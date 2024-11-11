Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 373И Тюмень — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
19:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Талица
20:39
20:41
107 км.
1 ч. 32 мин.
Камышлов
21:32
21:34
173 км.
2 ч. 25 мин.
Еланский
21:54
21:56
187 км.
2 ч. 47 мин.
Богданович
22:21
22:23
213 км.
3 ч. 14 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
23:55
00:30
301 км.
4 ч. 48 мин.
Верхний Уфалей
02:57
03:17
392 км.
7 ч. 50 мин.
Кыштым
04:20
04:44
434 км.
9 ч. 13 мин.
Аргаяш
05:27
05:40
467 км.
10 ч. 20 мин.
Челябинск-Главный
07:05
08:00
518 км.
11 ч. 58 мин.
Миасс 1
09:33
09:37
600 км.
14 ч. 26 мин.
Златоуст
10:53
10:57
632 км.
15 ч. 46 мин.
Бердяуш
12:08
12:10
668 км.
17 ч. 1 мин.
Сулея
12:38
12:40
684 км.
17 ч. 31 мин.
Вязовая
13:31
13:33
726 км.
18 ч. 24 мин.
Усть-Катав
13:48
13:50
737 км.
18 ч. 41 мин.
Кропачево
14:14
14:30
752 км.
19 ч. 7 мин.
Аша
15:31
15:33
797 км.
20 ч. 24 мин.
Уфа
17:15
17:47
885 км.
22 ч. 8 мин.
Давлеканово
19:54
19:56
969 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Раевка
20:16
20:18
987 км.
1 д. 1 ч. 9 мин.
Аксаково
21:31
21:33
1038 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Абдулино
22:27
22:29
1087 км.
1 д. 3 ч. 20 мин.
Бугуруслан
23:57
23:59
1168 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Новоотрадная
01:09
01:11
1244 км.
1 д. 6 ч. 2 мин.
Самара
02:45
03:26
1327 км.
1 д. 7 ч. 38 мин.
Чапаевск
04:07
04:09
1363 км.
1 д. 9 ч. 0 мин.
Сызрань Город
06:52
06:59
1447 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Возрождение
08:04
08:06
1499 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Кулатка
08:28
08:30
1525 км.
1 д. 13 ч. 21 мин.
Сенная
09:47
09:50
1600 км.
1 д. 14 ч. 40 мин.
Саратов 1
Пассажирский
12:16
13:08
1695 км.
1 д. 17 ч. 9 мин.
Анисовка
13:54
13:55
1710 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Урбах
15:05
15:07
1775 км.
1 д. 19 ч. 58 мин.
Красный Кут
15:48
15:50
1806 км.
1 д. 20 ч. 41 мин.
Гмелинская
17:13
17:15
1870 км.
1 д. 22 ч. 6 мин.
Палласовка
17:45
17:47
1906 км.
1 д. 22 ч. 38 мин.
Эльтон
19:11
19:13
2008 км.
2 д. 0 ч. 4 мин.
Верхний Баскунчак
20:34
20:54
2108 км.
2 д. 1 ч. 27 мин.
Харабалинская
22:20
22:22
2207 км.
2 д. 3 ч. 13 мин.
Ашулук
22:40
22:42
2221 км.
2 д. 3 ч. 33 мин.
Астрахань
00:38
2338 км.
2 д. 5 ч. 31 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Если поедете на этом поезде – обязательно возьмите с собой дополнительно плед. Потому что я замерзла как сосулька. Ночью дуло так, что голову обдувал настоящий поток ветра. И закрыться было почти никак. Так хоть может с головой накроетесь или окнозавесите.
Очень рада что проводники не пытались продать всякие лотерейки и другие безделушки по дороге. В вагоне было чисто и светло. Ненавязчивый персонал – это самое главное.
Не скажу что было супер. Но в целом – не плохо. Проводница очень понравилась. Видно что знает что делает и очень старается. Очень вежливо общалась с пассажирами. Ехал в 6 вагоне (купе).
После этой поездки мне еще раз напомнили, почему я не люблю ездить на поездах. Отношение ко мне – как будто ОНА (проводница) мне одолжение делает и разрешила проехаться в ее вагоне. Небрежно брала паспорт на проверку, все выполняла с такими жестами, что реально меня чуть не вывернуо. И общалась надменно.
Не понимаю с чем это связано но заметила закономерность. Поезда в этом направлении всегда какие-то грязные. И не то, что они чем-бы нибудь сильно отличались от других поездов на железке. Просто почему-то их не особо убирают. В остальном нормально. Но на пол сумки ставить было стремно, чтобы не вымазать.