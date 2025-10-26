Маршрут следования поезда 370Е Екатеринбург — Устье-Аха (Междуреченский) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Устье-Аха (Междуреченский) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
21:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Реж
23:33
23:43
75 км.
1 ч. 44 мин.
Егоршино
00:16
00:28
101 км.
2 ч. 27 мин.
Худяково
01:27
01:29
155 км.
3 ч. 38 мин.
Ирбит
01:56
02:27
178 км.
4 ч. 7 мин.
Лопатково
02:56
02:58
205 км.
5 ч. 7 мин.
Туринск-Уральский
03:41
03:55
234 км.
5 ч. 52 мин.
Сарагулка
04:53
05:05
276 км.
7 ч. 4 мин.
Азанка
05:37
05:39
297 км.
7 ч. 48 мин.
Тавда
06:19
06:34
325 км.
8 ч. 30 мин.
Матюшино
07:12
07:13
350 км.
9 ч. 23 мин.
Лобазиха
07:38
07:40
373 км.
9 ч. 49 мин.
Куминская
08:32
08:39
417 км.
10 ч. 43 мин.
Мортка
09:36
09:39
474 км.
11 ч. 47 мин.
Устье-Аха
10:13
502 км.
12 ч. 24 мин.
