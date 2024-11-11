Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 852У Екатеринбург — Курган.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 852У Екатеринбург — Курган на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Курган с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
16:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шарташ
16:57
16:59
4 км.
0 ч. 7 мин.
Кольцово
17:14
17:16
17 км.
0 ч. 24 мин.
Каменск-Уральский
18:14
18:17
94 км.
1 ч. 24 мин.
Колчедан
18:35
18:36
112 км.
1 ч. 45 мин.
Катайск
18:56
18:58
138 км.
2 ч. 6 мин.
Далматово
19:13
19:15
159 км.
2 ч. 23 мин.
Шадринск
19:48
19:51
204 км.
2 ч. 58 мин.
Каргаполье
20:31
20:33
249 км.
3 ч. 41 мин.
Кособродск
21:04
21:05
293 км.
4 ч. 14 мин.
Курган
21:48
332 км.
4 ч. 58 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Екатеринбург → Курган Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Если собираетесь путешествовать, выберите другой поезд. 13 июня уезжали до Каменска-Уральского со станции Шарташ. Едем вдвоем с мужем и у нас с собой 2 велосипеда. В кассе покупаем билет для себя и для двухколесных. И тут началось самое интересное. Оказывается кассир не знает как оформить велосипеды. И тут почитала бумажки и там. В конце сказала: "Идите в поезд, там и купите билеты на велосипеды". В поезд нас конечно посадили, но о безбилетных велосипедах доложили старшему проводнику. Только помимо 57 рублей за провоз велосипедов нам нарисовали еще по 200 рублей комиссии на каждого двухколесного коня. Итого 514 рублей! Комиссию платить отказались, потому что никакой нашей вины в ситуации нет. Мы не скрывали велосипеды и добросовестно о них сообщили в кассе. Но старшая поезда оказалась принимать плату без комиссии. Стали откручивать от велосипеда колеса и руль, чтобы придать им форму ручной клади. Проводник пришла с сантиметром и стала все измерять. Чтобы в сумме габарит получился не более 180 см. Всю поездку муж провел в тамбуре, раскручивая велосипеды до состояния запчастей, а я в беготне между вагонами. Отличная поездка...почти за 300 рублей! Кайф! Потом один из проводников сказал, что станция Шарташ нетарифная. Т.е, кто не купил билеты на этой станции спокойно могут их приобрести без комиссии в вагоне. Старшая поезда говорит, что без взятия комиссии ее уволят. Итог: раскрученный до состояния запчатей велосипеды. Испорченное настроение. Кому они помешали? Стояли бы себе спокойно.
Поездка прошла не плохо. Немного стоило бы улучшить культуру общения проводника, на мой взгляд он слишком резко отвечает на вопросы. А в остальном все хорошо.
И это еще поезд повышенной комфортности!? Не смешите меня. Раньше были газеты и журналы, телевизор работал, удобные сидения и т.п. Можно было заказать воду. Сейчас этого ничего нет. Комфорт улетучился, осталась только конечная цена.
Очень жаль, что никак не предусмотрены условия для проезда курящих. В вагоне нет никаких отдельных помещений под это дело. Мой муж всю дорогу страдал.
Если честно я решил оставить этот отзыв, чтобы его когда-нибудь прочитало руководство и приняло соответствующие меры. Начну с того, что я ехал с братом. Взяли места, вроде по схеме нормальные, по факту – места мало вокруг. Некуда деть ноги. На сидениях висят чехлы волосатых годов, которые если и моются – то раз в год. Билет стоил 750 рублей. Только вот не пойми за что.
Очень приветливые работники. В вагоне было душновато. Было много людей. Билеты я купила заранее на этот поезд. Так что выбрала места сразу подальше от туалетов. Потому что уже был неприятный опыт.