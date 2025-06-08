23:47
1 д. 4 ч. 3 мин.
03:50
Маршрут следования поезда 277Е Екатеринбург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
23:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ревда
00:39
00:41
41 км.
0 ч. 52 мин.
Дружинино
01:27
01:56
65 км.
1 ч. 40 мин.
Красноуфимск
04:23
04:25
174 км.
4 ч. 36 мин.
Янаул
07:59
08:01
351 км.
8 ч. 12 мин.
Сарапул
08:30
08:32
424 км.
8 ч. 43 мин.
Агрыз
08:37
08:52
471 км.
8 ч. 50 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
13:54
14:00
725 км.
14 ч. 7 мин.
Канаш
16:20
16:35
832 км.
16 ч. 33 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
03:50
1448 км.
1 д. 4 ч. 3 мин.
