Маршрут следования поезда 850Е Екатеринбург — Курган на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Курган с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
16:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первомайская
16:37
16:38
2 км.
0 ч. 4 мин.
Шарташ
16:41
16:42
3 км.
0 ч. 8 мин.
Кольцово
17:01
17:03
16 км.
0 ч. 28 мин.
Арамиль
17:12
17:13
25 км.
0 ч. 39 мин.
Каменск-Уральский
18:10
18:15
92 км.
1 ч. 37 мин.
Колчедан
18:40
18:42
110 км.
2 ч. 7 мин.
Водолазово
18:49
18:50
116 км.
2 ч. 16 мин.
Катайск
19:05
19:07
136 км.
2 ч. 32 мин.
Далматово
19:23
19:25
157 км.
2 ч. 50 мин.
Шадринск
19:54
19:57
202 км.
3 ч. 21 мин.
Каргаполье
20:31
20:33
247 км.
3 ч. 58 мин.
Кособродск
21:06
21:07
291 км.
4 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 352км
21:36
21:37
326 км.
5 ч. 3 мин.
Курган
21:49
330 км.
5 ч. 16 мин.
