Маршрут следования поезда 276Э Казань — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
22:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
04:15
04:52
255 км.
5 ч. 59 мин.
Красноуфимск
09:55
09:57
545 км.
11 ч. 39 мин.
Дружинино
12:29
13:20
654 км.
14 ч. 13 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
15:16
16:34
720 км.
17 ч. 0 мин.
Тюмень
22:33
22:53
1019 км.
1 д. 0 ч. 17 мин.
Ишим
02:39
02:54
1288 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Омск
Пассажирский
06:40
06:56
1564 км.
1 д. 8 ч. 24 мин.
Барабинск
10:44
11:14
1882 км.
1 д. 12 ч. 28 мин.
Новосибирск
Главный
15:07
15:27
2172 км.
1 д. 16 ч. 51 мин.
Юрга 1
18:03
18:06
2316 км.
1 д. 19 ч. 47 мин.
Тайга
19:10
19:15
2378 км.
1 д. 20 ч. 54 мин.
Кемерово
Пассажирский
21:35
22:00
2462 км.
1 д. 23 ч. 19 мин.
Топки
22:45
23:41
2491 км.
2 д. 0 ч. 29 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
01:00
01:05
2566 км.
2 д. 2 ч. 44 мин.
Белово
01:45
02:10
2597 км.
2 д. 3 ч. 29 мин.
Киселевск
03:27
03:32
2646 км.
2 д. 5 ч. 11 мин.
Прокопьевск
03:54
03:59
2659 км.
2 д. 5 ч. 38 мин.
Новокузнецк
04:42
2689 км.
2 д. 6 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Ехала в Тайгу. Очень понравился вагон. Проводницы внимательные женщины. Приятно было ехать в таких условиях.
Кипяток был. Поезд старенький, вагоны старого образца. Но еще походит. Полки зато широкие, есть где разложиться. Удобно ехать. Матрасы не новые но достаточно комфортные. Все остальное замечательно
Мы с мамой ехали с Ишима до Киселевска 13.11.2021. Было очень холодно в вагоне. Попросили проводницу включить отопление – она включила и стало совсем хорошо.
Если бы не лица непонятной национальности которые на весь вагон громко разговаривали половину дороги и не давали спокойно ехать нормальным гражданам. То поездка была бы значительно лучше. А так не очень довольна.
Поезд очень часто останавливается на станциях и стоит там по часу. Зачем такие долгие остановки? Можно сократить их вдвое и поезд будет приезжать на пол дня раньше.