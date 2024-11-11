Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 076Э Москва — Нерюнгри на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нерюнгри с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
17:47
17:50
274 км.
4 ч. 37 мин.
Арзамас 2
19:38
19:41
390 км.
6 ч. 28 мин.
Сергач
21:30
21:32
494 км.
8 ч. 20 мин.
Пильна
22:01
22:03
520 км.
8 ч. 51 мин.
Вурнары
22:53
22:55
584 км.
9 ч. 43 мин.
Канаш
23:28
23:43
617 км.
10 ч. 18 мин.
Казань
Пассажирская
01:56
02:04
723 км.
12 ч. 46 мин.
Вятские Поляны
04:27
04:29
852 км.
15 ч. 17 мин.
Можга
05:54
05:55
927 км.
16 ч. 44 мин.
Агрыз
06:47
07:02
977 км.
17 ч. 37 мин.
Сарапул
07:57
07:59
1024 км.
18 ч. 47 мин.
Янаул
09:15
09:17
1097 км.
20 ч. 5 мин.
Чернушка
10:15
10:16
1171 км.
21 ч. 5 мин.
Красноуфимск
11:55
11:57
1274 км.
22 ч. 45 мин.
Дружинино
13:55
14:45
1383 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
16:22
16:57
1449 км.
1 д. 3 ч. 12 мин.
Тюмень
22:04
22:24
1748 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Ишим
02:11
02:26
2017 км.
1 д. 13 ч. 1 мин.
Омск
Пассажирский
05:38
06:20
2293 км.
1 д. 16 ч. 28 мин.
Татарская
08:31
08:33
2459 км.
1 д. 19 ч. 21 мин.
Озеро-Карачинское
09:17
09:21
2522 км.
1 д. 20 ч. 7 мин.
Барабинск
10:22
10:52
2610 км.
1 д. 21 ч. 12 мин.
Чулымская
12:33
12:35
2778 км.
1 д. 23 ч. 23 мин.
Новосибирск
Главный
14:06
14:57
2900 км.
2 д. 0 ч. 56 мин.
Юрга 1
17:24
17:26
3044 км.
2 д. 4 ч. 14 мин.
Тайга
18:34
18:37
3106 км.
2 д. 5 ч. 24 мин.
Мариинск
20:40
21:06
3238 км.
2 д. 7 ч. 30 мин.
Боготол
22:59
23:01
3348 км.
2 д. 9 ч. 49 мин.
Ачинск 1
23:52
23:54
3409 км.
2 д. 10 ч. 42 мин.
Красноярск
Пассажирский
02:38
03:23
3555 км.
2 д. 13 ч. 28 мин.
Уяр
05:31
05:32
3651 км.
2 д. 16 ч. 21 мин.
Заозерная
06:06
06:07
3679 км.
2 д. 16 ч. 56 мин.
Канск-Енисейский
07:21
07:23
3746 км.
2 д. 18 ч. 11 мин.
Иланская
08:01
08:17
3769 км.
2 д. 18 ч. 51 мин.
Решоты
09:24
09:25
3839 км.
2 д. 20 ч. 14 мин.
Тайшет
10:24
11:04
3893 км.
2 д. 21 ч. 14 мин.
Чуна
13:04
13:06
3996 км.
2 д. 23 ч. 54 мин.
Вихоревка
15:06
15:30
4091 км.
3 д. 1 ч. 56 мин.
Анзеби
15:57
16:00
4110 км.
3 д. 2 ч. 47 мин.
Падунские Пороги
16:36
16:39
4133 км.
3 д. 3 ч. 26 мин.
Гидростроитель
16:58
17:00
4144 км.
3 д. 3 ч. 48 мин.
Видим
18:53
18:54
4220 км.
3 д. 5 ч. 43 мин.
Коршуниха-Ангарская
20:21
20:34
4285 км.
3 д. 7 ч. 11 мин.
Ручей
22:17
22:18
4350 км.
3 д. 9 ч. 7 мин.
Янталь
22:31
22:32
4359 км.
3 д. 9 ч. 21 мин.
Лена
23:19
23:59
4392 км.
3 д. 10 ч. 9 мин.
Звездная
01:10
01:12
4438 км.
3 д. 12 ч. 0 мин.
Ния
01:53
01:55
4465 км.
3 д. 12 ч. 43 мин.
Небель
02:30
02:32
4490 км.
