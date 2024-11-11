Маршрут следования и продажа билетов
42
Маршрут следования поезда 374Е Екатеринбург — Махачкала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Махачкала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
01:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верхний Уфалей
03:34
03:54
91 км.
2 ч. 9 мин.
Кыштым
04:53
05:23
133 км.
3 ч. 28 мин.
Аргаяш
06:00
06:02
166 км.
4 ч. 35 мин.
Челябинск-Главный
07:02
07:37
217 км.
5 ч. 37 мин.
Миасс 1
09:30
09:32
299 км.
8 ч. 5 мин.
Златоуст
10:51
10:53
331 км.
9 ч. 26 мин.
Сулея
12:24
12:26
384 км.
10 ч. 59 мин.
Вязовая
13:16
13:18
426 км.
11 ч. 51 мин.
Усть-Катав
13:38
13:40
437 км.
12 ч. 13 мин.
Кропачево
14:07
14:30
452 км.
12 ч. 42 мин.
Аша
15:34
15:36
497 км.
14 ч. 9 мин.
Уфа
17:20
17:50
585 км.
15 ч. 55 мин.
Раевка
20:16
20:18
685 км.
18 ч. 51 мин.
Аксаково
21:32
21:34
736 км.
20 ч. 7 мин.
Абдулино
22:25
22:27
785 км.
21 ч. 0 мин.
Бугуруслан
23:59
00:01
866 км.
22 ч. 34 мин.
Новоотрадная
01:09
01:11
942 км.
23 ч. 44 мин.
Самара
02:49
03:30
1025 км.
1 д. 1 ч. 24 мин.
Чапаевск
04:12
04:14
1061 км.
1 д. 2 ч. 47 мин.
Сызрань Город
06:47
06:59
1145 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Возрождение
08:03
08:05
1197 км.
1 д. 6 ч. 38 мин.
Кулатка
08:28
08:30
1223 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Сенная
09:45
09:48
1298 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Саратов 1
Пассажирский
12:12
13:01
1393 км.
1 д. 10 ч. 47 мин.
Анисовка
13:44
13:45
1408 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Урбах
14:53
14:55
1473 км.
1 д. 13 ч. 28 мин.
Красный Кут
15:34
15:36
1504 км.
1 д. 14 ч. 9 мин.
Гмелинская
16:50
16:52
1568 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Палласовка
17:21
17:26
1604 км.
1 д. 15 ч. 56 мин.
Эльтон
18:50
18:52
1706 км.
1 д. 17 ч. 25 мин.
Верхний Баскунчак
20:30
20:56
1806 км.
1 д. 19 ч. 5 мин.
Харабалинская
22:24
22:26
1905 км.
1 д. 20 ч. 59 мин.
Ашулук
22:47
22:50
1919 км.
1 д. 21 ч. 22 мин.
Астрахань
00:42
01:37
2036 км.
1 д. 23 ч. 17 мин.
Улан-Холл
04:30
04:35
2174 км.
2 д. 3 ч. 5 мин.
Артезиан
05:25
05:58
2230 км.
2 д. 4 ч. 0 мин.
Кочубей
06:56
07:01
2293 км.
2 д. 5 ч. 31 мин.
Кизляр
07:57
08:07
2353 км.
2 д. 6 ч. 32 мин.
Куруш
09:06
09:13
2406 км.
2 д. 7 ч. 41 мин.
Кизилюрт
09:43
10:16
2425 км.
2 д. 8 ч. 18 мин.
Махачкала
11:21
2482 км.
2 д. 9 ч. 56 мин.
