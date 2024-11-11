Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 544Е Приобье — Уфа
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 544Е Приобье — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приобье — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приобье
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нягань
19:13
19:47
45 км.
0 ч. 53 мин.
Вонъеган
20:29
20:31
76 км.
2 ч. 9 мин.
Коммунистическая
21:22
21:24
114 км.
3 ч. 2 мин.
Конда
22:01
22:03
145 км.
3 ч. 41 мин.
Верхнекондинская
22:39
23:22
173 км.
4 ч. 19 мин.
Геологическая
23:40
23:48
187 км.
5 ч. 20 мин.
Алябьево
00:17
00:27
214 км.
5 ч. 57 мин.
Разъезд 135км
00:40
00:43
224 км.
6 ч. 20 мин.
Атымья
01:09
01:12
247 км.
6 ч. 49 мин.
Пелым
01:31
01:35
263 км.
7 ч. 11 мин.
Оус
02:22
02:40
292 км.
8 ч. 2 мин.
Першино
03:53
03:55
352 км.
9 ч. 33 мин.
Ивдель 1
04:08
04:33
357 км.
9 ч. 48 мин.
Лангур
05:06
05:12
384 км.
10 ч. 46 мин.
Сама
05:39
05:44
406 км.
11 ч. 19 мин.
Уралзолото
06:01
06:03
417 км.
11 ч. 41 мин.
Марсяты
06:15
06:18
424 км.
11 ч. 55 мин.
Андриановичи
06:37
06:41
438 км.
12 ч. 17 мин.
Серов
07:33
08:35
474 км.
13 ч. 13 мин.
Лобва
09:58
10:02
520 км.
15 ч. 38 мин.
Ляля
10:22
10:41
535 км.
16 ч. 2 мин.
Верхотурье
11:03
11:22
554 км.
16 ч. 43 мин.
Выя
12:13
12:33
608 км.
17 ч. 53 мин.
Верхняя
13:00
13:06
633 км.
18 ч. 40 мин.
Гороблагодатская
13:25
13:35
646 км.
19 ч. 5 мин.
Баранчинская
13:48
13:54
655 км.
19 ч. 28 мин.
Нижний Тагил
14:33
15:10
689 км.
20 ч. 13 мин.
Невьянск
15:54
16:09
736 км.
21 ч. 34 мин.
Верх-Нейвинск
16:34
16:54
762 км.
22 ч. 14 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:13
21:15
814 км.
23 ч. 53 мин.
Верхний Уфалей
23:43
00:36
905 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Кыштым
01:43
01:45
947 км.
1 д. 7 ч. 23 мин.
Аргаяш
02:25
02:26
980 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Челябинск-Главный
03:30
04:10
1031 км.
1 д. 9 ч. 10 мин.
Миасс 1
05:46
05:48
1113 км.
1 д. 11 ч. 26 мин.
Златоуст
06:58
07:00
1145 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Бердяуш
08:00
08:02
1181 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
Сулея
08:32
08:34
1197 км.
1 д. 14 ч. 12 мин.
Вязовая
09:25
09:27
1239 км.
1 д. 15 ч. 5 мин.
Усть-Катав
09:45
09:47
1250 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Кропачево
10:14
10:37
1265 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
Уфа
13:30
1398 км.
1 д. 19 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Билеты дорогие. А так вполне можно ехать. Проводница хорошая но какая-то замученная была. Как будто несколько суток не спала. Старалась ее не дергать лишний раз.
Попросила сделать кофе – сделали, скажу я вам отвратный. И еще и дорогой. Поэтому не советую.
Вагоны абсолютно не адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Нужно было перевезти бабушку, она не ходит. На коляске крайне трудно передвигаться. Двери не продуманы совсем.
Спасибо за поездку. 7 вагон, плацкарт. Удобно и комфортно. Ничем не хуже купешки. Даже наоборот дышать легче.
Покупала билеты через интернет. Нормально в целом. Боялась что будут проблемы на входе в вагон. Не было)))) Проводница особо и не проверяла))))