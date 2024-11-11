Поезд 852У Екатеринбург — Курган

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:50

Екатеринбург

4 ч. 58 мин.

21:48

Курган

11

Маршрут следования поезда 852У Екатеринбург — Курган на карте со всеми остановками

Расписание поезда Екатеринбург — Курган с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Екатеринбург
Пассажирский

16:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Шарташ

16:57

2 мин.

16:59

4 км.

0 ч. 7 мин.

Кольцово

17:14

2 мин.

17:16

17 км.

0 ч. 24 мин.

Каменск-Уральский

18:14

3 мин.

18:17

94 км.

1 ч. 24 мин.

Колчедан

18:35

1 мин.

18:36

112 км.

1 ч. 45 мин.

Катайск

18:56

2 мин.

18:58

138 км.

2 ч. 6 мин.

Далматово

19:13

2 мин.

19:15

159 км.

2 ч. 23 мин.

Шадринск

19:48

3 мин.

19:51

204 км.

2 ч. 58 мин.

Каргаполье

20:31

2 мин.

20:33

249 км.

3 ч. 41 мин.

Кособродск

21:04

1 мин.

21:05

293 км.

4 ч. 14 мин.

Курган

21:48

332 км.

4 ч. 58 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Екатеринбург → Курган Распечатать расписание поезда

Информация о поезде 852У

Планируете поездку по маршруту Екатеринбург — Курган? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 852У. Этот поезд отправляется со станции Екатеринбург в 16:50 и прибывает на конечную станцию Курган в 21:48. Вся дорога занимает 4 ч. 58 мин., а суммарное время стоянок составляет - 0 ч. 18 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 852У

Количество остановок поезда:

11 станций

Самая длинная остановка:

3 мин. – станция Каменск-Уральский

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Мария

    Если собираетесь путешествовать, выберите другой поезд. 13 июня уезжали до Каменска-Уральского со станции Шарташ. Едем вдвоем с мужем и у нас с собой 2 велосипеда. В кассе покупаем билет для себя и для двухколесных. И тут началось самое интересное. Оказывается кассир не знает как оформить велосипеды. И тут почитала бумажки и там. В конце сказала: "Идите в поезд, там и купите билеты на велосипеды". В поезд нас конечно посадили, но о безбилетных велосипедах доложили старшему проводнику. Только помимо 57 рублей за провоз велосипедов нам нарисовали еще по 200 рублей комиссии на каждого двухколесного коня. Итого 514 рублей! Комиссию платить отказались, потому что никакой нашей вины в ситуации нет. Мы не скрывали велосипеды и добросовестно о них сообщили в кассе. Но старшая поезда оказалась принимать плату без комиссии. Стали откручивать от велосипеда колеса и руль, чтобы придать им форму ручной клади. Проводник пришла с сантиметром и стала все измерять. Чтобы в сумме габарит получился не более 180 см. Всю поездку муж провел в тамбуре, раскручивая велосипеды до состояния запчастей, а я в беготне между вагонами. Отличная поездка...почти за 300 рублей! Кайф! Потом один из проводников сказал, что станция Шарташ нетарифная. Т.е, кто не купил билеты на этой станции спокойно могут их приобрести без комиссии в вагоне. Старшая поезда говорит, что без взятия комиссии ее уволят. Итог: раскрученный до состояния запчатей велосипеды. Испорченное настроение. Кому они помешали? Стояли бы себе спокойно.

  2. Виктория

    Поездка прошла не плохо. Немного стоило бы улучшить культуру общения проводника, на мой взгляд он слишком резко отвечает на вопросы. А в остальном все хорошо.

  3. Толя

    И это еще поезд повышенной комфортности!? Не смешите меня. Раньше были газеты и журналы, телевизор работал, удобные сидения и т.п. Можно было заказать воду. Сейчас этого ничего нет. Комфорт улетучился, осталась только конечная цена.

  4. Елена Николаевна

    Очень жаль, что никак не предусмотрены условия для проезда курящих. В вагоне нет никаких отдельных помещений под это дело. Мой муж всю дорогу страдал.

  5. Антон

    Если честно я решил оставить этот отзыв, чтобы его когда-нибудь прочитало руководство и приняло соответствующие меры. Начну с того, что я ехал с братом. Взяли места, вроде по схеме нормальные, по факту – места мало вокруг. Некуда деть ноги. На сидениях висят чехлы волосатых годов, которые если и моются – то раз в год. Билет стоил 750 рублей. Только вот не пойми за что.

  6. Алина

    Очень приветливые работники. В вагоне было душновато. Было много людей. Билеты я купила заранее на этот поезд. Так что выбрала места сразу подальше от туалетов. Потому что уже был неприятный опыт.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
