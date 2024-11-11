Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 079У Челябинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
19:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аргаяш
20:17
20:19
51 км.
1 ч. 7 мин.
Кыштым
21:00
21:11
84 км.
1 ч. 50 мин.
Верхний Уфалей
22:07
22:25
126 км.
2 ч. 57 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:59
01:28
217 км.
5 ч. 49 мин.
Ревда
02:18
02:20
258 км.
7 ч. 8 мин.
Дружинино
02:56
03:26
282 км.
7 ч. 46 мин.
Красноуфимск
05:37
05:39
391 км.
10 ч. 27 мин.
Чернушка
07:52
07:54
494 км.
12 ч. 42 мин.
Янаул
08:54
08:56
568 км.
13 ч. 44 мин.
Сарапул
10:05
10:07
641 км.
14 ч. 55 мин.
Агрыз
11:02
11:24
688 км.
15 ч. 52 мин.
Можга
12:15
12:18
738 км.
17 ч. 5 мин.
Кизнер
13:01
13:04
784 км.
17 ч. 51 мин.
Вятские Поляны
13:50
13:52
814 км.
18 ч. 40 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:08
16:13
942 км.
20 ч. 58 мин.
Зеленый Дол
17:03
17:05
974 км.
21 ч. 53 мин.
Канаш
18:40
18:55
1051 км.
23 ч. 30 мин.
Шумерля
19:54
19:56
1118 км.
1 д. 0 ч. 44 мин.
Арзамас 2
22:32
22:34
1279 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Муром 1
00:21
00:23
1395 км.
1 д. 5 ч. 11 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:57
1669 км.
1 д. 9 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Все прошло очень хорошо, но есть один недостаток –это отсутствие кондиционера. Ехала в июне, поэтому было очень душно на подъезде к Москве.
Хорошие поезд. Как и проводницы. Как только садились – нам сразу показали и рассказали что к чему, принесли прайс на напитки, кофе был молотый. Спасибо за поездку.
Цены на билеты космические, а вагоны убитые в хлам. Я не знаю, что там себе думает РЖД и когда намерено менять это в лучшую сторону, но пока приходится платить втридорого, чтобы по итогу ехать в развалюхе.
Как-то уж очень медленно этот поезд едет. Если бы не стоял еще на некоторых остановках по 30 минут так вообще было бы хорошо. Время прибытия не очень комфортное.
Добрый день. Сначала обрадовались, что садимся в новый вагон – он был снаружи очень красив. Блестел как у кота сами знаете что. Но когда мы вошли внутрь сразу стало понятно, что вагон старый. Его просто перекрасили. Как вы понимаете, комфорта было мало.