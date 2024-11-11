Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 373С Дербент — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дербент — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дербент
14:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Махачкала
17:02
18:00
122 км.
2 ч. 3 мин.
Кизилюрт
19:09
19:15
179 км.
4 ч. 10 мин.
Куруш
19:42
19:45
198 км.
4 ч. 43 мин.
Кизляр
20:43
20:50
251 км.
5 ч. 44 мин.
Кочубей
21:44
21:46
311 км.
6 ч. 45 мин.
Артезиан
22:50
22:56
374 км.
7 ч. 51 мин.
Улан-Холл
23:46
23:48
430 км.
8 ч. 47 мин.
Астрахань
02:39
03:29
568 км.
11 ч. 40 мин.
Ашулук
05:32
05:34
685 км.
14 ч. 33 мин.
Харабалинская
05:53
05:55
699 км.
14 ч. 54 мин.
Верхний Баскунчак
07:21
07:40
798 км.
16 ч. 22 мин.
Эльтон
09:02
09:04
898 км.
18 ч. 3 мин.
Палласовка
10:33
10:37
1000 км.
19 ч. 34 мин.
Гмелинская
11:16
11:18
1036 км.
20 ч. 17 мин.
Красный Кут
12:38
12:40
1100 км.
21 ч. 39 мин.
Урбах
13:23
13:25
1131 км.
22 ч. 24 мин.
Анисовка
14:33
14:34
1196 км.
23 ч. 34 мин.
Саратов 1
Пассажирский
15:22
16:10
1211 км.
1 д. 0 ч. 23 мин.
Сенная
18:26
18:28
1306 км.
1 д. 3 ч. 27 мин.
Кулатка
19:33
19:35
1381 км.
1 д. 4 ч. 34 мин.
Возрождение
19:58
20:00
1407 км.
1 д. 4 ч. 59 мин.
Сызрань Город
21:11
21:18
1459 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
Чапаевск
23:53
23:55
1543 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Самара
00:39
01:20
1579 км.
1 д. 9 ч. 40 мин.
Новоотрадная
02:58
03:00
1662 км.
1 д. 11 ч. 59 мин.
Бугуруслан
04:13
04:15
1738 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Абдулино
05:30
05:32
1819 км.
1 д. 14 ч. 31 мин.
Аксаково
06:21
06:23
1868 км.
1 д. 15 ч. 22 мин.
Раевка
07:31
07:33
1919 км.
1 д. 16 ч. 32 мин.
Давлеканово
07:51
07:53
1937 км.
1 д. 16 ч. 52 мин.
Уфа
10:04
10:46
2021 км.
1 д. 19 ч. 5 мин.
Аша
12:44
12:46
2109 км.
1 д. 21 ч. 45 мин.
Кропачево
13:55
14:30
2154 км.
1 д. 22 ч. 56 мин.
Усть-Катав
14:57
14:59
2169 км.
1 д. 23 ч. 58 мин.
Вязовая
15:15
15:17
2180 км.
2 д. 0 ч. 16 мин.
Сулея
16:04
16:06
2222 км.
2 д. 1 ч. 5 мин.
Бердяуш
16:32
16:34
2238 км.
2 д. 1 ч. 33 мин.
Златоуст
17:31
18:10
2274 км.
2 д. 2 ч. 32 мин.
Миасс 1
19:17
19:19
2306 км.
2 д. 4 ч. 18 мин.
Челябинск-Главный
20:55
21:57
2388 км.
2 д. 5 ч. 56 мин.
Аргаяш
22:57
22:59
2439 км.
2 д. 7 ч. 58 мин.
Кыштым
23:37
23:59
2472 км.
2 д. 8 ч. 38 мин.
Верхний Уфалей
01:00
01:16
2514 км.
2 д. 10 ч. 1 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:09
04:10
2605 км.
2 д. 12 ч. 10 мин.
Богданович
05:43
05:45
2693 км.
2 д. 14 ч. 44 мин.
Камышлов
06:23
06:25
2734 км.
2 д. 15 ч. 24 мин.
Тюмень
10:09
2907 км.
2 д. 19 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла хорошо. Не душно. Проводницы улыбались. В вагоне был кипяток в любых количествах. Белье постельное немного староватое. Но вообще норм. Ехать можно.
Очень понравилось. За те 12 часов которые я ехал в этом поезде – проводница убиралась 2 раза влажной уборкой. Туалет был вообще очень чистый и приятный. Я удивился, потому что не ожидал что в поездах может быть так чисто. Заслуга проводницы.
Вагон подгулявший. Тут шатается что-то, там открутилось, там обломано. Не спорю – чисто. Но все же хотелось бы чтобы заменили вагоны на более современные. Где хотя бы есть над каждым местом отдельная розетка для зарядки телефона.
Я и жена ехали с маленьким ребенком. В вагоне было не холодно (думали что замерзнем). Но на полках лежать с ребенком очень неудобно. Полки маленькие, места мало и т.п. Проводницу в дороге почти не было видно. Что меня полностью устраивало.
Нужно менять вагоны на те что с кондиционерами. Сколько уже можно ездить на этом старье?! Реально невозможно. Духота особенно под вечер неимоверная. Заснуть невозможно. Воздуха мало.