мин.

15:42

5013 км.

4 д. 1 ч. 42 мин.

Куанда

17:07

8 мин.

17:15

5089 км.

4 д. 3 ч. 57 мин.

Новая Чара

19:50

60 мин.

20:50

5233 км.

4 д. 6 ч. 40 мин.

Икабья

21:24

2 мин.

21:26

5270 км.

4 д. 8 ч. 14 мин.

Хани

23:44

5 мин.

23:49

5342 км.

4 д. 10 ч. 34 мин.

Олекма

00:53

5 мин.

00:58

5390 км.

4 д. 11 ч. 43 мин.

Юктали

02:52

42 мин.

03:34

5462 км.

4 д. 13 ч. 42 мин.

Дюгабуль

04:30

1 мин.

04:31

5493 км.

4 д. 15 ч. 20 мин.

Чильчи

05:44

3 мин.

05:47

5542 км.

4 д. 16 ч. 34 мин.

Лопча

06:35

3 мин.

06:38

5577 км.

4 д. 17 ч. 25 мин.

Ларба

07:33

6 мин.

07:39

5614 км.

4 д. 18 ч. 23 мин.

Хорогочи

08:43

3 мин.

08:46

5657 км.

4 д. 19 ч. 33 мин.

Кувыкта

09:32

2 мин.

09:34

5692 км.

4 д. 20 ч. 22 мин.

Тында

10:25

100 мин.

12:05

5725 км.

4 д. 21 ч. 15 мин.

Бестужево

12:41

1 мин.

12:42

5748 км.

4 д. 23 ч. 31 мин.

Гилюй

13:07

1 мин.

13:08

5764 км.

4 д. 23 ч. 57 мин.

Могот

13:41

1 мин.

13:42

5787 км.

5 д. 0 ч. 31 мин.

Рихард Зорге

14:10

1 мин.

14:11

5803 км.

5 д. 1 ч. 0 мин.

Якутский

14:34

1 мин.

14:35

5813 км.

5 д. 1 ч. 24 мин.

Нагорная Якутская

14:51

1 мин.

14:52

5820 км.

5 д. 1 ч. 41 мин.

Аям

15:20

1 мин.

15:21

5836 км.

5 д. 2 ч. 10 мин.

Золотинка

15:46

1 мин.

15:47

5849 км.

5 д. 2 ч. 36 мин.

Окурдан

16:10

1 мин.

16:11

5857 км.

5 д. 3 ч. 0 мин.

Оборчо

16:42

1 мин.

16:43

5880 км.

5 д. 3 ч. 32 мин.

Беркакит

17:03

3 мин.

17:06

5895 км.

5 д. 3 ч. 53 мин.

Нерюнгри

17:19

5903 км.

5 д. 4 ч. 9 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Нерюнгри Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Москва и Нерюнгри

Информация о поезде 076Э

Планируете поездку по маршруту Москва — Нерюнгри? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 076Э. Этот поезд отправляется со станции Москва в 13:10 и прибывает на конечную станцию Нерюнгри в 17:19. Вся дорога занимает 5 д. 4 ч. 9 мин., а суммарное время стоянок составляет - 16 ч. 1 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 076Э Москва - Нерюнгри: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

86 станций

Самая длинная остановка:

100 мин. – станция Тында

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Илья Разин

    Ехать пришлось в прицепных вагонах и надо сказать, что впечатления остались не самые приятные. Жуткий холод и озноб – вот что сопровождало меня на протяжении всей поездки. Очень неприятные впечатления. В вагонах нет даже биотуалетов.

    Ответить
  2. Николай

    Все старое и добитое. Ощущение, что взяли несколько старых поездов со свалки, слепили из них один поезд и пустили на линию. Издевательство над пассажирами. За эти деньги я ездил на поездах, которые на голову выше этого и по комфорту и по другим моментам.

    Ответить
  3. Алеся

    Поездка прошла нормально. Конечно, поезд староват, но у нас было тепло и хорошо в вагоне. Проводники работали хорошо.

    Ответить
  4. Серега

    Я даже не знаю что сказать. Ну доехали, да. Однако комфортом тут даже и не пахло. Он даже рядом не стоял. Очень старые вагоны, многолетняя грязь, которая даже не отмывается уже.

    Ответить
  5. Виктория Викторовна

    Добрый день! Поездка прошла очень хорошо. Благодарю проводников и начальника поезда!

    Ответить
  6. Саня

    Никогда на нем больше не поеду. 3 с натяжкой

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 076Э:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн