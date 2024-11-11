Расписание поезда Москва — Сургут с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
21:44
21:46
274 км.
5 ч. 6 мин.
Навашино
22:02
22:04
285 км.
5 ч. 24 мин.
Арзамас 2
23:22
23:24
390 км.
6 ч. 44 мин.
Бобыльская
23:50
23:51
415 км.
7 ч. 12 мин.
Смагино
00:28
00:29
456 км.
7 ч. 50 мин.
Сергач
01:08
01:10
496 км.
8 ч. 30 мин.
Шумерля
01:59
02:01
553 км.
9 ч. 21 мин.
Канаш
03:00
03:15
620 км.
10 ч. 22 мин.
Зеленый Дол
04:37
04:39
697 км.
11 ч. 59 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
05:13
05:19
729 км.
12 ч. 35 мин.
Вятские Поляны
07:22
07:23
857 км.
14 ч. 44 мин.
Кизнер
08:06
08:08
887 км.
15 ч. 28 мин.
Можга
08:49
08:50
933 км.
16 ч. 11 мин.
Агрыз
09:39
09:54
983 км.
17 ч. 1 мин.
Сарапул
10:40
10:42
1030 км.
18 ч. 2 мин.
Янаул
11:50
11:52
1103 км.
19 ч. 12 мин.
Куеда
12:26
12:27
1147 км.
19 ч. 48 мин.
Чернушка
12:55
12:57
1177 км.
20 ч. 17 мин.
Красноуфимск
14:38
14:40
1280 км.
22 ч. 0 мин.
Дружинино
16:34
17:04
1389 км.
23 ч. 56 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:20
19:21
1455 км.
1 д. 1 ч. 42 мин.
Богданович
21:28
21:30
1543 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Еланский
21:55
21:57
1569 км.
1 д. 5 ч. 17 мин.
Камышлов
22:15
22:17
1583 км.
1 д. 5 ч. 37 мин.
Талица
23:12
23:14
1649 км.
1 д. 6 ч. 34 мин.
Тугулым
00:01
00:03
1697 км.
1 д. 7 ч. 23 мин.
Тюмень
01:06
01:40
1756 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Усть-Тавда
03:50
03:51
1876 км.
1 д. 11 ч. 12 мин.
Тобольск
05:22
05:29
1964 км.
1 д. 12 ч. 44 мин.
Ингаир
06:19
06:21
2008 км.
1 д. 13 ч. 41 мин.
Юность-Комсомольская
07:03
07:05
2049 км.
1 д. 14 ч. 25 мин.
Демьянка
08:29
08:45
2133 км.
1 д. 15 ч. 51 мин.
Салым
10:14
10:16
2233 км.
1 д. 17 ч. 36 мин.
Куть-Ях
11:02
11:04
2275 км.
1 д. 18 ч. 24 мин.
Пыть-Ях
12:05
12:15
2339 км.
1 д. 19 ч. 27 мин.
Усть-Юган
12:43
12:45
2362 км.
1 д. 20 ч. 5 мин.
Сургут
13:44
2404 км.
1 д. 21 ч. 6 мин.
