Маршрут следования поезда 610Е Екатеринбург — Устье-Аха (Междуреченский) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Устье-Аха (Междуреченский) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
21:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Реж
23:23
23:33
75 км.
1 ч. 41 мин.
Егоршино
00:02
00:24
101 км.
2 ч. 20 мин.
Худяково
01:16
01:18
155 км.
3 ч. 34 мин.
Ирбит
01:45
02:11
178 км.
4 ч. 3 мин.
Лопатково
02:41
02:43
205 км.
4 ч. 59 мин.
Туринск-Уральский
03:20
03:32
234 км.
5 ч. 38 мин.
Азанка
04:58
05:01
297 км.
7 ч. 16 мин.
Тавда
05:37
06:11
325 км.
7 ч. 55 мин.
Матюшино
06:45
06:46
350 км.
9 ч. 3 мин.
Лобазиха
07:12
07:15
373 км.
9 ч. 30 мин.
Куминская
07:58
08:05
417 км.
10 ч. 16 мин.
Мортка
09:03
09:08
474 км.
11 ч. 21 мин.
Устье-Аха
09:39
502 км.
11 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Сам поезд новый. Когда заходишь, все такое чистое и новое. Создаётся приятное впечатление. Но оно обманчиво. На самом деле поезд хоть и новый, но не комфортабельный. На верхней полке вообще не видно окно. Вот от слова совсем. Ты лежишь лицом в потолок, либо на соседа, либо стена. Вокруг тебя одно серое железо. Ничего не видно. Так как окна хоть и большие, но они ниже уровня верхней полки. Не берите её.
Столик между верхними местами. Хорошая идея. Можно положить хотя бы телефон. Далее, когда поезд трогается, включается вентиляция или кондиционер. Не знаю точно, звук такой, что уснуть просто невозможно. Замкнутое пространство и гул сумасшедший. Никакого романтичного покачивания и чух-чух, как в старых поездах нет.
Окна не открываются. Вообще! В купе мы ехали не одни, оно замкнутое и хотелось просто проветрить. Такой возможности нет. Даже если человеку становится плохо, воздуха ты нигде не найдёшь. Туалеты хорошие. Лучше, чем были в старых поездах. Вода удобно льётся, нет зависимости использования от остановки.
Белье дают влажное, и при кондиционере это не приятно, но очень порадовала работа клининга, все чистенько, пыль не летит, даже на местах, которые не видно все чистенько, порадовало. Спасибо команде клиннеров. Еще отдельное спасибо нашей проводнице Валерии она прям умничка не каких нареканий.
Пассажир сел на верхнею полку с ребенком примерно трёх лет, и собакой средних размеров. Как так можно продавать билеты? Или для РЖД лишь бы продать по больше? Так что самое страшное что он сверху вдруг кто-то из этой троицы упадет!!! Одно возмущение.