Поезд 373И Тюмень — Астрахань

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:07

Тюмень

2 д. 5 ч. 31 мин.

00:38

Астрахань

42

Маршрут следования поезда 373И Тюмень — Астрахань на карте со всеми остановками

Расписание поезда Тюмень — Астрахань с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Тюмень

19:07

0 км.

0 ч. 0 мин.

Талица

20:39

2 мин.

20:41

107 км.

1 ч. 32 мин.

Камышлов

21:32

2 мин.

21:34

173 км.

2 ч. 25 мин.

Еланский

21:54

2 мин.

21:56

187 км.

2 ч. 47 мин.

Богданович

22:21

2 мин.

22:23

213 км.

3 ч. 14 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

23:55

35 мин.

00:30

301 км.

4 ч. 48 мин.

Верхний Уфалей

02:57

20 мин.

03:17

392 км.

7 ч. 50 мин.

Кыштым

04:20

24 мин.

04:44

434 км.

9 ч. 13 мин.

Аргаяш

05:27

13 мин.

05:40

467 км.

10 ч. 20 мин.

Челябинск-Главный

07:05

55 мин.

08:00

518 км.

11 ч. 58 мин.

Миасс 1

09:33

4 мин.

09:37

600 км.

14 ч. 26 мин.

Златоуст

10:53

4 мин.

10:57

632 км.

15 ч. 46 мин.

Бердяуш

12:08

2 мин.

12:10

668 км.

17 ч. 1 мин.

Сулея

12:38

2 мин.

12:40

684 км.

17 ч. 31 мин.

Вязовая

13:31

2 мин.

13:33

726 км.

18 ч. 24 мин.

Усть-Катав

13:48

2 мин.

13:50

737 км.

18 ч. 41 мин.

Кропачево

14:14

16 мин.

14:30

752 км.

19 ч. 7 мин.

Аша

15:31

2 мин.

15:33

797 км.

20 ч. 24 мин.

Уфа

17:15

32 мин.

17:47

885 км.

22 ч. 8 мин.

Давлеканово

19:54

2 мин.

19:56

969 км.

1 д. 0 ч. 47 мин.

Раевка

20:16

2 мин.

20:18

987 км.

1 д. 1 ч. 9 мин.

Аксаково

21:31

2 мин.

21:33

1038 км.

1 д. 2 ч. 24 мин.

Абдулино

22:27

2 мин.

22:29

1087 км.

1 д. 3 ч. 20 мин.

Бугуруслан

23:57

2 мин.

23:59

1168 км.

1 д. 4 ч. 50 мин.

Новоотрадная

01:09

2 мин.

01:11

1244 км.

1 д. 6 ч. 2 мин.

Самара

02:45

41 мин.

03:26

1327 км.

1 д. 7 ч. 38 мин.

Чапаевск

04:07

2 мин.

04:09

1363 км.

1 д. 9 ч. 0 мин.

Сызрань Город

06:52

7 мин.

06:59

1447 км.

1 д. 11 ч. 45 мин.

Возрождение

08:04

2 мин.

08:06

1499 км.

1 д. 12 ч. 57 мин.

Кулатка

08:28

2 мин.

08:30

1525 км.

1 д. 13 ч. 21 мин.

Сенная

09:47

3 мин.

09:50

1600 км.

1 д. 14 ч. 40 мин.

Саратов 1
Пассажирский

12:16

52 мин.

13:08

1695 км.

1 д. 17 ч. 9 мин.

Анисовка

13:54

1 мин.

13:55

1710 км.

1 д. 18 ч. 47 мин.

Урбах

15:05

2 мин.

15:07

1775 км.

1 д. 19 ч. 58 мин.

Красный Кут

15:48

2 мин.

15:50

1806 км.

1 д. 20 ч. 41 мин.

Гмелинская

17:13

2 мин.

17:15

1870 км.

1 д. 22 ч. 6 мин.

Палласовка

17:45

2 мин.

17:47

1906 км.

1 д. 22 ч. 38 мин.

Эльтон

19:11

2 мин.

19:13

2008 км.

2 д. 0 ч. 4 мин.

Верхний Баскунчак

20:34

20 мин.

20:54

2108 км.

2 д. 1 ч. 27 мин.

Харабалинская

22:20

2 мин.

22:22

2207 км.

2 д. 3 ч. 13 мин.

Ашулук

22:40

2 мин.

22:42

2221 км.

2 д. 3 ч. 33 мин.

Астрахань

00:38

2338 км.

2 д. 5 ч. 31 мин.

Информация о поезде 373И

Планируете поездку по маршруту Тюмень — Астрахань? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 373И. Этот поезд отправляется со станции Тюмень в 19:07 и прибывает на конечную станцию Астрахань в 00:38. Вся дорога занимает 2 д. 5 ч. 31 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 17 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2528 руб.
  • стоимость купейного места – 7110 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 373И Тюмень - Астрахань: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

42 станции

Самая длинная остановка:

55 мин. – станция Челябинск-Главный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2528 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Агафья

    Если поедете на этом поезде – обязательно возьмите с собой дополнительно плед. Потому что я замерзла как сосулька. Ночью дуло так, что голову обдувал настоящий поток ветра. И закрыться было почти никак. Так хоть может с головой накроетесь или окнозавесите.

    Ответить
  2. Солнце

    Очень рада что проводники не пытались продать всякие лотерейки и другие безделушки по дороге. В вагоне было чисто и светло. Ненавязчивый персонал – это самое главное.

    Ответить
  3. Петренко Валерий Аркадьевич

    Не скажу что было супер. Но в целом – не плохо. Проводница очень понравилась. Видно что знает что делает и очень старается. Очень вежливо общалась с пассажирами. Ехал в 6 вагоне (купе).

    Ответить
  4. Елена Романюк

    После этой поездки мне еще раз напомнили, почему я не люблю ездить на поездах. Отношение ко мне – как будто ОНА (проводница) мне одолжение делает и разрешила проехаться в ее вагоне. Небрежно брала паспорт на проверку, все выполняла с такими жестами, что реально меня чуть не вывернуо. И общалась надменно.

    Ответить
  5. Божена

    Не понимаю с чем это связано но заметила закономерность. Поезда в этом направлении всегда какие-то грязные. И не то, что они чем-бы нибудь сильно отличались от других поездов на железке. Просто почему-то их не особо убирают. В остальном нормально. Но на пол сумки ставить было стремно, чтобы не вымазать.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн