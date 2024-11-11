Поезд 373С Дербент — Тюмень

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:59

Дербент

2 д. 19 ч. 10 мин.

10:09

Тюмень

48

Маршрут следования поезда 373С Дербент — Тюмень на карте со всеми остановками

Расписание поезда Дербент — Тюмень с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Дербент

14:59

0 км.

0 ч. 0 мин.

Махачкала

17:02

58 мин.

18:00

122 км.

2 ч. 3 мин.

Кизилюрт

19:09

6 мин.

19:15

179 км.

4 ч. 10 мин.

Куруш

19:42

3 мин.

19:45

198 км.

4 ч. 43 мин.

Кизляр

20:43

7 мин.

20:50

251 км.

5 ч. 44 мин.

Кочубей

21:44

2 мин.

21:46

311 км.

6 ч. 45 мин.

Артезиан

22:50

6 мин.

22:56

374 км.

7 ч. 51 мин.

Улан-Холл

23:46

2 мин.

23:48

430 км.

8 ч. 47 мин.

Астрахань

02:39

50 мин.

03:29

568 км.

11 ч. 40 мин.

Ашулук

05:32

2 мин.

05:34

685 км.

14 ч. 33 мин.

Харабалинская

05:53

2 мин.

05:55

699 км.

14 ч. 54 мин.

Верхний Баскунчак

07:21

19 мин.

07:40

798 км.

16 ч. 22 мин.

Эльтон

09:02

2 мин.

09:04

898 км.

18 ч. 3 мин.

Палласовка

10:33

4 мин.

10:37

1000 км.

19 ч. 34 мин.

Гмелинская

11:16

2 мин.

11:18

1036 км.

20 ч. 17 мин.

Красный Кут

12:38

2 мин.

12:40

1100 км.

21 ч. 39 мин.

Урбах

13:23

2 мин.

13:25

1131 км.

22 ч. 24 мин.

Анисовка

14:33

1 мин.

14:34

1196 км.

23 ч. 34 мин.

Саратов 1
Пассажирский

15:22

48 мин.

16:10

1211 км.

1 д. 0 ч. 23 мин.

Сенная

18:26

2 мин.

18:28

1306 км.

1 д. 3 ч. 27 мин.

Кулатка

19:33

2 мин.

19:35

1381 км.

1 д. 4 ч. 34 мин.

Возрождение

19:58

2 мин.

20:00

1407 км.

1 д. 4 ч. 59 мин.

Сызрань Город

21:11

7 мин.

21:18

1459 км.

1 д. 6 ч. 12 мин.

Чапаевск

23:53

2 мин.

23:55

1543 км.

1 д. 8 ч. 54 мин.

Самара

00:39

41 мин.

01:20

1579 км.

1 д. 9 ч. 40 мин.

Новоотрадная

02:58

2 мин.

03:00

1662 км.

1 д. 11 ч. 59 мин.

Бугуруслан

04:13

2 мин.

04:15

1738 км.

1 д. 13 ч. 14 мин.

Абдулино

05:30

2 мин.

05:32

1819 км.

1 д. 14 ч. 31 мин.

Аксаково

06:21

2 мин.

06:23

1868 км.

1 д. 15 ч. 22 мин.

Раевка

07:31

2 мин.

07:33

1919 км.

1 д. 16 ч. 32 мин.

Давлеканово

07:51

2 мин.

07:53

1937 км.

1 д. 16 ч. 52 мин.

Уфа

10:04

42 мин.

10:46

2021 км.

1 д. 19 ч. 5 мин.

Аша

12:44

2 мин.

12:46

2109 км.

1 д. 21 ч. 45 мин.

Кропачево

13:55

35 мин.

14:30

2154 км.

1 д. 22 ч. 56 мин.

Усть-Катав

14:57

2 мин.

14:59

2169 км.

1 д. 23 ч. 58 мин.

Вязовая

15:15

2 мин.

15:17

2180 км.

2 д. 0 ч. 16 мин.

Сулея

16:04

2 мин.

16:06

2222 км.

2 д. 1 ч. 5 мин.

Бердяуш

16:32

2 мин.

16:34

2238 км.

2 д. 1 ч. 33 мин.

Златоуст

17:31

39 мин.

18:10

2274 км.

2 д. 2 ч. 32 мин.

Миасс 1

19:17

2 мин.

19:19

2306 км.

2 д. 4 ч. 18 мин.

Челябинск-Главный

20:55

62 мин.

21:57

2388 км.

2 д. 5 ч. 56 мин.

Аргаяш

22:57

2 мин.

22:59

2439 км.

2 д. 7 ч. 58 мин.

Кыштым

23:37

22 мин.

23:59

2472 км.

2 д. 8 ч. 38 мин.

Верхний Уфалей

01:00

16 мин.

01:16

2514 км.

2 д. 10 ч. 1 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

03:09

61 мин.

04:10

2605 км.

2 д. 12 ч. 10 мин.

Богданович

05:43

2 мин.

05:45

2693 км.

2 д. 14 ч. 44 мин.

Камышлов

06:23

2 мин.

06:25

2734 км.

2 д. 15 ч. 24 мин.

Тюмень

10:09

2907 км.

2 д. 19 ч. 10 мин.

Информация о поезде 373С

Планируете поездку по маршруту Дербент — Тюмень? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 373С. Этот поезд отправляется со станции Дербент в 14:59 и прибывает на конечную станцию Тюмень в 10:09. Вся дорога занимает 2 д. 19 ч. 10 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 41 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 14850 руб.
  • стоимость купейного места – 21037 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 373С Дербент - Тюмень: места для детей.

Количество остановок поезда:

48 станций

Самая длинная остановка:

62 мин. – станция Челябинск-Главный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

14850 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Анна

    Поездка прошла хорошо. Не душно. Проводницы улыбались. В вагоне был кипяток в любых количествах. Белье постельное немного староватое. Но вообще норм. Ехать можно.

    Ответить
  2. Антон Гаврилюк

    Очень понравилось. За те 12 часов которые я ехал в этом поезде – проводница убиралась 2 раза влажной уборкой. Туалет был вообще очень чистый и приятный. Я удивился, потому что не ожидал что в поездах может быть так чисто. Заслуга проводницы.

    Ответить
  3. Даниил Манюк

    Вагон подгулявший. Тут шатается что-то, там открутилось, там обломано. Не спорю – чисто. Но все же хотелось бы чтобы заменили вагоны на более современные. Где хотя бы есть над каждым местом отдельная розетка для зарядки телефона.

    Ответить
  4. Федор Хомич

    Я и жена ехали с маленьким ребенком. В вагоне было не холодно (думали что замерзнем). Но на полках лежать с ребенком очень неудобно. Полки маленькие, места мало и т.п. Проводницу в дороге почти не было видно. Что меня полностью устраивало.

    Ответить
  5. Степан

    Нужно менять вагоны на те что с кондиционерами. Сколько уже можно ездить на этом старье?! Реально невозможно. Духота особенно под вечер неимоверная. Заснуть невозможно. Воздуха мало.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
