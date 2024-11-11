Маршрут следования и продажа билетов
17:23
23 ч. 2 мин.
16:25
31
Маршрут следования поезда 351Е Екатеринбург — Приобье на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Приобье с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
17:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верх-Нейвинск
18:30
18:37
52 км.
1 ч. 7 мин.
Невьянск
19:03
19:18
78 км.
1 ч. 40 мин.
Нижний Тагил
20:01
21:01
125 км.
2 ч. 38 мин.
Баранчинская
21:38
21:40
159 км.
4 ч. 15 мин.
Гороблагодатская
21:55
21:57
168 км.
4 ч. 32 мин.
Верхняя
22:20
22:24
181 км.
4 ч. 57 мин.
Выя
22:53
22:55
206 км.
5 ч. 30 мин.
Верхотурье
23:46
00:01
260 км.
6 ч. 23 мин.
Ляля
00:20
00:25
279 км.
6 ч. 57 мин.
Лобва
00:45
01:00
294 км.
7 ч. 22 мин.
Серов
02:05
03:15
340 км.
8 ч. 42 мин.
Андриановичи
04:06
04:09
376 км.
10 ч. 43 мин.
Марсяты
04:30
04:32
390 км.
11 ч. 7 мин.
Уралзолото
04:44
04:45
397 км.
11 ч. 21 мин.
Сама
05:00
05:03
408 км.
11 ч. 37 мин.
Лангур
05:31
05:33
430 км.
12 ч. 8 мин.
Ивдель 1
06:02
06:32
457 км.
12 ч. 39 мин.
Першино
06:46
06:48
462 км.
13 ч. 23 мин.
Оус
07:58
08:03
522 км.
14 ч. 35 мин.
Пелым
08:37
08:41
551 км.
15 ч. 14 мин.
Атымья
09:00
09:03
567 км.
15 ч. 37 мин.
Разъезд 135км
09:30
09:32
590 км.
16 ч. 7 мин.
Алябьево
09:47
09:57
600 км.
16 ч. 24 мин.
Геологическая
10:29
10:39
627 км.
17 ч. 6 мин.
Верхнекондинская
10:57
12:00
641 км.
17 ч. 34 мин.
Конда
12:35
12:38
669 км.
19 ч. 12 мин.
Коммунистическая
13:17
13:21
700 км.
19 ч. 54 мин.
Вонъеган
14:18
14:23
738 км.
20 ч. 55 мин.
Нягань
15:13
15:28
769 км.
21 ч. 50 мин.
Приобье
16:25
814 км.
23 ч. 2 мин.
