Маршрут следования поезда 282У Челябинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
21:30
21:32
146 км.
3 ч. 10 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
23:16
23:47
239 км.
4 ч. 56 мин.
Ревда
00:39
00:41
280 км.
6 ч. 19 мин.
Дружинино
01:27
02:06
304 км.
7 ч. 7 мин.
Красноуфимск
04:35
04:37
413 км.
10 ч. 15 мин.
Янаул
08:10
08:13
590 км.
13 ч. 50 мин.
Сарапул
08:41
08:43
663 км.
14 ч. 21 мин.
Агрыз
08:48
09:24
710 км.
14 ч. 28 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
15:28
15:33
964 км.
21 ч. 8 мин.
Канаш
18:13
18:15
1071 км.
23 ч. 53 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:45
1687 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