3 д. 13 ч. 20 мин.
Киренга
03:13
03:18
4522 км.
3 д. 14 ч. 3 мин.
Улькан
04:00
04:02
4558 км.
3 д. 14 ч. 50 мин.
Кунерма
05:17
05:24
4601 км.
3 д. 16 ч. 7 мин.
Северобайкальск
06:45
07:50
4658 км.
3 д. 17 ч. 35 мин.
Нижнеангарск
08:22
08:24
4683 км.
3 д. 19 ч. 12 мин.
Кичера
08:59
09:01
4716 км.
3 д. 19 ч. 49 мин.
Ангоя
09:46
09:48
4766 км.
3 д. 20 ч. 36 мин.
Новый Уоян
10:43
10:56
4819 км.
3 д. 21 ч. 33 мин.
Кюхельбекерская
12:04
12:06
4886 км.
3 д. 22 ч. 54 мин.
Окусикан
13:15
13:25
4932 км.
4 д. 0 ч. 5 мин.
Таксимо
14:52
15:42
5013 км.
4 д. 1 ч. 42 мин.
Куанда
17:07
17:15
5089 км.
4 д. 3 ч. 57 мин.
Новая Чара
19:50
20:50
5233 км.
4 д. 6 ч. 40 мин.
Икабья
21:24
21:26
5270 км.
4 д. 8 ч. 14 мин.
Хани
23:44
23:49
5342 км.
4 д. 10 ч. 34 мин.
Олекма
00:53
00:58
5390 км.
4 д. 11 ч. 43 мин.
Юктали
02:52
03:34
5462 км.
4 д. 13 ч. 42 мин.
Дюгабуль
04:30
04:31
5493 км.
4 д. 15 ч. 20 мин.
Чильчи
05:44
05:47
5542 км.
4 д. 16 ч. 34 мин.
Лопча
06:35
06:38
5577 км.
4 д. 17 ч. 25 мин.
Ларба
07:33
07:39
5614 км.
4 д. 18 ч. 23 мин.
Хорогочи
08:43
08:46
5657 км.
4 д. 19 ч. 33 мин.
Кувыкта
09:32
09:34
5692 км.
4 д. 20 ч. 22 мин.
Тында
10:25
12:05
5725 км.
4 д. 21 ч. 15 мин.
Бестужево
12:41
12:42
5748 км.
4 д. 23 ч. 31 мин.
Гилюй
13:07
13:08
5764 км.
4 д. 23 ч. 57 мин.
Могот
13:41
13:42
5787 км.
5 д. 0 ч. 31 мин.
Рихард Зорге
14:10
14:11
5803 км.
5 д. 1 ч. 0 мин.
Якутский
14:34
14:35
5813 км.
5 д. 1 ч. 24 мин.
Нагорная Якутская
14:51
14:52
5820 км.
5 д. 1 ч. 41 мин.
Аям
15:20
15:21
5836 км.
5 д. 2 ч. 10 мин.
Золотинка
15:46
15:47
5849 км.
5 д. 2 ч. 36 мин.
Окурдан
16:10
16:11
5857 км.
5 д. 3 ч. 0 мин.
Оборчо
16:42
16:43
5880 км.
5 д. 3 ч. 32 мин.
Беркакит
17:03
17:06
5895 км.
5 д. 3 ч. 53 мин.
Нерюнгри
17:19
5903 км.
5 д. 4 ч. 9 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехать пришлось в прицепных вагонах и надо сказать, что впечатления остались не самые приятные. Жуткий холод и озноб – вот что сопровождало меня на протяжении всей поездки. Очень неприятные впечатления. В вагонах нет даже биотуалетов.
Все старое и добитое. Ощущение, что взяли несколько старых поездов со свалки, слепили из них один поезд и пустили на линию. Издевательство над пассажирами. За эти деньги я ездил на поездах, которые на голову выше этого и по комфорту и по другим моментам.
Поездка прошла нормально. Конечно, поезд староват, но у нас было тепло и хорошо в вагоне. Проводники работали хорошо.
Я даже не знаю что сказать. Ну доехали, да. Однако комфортом тут даже и не пахло. Он даже рядом не стоял. Очень старые вагоны, многолетняя грязь, которая даже не отмывается уже.
Добрый день! Поездка прошла очень хорошо. Благодарю проводников и начальника поезда!
Никогда на нем больше не поеду. 3 с натяжкой